Γιώργος Κακοσαίος: Μου στέλνουν φωτογραφίες, αλλά δεν τις ανοίγω, φοβάμαι για το τι θα αντικρίσω
Με φλερτάρουν, παραδέχτηκε ο τραγουδιστής
Την απόφαση να μην ανοίγει τις φωτογραφίες που του στέλνουν θαυμαστές του στα social media, έχει πάρει ο Γιώργος Κακοσαίος, καθώς έπειτα από συγκεκριμένο περιστατικό, «φοβάται» όπως είπε για το περιεχόμενο που θα αντικρίσει.
Ο τραγουδιστής ήταν καλεσμένος το βράδυ της Παρασκευής 14 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη» και μεταξύ άλλων παραδέχτηκε ότι δέχεται φλερτ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ωστόσο ο ίδιος προτιμάει τη δια ζώσης επικοινωνία.
Συγκεκριμένα, εξήγησε ότι απαντάει στα μηνύματα των θαυμαστών του, όμως δεν ανοίγει πλέον φωτογραφίες που του στέλνουν, γιατί φοβάται σχετικά με το περιεχόμενό τους. Στο παρελθόν, όπως ανέφερε του είχαν στείλει «dick pic», οπότε μετά από εκείνη την εμπειρία επιλέγει να μην ανοίγει ξανά τέτοιου τύπου φωτογραφίες.
«Με φλερτάρουν. Δεν απαντάω σε όλα τα μηνύματα, αλλά αν θέλει κάποιος να με προσεγγίσει, ας μου στείλει μήνυμα ή ας μου μιλήσουν έξω. Μου στέλνουν φωτογραφίες, αλλά δεν τις ανοίγω, φοβάμαι για το τι θα αντικρίσω. Μου έχουν στείλει dick pic και γι αυτό αποφάσισα να μην τα ανοίξω ξανά» δήλωσε ο τραγουδιστής.
