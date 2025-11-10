Στέλλα Γεωργιάδου από τις Φιλιππίνες: Περιμένουμε δεύτερο τυφώνα, αναβλήθηκαν όλες οι πτήσεις και είμαστε σε αναμονή
Στέλλα Γεωργιάδου από τις Φιλιππίνες: Περιμένουμε δεύτερο τυφώνα, αναβλήθηκαν όλες οι πτήσεις και είμαστε σε αναμονή
Ο απολογισμός των θυμάτων του τυφώνα Καλμάγκι στις Φιλιππίνες φτάνει τους 140 νεκρούς και 127 αγνοούμενους - Η τραγουδίστρια βρίσκεται στην περιοχή Ελ Νίντο του Παλαουάν
Στις Φιλιππίνες βρίσκεται η Στέλλα Γεωργιάδου, που δοκιμάζονται από σφοδρούς τυφώνες, με εκατοντάδες θύματα και εκτεταμένες καταστροφές, με την τραγουδίστρια να αναφέρει σε ανάρτησή της «πως αναμένεται νέο κύμα και πως έχουν αναβληθεί οι πτήσεις».
Η Στέλλα Γεωργιάδου παραμένει στις Φιλιππίνες, όπου οι κάτοικοι αντιμετωπίζουν εξαιρετικά δύσκολες καιρικές συνθήκες. Ο τυφώνας Καλμάγκι, γνωστός και ως Τίνο, έχει προκαλέσει τουλάχιστον 140 θύματα, ενώ 127 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Η εθνική υπηρεσία πολιτικής προστασίας έχει επιβεβαιώσει 114 νεκρούς, ενώ άλλα 28 θύματα έχουν καταγραφεί στην επαρχία Τσεμπού.
Παράλληλα, τουλάχιστον δύο ακόμη άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ο υπερτυφώνας Φουνγκ-γουόνγκ έπληξε τις κεντρικές και ανατολικές περιοχές των Φιλιππίνων, συνοδευόμενος από ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους. Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο κάτοικοι εγκατέλειψαν ευάλωτες περιοχές στην επαρχία Αουρόρα, καθώς ο υπερτυφώνας αναμενόταν να φτάσει το βράδυ της Κυριακής.
Η τραγουδίστρια, που βιώνει την κατάσταση από κοντά, έκανε την Κυριακή 9 Νοεμβρίου αναρτήσεις στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, περιγράφοντας όσα συμβαίνουν. Αρχικά, δημοσίευσε ένα βίντεο που αποτύπωνε την ένταση των ανέμων, γράφοντας: «Απρόβλεπτα όλα στις Φιλιππίνες. Περιμένουμε και δεύτερο τυφώνα μέσα σε λίγες μέρες. Αναβλήθηκαν όλες οι πτήσεις πάλι και είμαστε σε αναμονή».
Δείτε το βίντεο
Σε επόμενη ανάρτησή της, η Στέλλα Γεωργιάδου κοινοποίησε μια selfie από το Σάββατο, αναφέροντας ότι στο Ελ Νίντο του Παλαουάν «είχε χαρά Θεού».
Λίγο αργότερα δημοσίευσε ακόμη μία φωτογραφία, στην οποία εμφανίζεται χαμογελαστή με μαγιό σε παραλία της περιοχής.
