Μις Κόσμος: Viral η εκπρόσωπος της Χιλής στον διαγωνισμό ομορφιάς - Τραγούδησε heavy metal στη σκηνή

Viral έγινε η εκπρόσωπος της Χιλής στον διαγωνισμό ομορφιάς Miss World,, με την εκρηκτική εμφάνισή της στη σκηνή, όταν επέλεξε να τραγουδήσει heavy metal.Η 27χρονη τραγουδίστρια του progressive death metal συγκροτήματος «Decessus» ανέβηκε στη σκηνή ντυμένη με ένα μαύρο βραδινό φόρεμα και στέμμα και δεν δίστασε να ερμηνεύσει ένα κομμάτι, ενώ ο Carlos Palma τη συνόδευε με την κιθάρα του. Η παρουσία της απέσπασε θερμό χειροκρότημα και της χάρισε μία θέση στην 20άδα των φιναλίστ, με τον τελικό να έχει προγραμματιστεί για τις 9 Νοεμβρίου.Στα social media, η Ignacia Fernández σχολιάστηκε θετικά για το θάρρος της να «σπάσει» τα παραδοσιακά στερεότυπα γύρω από την ομορφιά και τη θηλυκότητα. Σχόλια όπως «επιτέλους, κάποιος σπάει τα στερεότυπα για το τι είναι θηλυκό» και «αποδεικνύει ότι μπορείς να είσαι όμορφη, θηλυκή και ταυτόχρονα metal» κατέκλυσαν το διαδίκτυο.Η ίδια μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ότι το metal είναι «θεμελιώδες μέρος της προσωπικότητάς της, πηγή δύναμης και σκοπού», προσθέτοντας ότι η ευκαιρία να εκφράσει αυτό το πάθος σε ανοιχτή τηλεόραση ήταν κάτι που εκτιμά βαθύτατα.Η Ignacia Fernández, που ίδρυσε τη μπάντα της το 2020, έχει ανοίξει συναυλίες για διεθνείς μπάντες όπως οι Jinjer, Epica και Fleshgod Apocalypse, και η συμμετοχή της δείχνει πως η σκηνή των καλλιστείων αρχίζει να αλλάζει, δίνοντας χώρο σε διαφορετικές προσωπικότητες.