Miss America: Δέχτηκε έντονη κριτική για το μακιγιάζ της στα καλλιστεία - «Δεν θα αφήσω την αρνητικότητα να επισκιάσει τη νίκη μου»
Αρκετοί υποστήριξαν ότι η φιναλίστ από το Τέξας έπρεπε να είναι εκείνη που θα στεφόταν νικήτρια
Έντονη κριτική δέχτηκε για το μακιγιάζ της η Κάσι Ντόνεγκαν, η 28χρονη που κατέκτησε τον τίτλο της Miss America εκπροσωπώντας τη Νέα Υόρκη στον διαγωνισμό που πραγματοποιήθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου στο Ορλάντο της Φλόριντα.
Λίγο μετά τη νίκη της, σχόλια που έκαναν την εμφάνισή τους στα social media αναφέρονταν στο μακιγιάζ της, χαρακτηρίζοντάς το «βαρύ» και «σκληρό», ενώ αρκετοί υποστήριξαν ότι η φιναλίστ από το Τέξας έπρεπε να είναι εκείνη που θα στεφόταν νικήτρια.
Η Κάσι Ντόνεγκαν, μιλώντας στο Fox News Digital, απάντησε πως δεν αφήνει τα αρνητικά σχόλια να την επηρεάσουν. «Όταν συμβαίνει κάτι μεγάλο, είναι λογικό να υπάρχουν πολλές γνώμες. Ο καθένας έχει δικαίωμα στη γνώμη του, ειδικά στο διαδίκτυο. Τις σέβομαι όλες, αλλά είμαι περιτριγυρισμένη από αγάπη και στήριξη. Δεν θα αφήσω την αρνητικότητα να επισκιάσει τη νίκη μου», τόνισε.
Περισσότερο από την κριτική, αυτό που την ενδιαφέρει, όπως λέει, είναι να αποτελέσει πρότυπο για τα νέα κορίτσια: «Θέλω να τους δείξω πως μπορούν να πετύχουν ό,τι ονειρεύονται, ανεξάρτητα από το παρελθόν ή τις συνθήκες τους. Η ενδυνάμωση ξεκινά από μέσα μας».
Σε έναν θεσμό που από το 1921 προσφέρει υποτροφίες και ευκαιρίες σε νέες γυναίκες, η φετινή Miss America υπογράμμισε ότι η δική της ιστορία δεν έχει τίποτα το «λαμπερό». Μεγάλωσε σε οικογένεια που αντιμετώπιζε σοβαρές οικονομικές δυσκολίες, με τη μητέρα της να παλεύει με προβλήματα υγείας. «Ακόμη και το μακιγιάζ μου ήταν μισό από φαρμακείο, μισό από χορηγό. Δεν χρειάζεται να έχεις συγκεκριμένο υπόβαθρο για να γίνεις Miss America», είπε χαρακτηριστικά.
Πέρα από τα προσωπικά της βιώματα, η Κάσι Ντόνεγκαν θέλει να μεταφέρει και ένα ευρύτερο μήνυμα ενότητας. Ως κόρη βετεράνου του αμερικανικού ναυτικού, μίλησε με περηφάνια για τις ένοπλες δυνάμεις και επισήμανε ότι στόχος της είναι να δημιουργεί «χώρους γεμάτους αγάπη, κατανόηση και ειλικρινή διάλογο». Όπως είπε: «Όταν αρχίσουμε να ακούμε και να καταλαβαίνουμε ο ένας τον άλλο, τότε μπορούμε πραγματικά να δούμε την ενότητα».
