Μία πρώην διαγωνιζόμενη σε καλλιστεία επέλεξε ο Τραμπ για κορυφαίο εισαγγελικό ρόλο
Η Λίντσεϊ Χάλιγκαν, πρώην ειδική βοηθός του Αμερικανού προέδρου σε νομικά ζητήματα, αναλαμβάνει ρόλο εισαγγελέα στην ανατολική περιφέρεια της Βιρτζίνια - Ταυτόχρονα ο Τραμπ άσκησε πιέσεις στην γενική εισαγγελέα Πάμ Μπόντι να στραφεί κατά πολιτικών του αντιπάλων
Η ανακοίνωση έγινε μέσω ανάρτησης του προέδρου των ΗΠΑ στην πλατφόρμα Truth Social, όπου επαίνεσε μεν την Παμ Μπόντι για το έργο της, τονίζοντας ωστόσο πως χρειάζεται έναν «σκληρό εισαγγελέα» στη Βιρτζίνια.
"Lindsey is a really good lawyer…" –Trump sending a DM to AG Pam Bondi via Truth Social, which has since been deleted— Bad Fox Graphics (@BadFoxGraphics) September 21, 2025
Lindsey Halligan's background is insurance law. She is now overseeing an overhaul of the Smithsonian Institution in alignment with Trump's "American ideals." https://t.co/bkco89Ay44 pic.twitter.com/aLJFKz6kpl
«Η Παμ Μπόντι κάνει εξαιρετική δουλειά ως γενική εισαγγελέας των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι πολύ προσεκτική, πολύ έξυπνη, αγαπά τη χώρα μας, αλλά χρειάζεται έναν σκληρό εισαγγελέα στην Ανατολική Περιφέρεια της Βιρτζίνια, όπως η επιλογή μου, Λίντσεϊ Χάλιγκαν, για να προχωρήσουν οι υποθέσεις», έγραψε χαρακτηριστικά.
Pam Bondi is doing a GREAT job as Attorney General of the United States. She is very careful, very smart, loves our Country, but needs a tough prosecutor in the Eastern District of Virginia, like my recommendation, Lindsey Halligan, to get things moving. What we don’t need is a…— Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) September 21, 2025
Η Χάλιγκαν, πρώην ειδική βοηθός του Τραμπ και με προηγούμενη καριέρα ως δικηγόρος σε αστικές υποθέσεις, είχε αναλάβει την υπεράσπισή του μετά την έρευνα που έγινε στο θέρετρο Μαρ-α-Λάγκο για απόρρητα έγγραφα. Στο παρελθόν, συμμετείχε δύο φορές στον διαγωνισμό ομορφιάς Miss Colorado, έχοντας φτάσει στους ημιτελικούς το 2009 κι έχοντας κατακτήσει την τρίτη θέση μια χρονιά μετά.
The Trump Administration sent a letter to the Smithsonian requesting a content review.— Daniel Baldwin (@baldwin_daniel_) August 26, 2025
Lindsey Halligan says exhibits should NOT be ideologically charged:
“It’s important to reignite American pride, American excellence, and show kids the American dream really is possible.” pic.twitter.com/uc3bkAZF89
Δεν έχει γίνει ακόμη σαφές αν θα αναλάβει καθήκοντα εισαγγελέα στην ανατολική Βιρτζίνια σε προσωρινή βάση πριν σφραγιστεί ο διορισμός της από τη Γερουσία.
It is my honor to appoint Lindsey Halligan, who has been serving as Special Assistant to the President at the White House, as United States Attorney for the Eastern District of Virginia. Lindsey is a tough, smart, and loyal attorney, who has worked with me for a long time,…— Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) September 21, 2025
White House official Lindsey Halligan: "While slavery is obviously a horrible aspect of our nation's history, you can't really talk about slavery honestly unless you also talk about hope and progress ... we need to stop focusing so much on the lack of progress." pic.twitter.com/aKPbaRFkwq— Aaron Rupar (@atrupar) August 21, 2025
Σε προηγούμενη ανάρτηση, που ερμηνεύτηκε ως ευθεία πίεση προς τη Μπόντι, ο Τραμπ είχε απαιτήσει την τοποθέτηση της Χάλιγκαν, γράφοντας: «Δεν μπορούμε να καθυστερούμε άλλο, σκοτώνουν τη φήμη και την αξιοπιστία μας. Με καθαίρεσαν δύο φορές και μου απήγγειλαν κατηγορίες πέντε φορές, για το τίποτα. Η δικαιοσύνη πρέπει να αποδοθεί, τώρα».
Λίγο πριν την επίσημη ανακοίνωση του Ρεπουμπλικανού προέδρου, η Μαίρη «Μάγκι» Κλίρι, νομική σύμβουλος του υπουργείου Δικαιοσύνης, είχε ενημερώσει συναδέλφους της μέσω email ότι επρόκειτο να αναλάβει τη θέση, εξέλιξη που φαίνεται να ανατράπηκε την τελευταία στιγμή.
