Μία πρώην διαγωνιζόμενη σε καλλιστεία επέλεξε ο Τραμπ για κορυφαίο εισαγγελικό ρόλο
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Παμ Μπόντι Βιρτζίνια Δικηγόρος Καλλιστεία

Μία πρώην διαγωνιζόμενη σε καλλιστεία επέλεξε ο Τραμπ για κορυφαίο εισαγγελικό ρόλο

Η Λίντσεϊ Χάλιγκαν, πρώην ειδική βοηθός του Αμερικανού προέδρου σε νομικά ζητήματα, αναλαμβάνει ρόλο  εισαγγελέα στην ανατολική περιφέρεια της Βιρτζίνια - Ταυτόχρονα ο Τραμπ άσκησε πιέσεις στην γενική εισαγγελέα Πάμ Μπόντι να στραφεί κατά πολιτικών του αντιπάλων

Μία πρώην διαγωνιζόμενη σε καλλιστεία επέλεξε ο Τραμπ για κορυφαίο εισαγγελικό ρόλο
81 ΣΧΟΛΙΑ
Τον διορισμό της πρώην δικηγόρου του, Λίντσεϊ Χάλιγκαν, ως εισαγγελέα της ανατολικής περιφέρειας της Βιρτζίνια, έκανε γνωστή ο Ντόναλντ Τραμπ, συνοδεύοντας την απόφασή του αυτή με διαδικτυακές πιέσεις προς την γενική εισαγγελέα των ΗΠΑ, Παμ Μπόντι, ώστε να στραφεί με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα εναντίον ανώτερων αξιωματούχων που ο ίδιος θεωρεί πολιτικούς του αντιπάλους.

Η ανακοίνωση έγινε μέσω ανάρτησης του προέδρου των ΗΠΑ στην πλατφόρμα Truth Social, όπου επαίνεσε μεν την Παμ Μπόντι για το έργο της, τονίζοντας ωστόσο πως χρειάζεται έναν «σκληρό εισαγγελέα» στη Βιρτζίνια.



«Η Παμ Μπόντι κάνει εξαιρετική δουλειά ως γενική εισαγγελέας των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι πολύ προσεκτική, πολύ έξυπνη, αγαπά τη χώρα μας, αλλά χρειάζεται έναν σκληρό εισαγγελέα στην Ανατολική Περιφέρεια της Βιρτζίνια, όπως η επιλογή μου, Λίντσεϊ Χάλιγκαν, για να προχωρήσουν οι υποθέσεις», έγραψε χαρακτηριστικά.


Η Χάλιγκαν, πρώην ειδική βοηθός του Τραμπ και με προηγούμενη καριέρα ως δικηγόρος σε αστικές υποθέσεις, είχε αναλάβει την υπεράσπισή του μετά την έρευνα που έγινε στο θέρετρο Μαρ-α-Λάγκο για απόρρητα έγγραφα. Στο παρελθόν, συμμετείχε δύο φορές στον διαγωνισμό ομορφιάς Miss Colorado, έχοντας φτάσει στους ημιτελικούς το 2009 κι έχοντας κατακτήσει την τρίτη θέση μια χρονιά μετά.

Κλείσιμο


Δεν έχει γίνει ακόμη σαφές αν θα αναλάβει καθήκοντα εισαγγελέα στην ανατολική Βιρτζίνια σε προσωρινή βάση πριν σφραγιστεί ο διορισμός της από τη Γερουσία.



Η απόφαση του Τραμπ έρχεται μετά την παραίτηση του Έρικ Σίμπερτ, πρώην αστυνομικού και έμπειρου εισαγγελέα, ο οποίος είχε απορρίψει το ενδεχόμενο δίωξης της γενικής εισαγγελέα της Νέας Υόρκης, Λετίσια Τζέιμς, κρίνοντας πως δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία. Ο Σίμπερτ είχε επίσης εκφράσει επιφυλάξεις για το αν υπάρχουν βάσιμα δεδομένα ώστε να ασκηθούν κατηγορίες κατά του πρώην διευθυντή του FBI, Τζέιμς Κόμεϊ, με την έρευνα να συνδέεται με την υπόθεση της εκλογικής καμπάνιας του 2016.



Σε προηγούμενη ανάρτηση, που ερμηνεύτηκε ως ευθεία πίεση προς τη Μπόντι, ο Τραμπ είχε απαιτήσει την τοποθέτηση της Χάλιγκαν, γράφοντας: «Δεν μπορούμε να καθυστερούμε άλλο, σκοτώνουν τη φήμη και την αξιοπιστία μας. Με καθαίρεσαν δύο φορές και μου απήγγειλαν κατηγορίες πέντε φορές, για το τίποτα. Η δικαιοσύνη πρέπει να αποδοθεί, τώρα».

Λίγο πριν την επίσημη ανακοίνωση του Ρεπουμπλικανού προέδρου, η Μαίρη «Μάγκι» Κλίρι, νομική σύμβουλος του υπουργείου Δικαιοσύνης, είχε ενημερώσει συναδέλφους της μέσω email ότι επρόκειτο να αναλάβει τη θέση, εξέλιξη που φαίνεται να ανατράπηκε την τελευταία στιγμή.

Ειδήσεις σήμερα:

Παύλος Βαρδινογιάννης - Κατερίνα Μπιρμπίλη: Ο παραμυθένιος γάμος στην Εκάλη με τον εντυπωσιακό στολισμό και τους λαμπερούς καλεσμένους

Μητσοτάκης: Ξεκίνησε η διαδικασία οριοθέτησης ΑΟΖ με τη Λιβύη - Η 4η φρεγάτα Belharra θα αναβαθμίσει το Πολεμικό Ναυτικό

Το ΣτΕ επικύρωσε φυλάκιση 5 μηνών και πρόστιμο €270.000 σε συνταξιούχο που σκότωσε με τσάπα 8 κουτάβια
81 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Σπουδές με σιγουριά στο IdEF: 30 χρόνια διεθνής αναγνώριση με αποφοίτους που ήδη δικηγορούν, προπονούν, διοικούν

Σπουδές με σιγουριά στο IdEF: 30 χρόνια διεθνής αναγνώριση με αποφοίτους που ήδη δικηγορούν, προπονούν, διοικούν

Το Γαλλικό Κολλέγιο προσφέρει σπουδές με εγκυρότητα και αναγνωρισμένα πτυχία που απονέμονται απευθείας από το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord.

Η COSMOTE TELEKOM στηρίζει τον ελληνικό στίβο – Χορηγός του ΣΕΓΑΣ και των Ολυμπιονικών Τεντόγλου & Καραλή

Με τη λάμψη του Μίλτου Τεντόγλου, τη δυναμική του Εμμανουήλ Καραλή και την ενωμένη εθνική ομάδα, η Ελλάδα δίνει το «παρών» στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου - Στο πλευρό τους βρίσκεται η COSMOTE TELEKOM, στηρίζοντας έμπρακτα κάθε βήμα τους.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης