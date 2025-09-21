Μία πρώην διαγωνιζόμενη σε καλλιστεία επέλεξε ο Τραμπ για κορυφαίο εισαγγελικό ρόλο

Η απόφαση του Τραμπ έρχεται μετά την παραίτηση τουπρώην αστυνομικού και έμπειρου εισαγγελέα, ο οποίος είχε απορρίψει το ενδεχόμενο δίωξης της γενικής εισαγγελέα της Νέας Υόρκης,κρίνοντας πως δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία. Ο Σίμπερτ είχε επίσης εκφράσει επιφυλάξεις για το αν υπάρχουν βάσιμα δεδομένα ώστε να ασκηθούν κατηγορίες κατά του πρώην διευθυντή του FBI, Τζέιμς Κόμεϊ, με την έρευνα να συνδέεται με την υπόθεση της εκλογικής καμπάνιας του 2016.Σε προηγούμενη ανάρτηση, που ερμηνεύτηκε ως ευθεία πίεση προς τη, οείχε απαιτήσει την τοποθέτηση της Χάλιγκαν, γράφοντας: «Δεν μπορούμε να καθυστερούμε άλλο, σκοτώνουν τη φήμη και την αξιοπιστία μας. Με καθαίρεσαν δύο φορές και μου απήγγειλαν κατηγορίες πέντε φορές, για το τίποτα. Η δικαιοσύνη πρέπει να αποδοθεί, τώρα».Λίγο πριν την επίσημη ανακοίνωση του Ρεπουμπλικανού προέδρου, ηνομική σύμβουλος του υπουργείου Δικαιοσύνης, είχε ενημερώσει συναδέλφους της μέσω email ότι επρόκειτο να αναλάβει τη θέση, εξέλιξη που φαίνεται να ανατράπηκε την τελευταία στιγμή.