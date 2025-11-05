Βικτόρια Μπέκαμ: Ποτέ δεν έχω νιώσει μεγαλύτερη περηφάνια, γράφει για τον Ντέιβιντ που χρίστηκε ιππότης
Ο βασιλιάς Κάρολος έχρισε ιππότη τον 50χρονο θρύλο του αγγλικού ποδοσφαίρου σε μια τελετή στο Κάστρο του Ουίνδσορ
Περήφανη για τον Ντέιβιντ Μπέκαμ που έλαβε τον τίτλο του ιππότη την Τρίτη 4 Νοεμβρίου δήλωσε η σύζυγός του μέσα από τα social media.
Ο βασιλιάς Κάρολος Γ' τίμησε τον 50χρονο θρύλο του αγγλικού ποδοσφαίρου για την προσφορά του στον αθλητισμό και τη φιλανθρωπία, σε μια τελετή στο Κάστρο του Ουίνδσορ. Στο πλευρό του βρέθηκαν οι γονείς του, η Βικτόρια Μπέκαμ και τα τρία από τα τέσσερα παιδιά τους.
Μέσα από μια ανάρτηση στο Instagram, η 51χρονη σχεδιάστρια μόδας υπογράμμισε την αγάπη του πρώην άσσου του ποδοσφαίρου για την Αγγλία και τη βασιλική οικογένεια και εξομολογήθηκε πως θα έχει για πάντα στην καρδιά της τη συγκεκριμένη μέρα. Επίσης, τόνισε ότι από τότε που τον γνώρισε εκείνος δεν έχει χάσει την ευγένειά, την ταπεινότητα και την εργατικότητά του, επαινώντας τον παράλληλα ως σύζυγο και πατέρα.
Πιο αναλυτικά, η Μπέκαμ έγραψε στη δημοσίευσή της: «Ντέιβιντ, από τη στιγμή που σε γνώρισα πριν από 28 χρόνια, ήσουν πάντα τόσο περήφανος που εκπροσωπούσες τη χώρα σου. Εντός και εκτός γηπέδου, κανείς δεν αγαπά την Αγγλία ή σέβεται περισσότερο τη βασιλική οικογένεια, οπότε το να σε βλέπω να τιμάσαι από τον βασιλιά είναι κάτι που θα φυλάω για πάντα στην καρδιά μου. Έχεις πετύχει τόσα πολλά, και όμως παραμένεις ο ίδιος ευγενικός, ταπεινός και εργατικός άνθρωπος που γνώρισα πριν από σχεδόν 30 χρόνια, καθώς και ο πιο απίστευτος σύζυγος και πατέρας. Ποτέ δεν έχω νιώσει μεγαλύτερη περηφάνια απ’ ό,τι νιώθω σήμερα».
Δείτε την ανάρτησή της
Δείτε την ανάρτησή της
