Με άψογη σιλουέτα στα 50 η Mel B των Spice Girls - Το βίντεο με το λίκνισμα στην πισίνα και οι... συμβουλές που ζήτησε από τη Σακίρα
«Έχει προσπαθήσει κανείς άλλος να μάθει μόνος του χορό της κοιλιάς στις διακοπές» έγραψε στη λεζάντα του βίντεο

Γεωργία Κοτζιά
Μπορεί να βρίσκεται στα 50 της, αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι η Mel B από τις Spice Girls δεν διατηρεί άψογη σιλουέτα.

Για του λόγου το αληθές, η Mel B δημοσίευσε ένα βίντεο στο Instagram από τις διακοπές που κάνει αυτές τις ημέρες στο οποίο φοράει ένα λευκού χρώματος μπικίνι.

Στο βίντεο φαίνεται να παρακολουθεί κάτι στο κινητό της προσπαθώντας να μάθει μόνη της να χορεύει χορό της κοιλίας.

Επειδή, όμως, δεν ήταν σίγουρη για τις κινήσεις της, όπως προκύπτει από το διστακτικό λίκνισμά της, η Mel B δεν δίστασε να απευθυνθεί στην... ειδική επί του θέματος Σακίρα.

«Έχει προσπαθήσει κανείς άλλος να μάθει μόνος του χορό της κοιλιάς στις διακοπές... Καμιά συμβουλή @shakira;» έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα του βίντεο.


