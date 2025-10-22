Ο Μελ Γκίμπσον επιστρέφει με ένα κινηματογραφικό έπος - Με προϋπολογισμό 200 εκατ. δολαρίων τα γυρίσματα του «The Resurrection Of The Christ»
Ο Μελ Γκίμπσον επιστρέφει με ένα κινηματογραφικό έπος - Με προϋπολογισμό 200 εκατ. δολαρίων τα γυρίσματα του «The Resurrection Of The Christ»
Η ταινία αποτελεί ένα σπάνιο φαινόμενο για την ανεξάρτητη κινηματογραφική αγορά
Με ένα φιλόδοξο και επικό εγχείρημα, το «The Resurrection Of The Christ», το οποίο ήδη προκαλεί αίσθηση ως το πιο ακριβό πρότζεκτ που θα παρουσιαστεί στην επικείμενη American Film Market (AFM) επιστρέφει στον κινηματογράφο ο Μελ Γκίμπσον. Με προϋπολογισμό που εκτιμάται στα 200 εκατ. δολάρια, η ταινία αποτελεί ένα σπάνιο φαινόμενο για την ανεξάρτητη κινηματογραφική αγορά, φέρνοντας τη Lionsgate για δεύτερη φορά να παρουσιάζει ένα «μεγάλο εισιτήριο», μετά την επιτυχημένη πορεία του «Hunger Games» στο φεστιβάλ των Καννών.
Η ταινία, που αυτή τη στιγμή γυρίζεται στα στούντιο της Cinecittà στη Ρώμη, έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει το 2027 σε δύο μέρη. Το πρώτο θα βγει στις αίθουσες τη Μεγάλη Παρασκευή, 26 Μαρτίου και το δεύτερο 40 ημέρες αργότερα, την Πέμπτη 6 Μαΐου.
Το σενάριο, που υπογράφει ο ίδιος ο Μελ Γκίμπσον μαζί με τον Ράνταλ Γουάλας, υπόσχεται μια «σουρεαλιστική, οξυδερκή διαδρομή», εξερευνώντας όχι μόνο την Ανάσταση, αλλά και την κάθοδο στην Κόλαση και την πτώση των Αγγέλων, με εκτεταμένες σκηνές μάχης μεταξύ αγγέλων και δαιμόνων, καθώς και συγκρούσεις του καλού και του κακού σε διάφορα βασίλεια, μια εξήγηση για τον υπερβολικό προϋπολογισμό της παραγωγής.
Ο Μελ Γκίμπσον βρίσκεται επίσης στην παραγωγή μαζί με τον Μπρους Ντέιβι της Icon Productions, ενώ το καστ περιλαμβάνει τον Φιλανδό Jaakko Ohtonen στον ρόλο του Ιησού, την Κουβανή Mariela Garriga ως Μαρία Μαγδαληνή και την πολωνικής καταγωγής Kasia Smutniak στην Παναγία. Σημαντικές συμμετοχές προσφέρουν οι Pier Luigi Pasino ως Πέτρος, Riccardo Scamarcio ως Πόντιος Πιλάτος και Rupert Everett σε άγνωστο ρόλο.
Η νέα ταινία αποτελεί συνέχεια του «The Passion of the Christ» (2004), το οποίο είχε εστιάσει στις τελευταίες 12 ώρες πριν τη σταύρωση του Ιησού και είχε σημειώσει τεράστια επιτυχία, αποφέροντας συνολικές εισπράξεις $612 εκατομμυρίων παγκοσμίως έναντι ενός προϋπολογισμού μόλις $30 εκατομμυρίων, καθώς και τρεις υποψηφιότητες για Όσκαρ στις κατηγορίες Καλύτερου Μακιγιάζ, Καλύτερης Φωτογραφίας και Καλύτερης Πρωτότυπης Μουσικής.
EXCLUSIVE: Mel Gibson’s two-part feature ‘The Resurrection Of The Christ’ is likely to be the biggest-budget project on sale at next month’s American Film Market.— Deadline (@DEADLINE) October 21, 2025
We’re hearing from sources that each film could come with a budget in the $100M region, making it a combined $200M… pic.twitter.com/g7mFaqvLtn
