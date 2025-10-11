Αλιμόνου μετά την καταδίκη του πρώην συντρόφου της: Όλοι μπορεί να ξεφύγουμε, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι οι υπόλοιποι πρέπει να το δεχτούμε

εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο», το Σάββατο 11 Οκτωβρίου, η ηθοποιός έκανε λόγο για έναν καλό άνθρωπο και αναγνώρισε ότι ο οποιοσδήποτε μπορεί να βγει εκτός ελέγχου κάποια στιγμή. Αυτό ωστόσο, όπως δήλωσε, δεν σημαίνει ότι θα έπρεπε να ανεχτεί τη συμπεριφορά του.

Την πρώτη συνέντευξη μετά την καταδίκη του πρώην συντρόφου της για ενδοοικογενειακή βία παραχώρησε η Τζίνα Αλιμόνου . Το αυτόφωρο δικαστήριο του επέβαλε ποινή φυλάκισης δέκα μηνών με αναστολή για το περιστατικό που σημειώθηκε ανάμεσα στο πρώην ζευγάρι πριν από μερικές μέρες.Ενώ η Τζένη Αλιμόνου τον είχε καλέσει για να τη βοηθήσει μετά από βλάβη του αυτοκινήτου της, υπήρξε ένταση και οι τόνοι ανέβηκαν. Μερικές ώρες αργότερα ο πρώην σύντροφός της επέστρεψε στο σπίτι της και χειροδίκησε.Μιλώντας στην«Θεωρώ ότι είναι ένας καλός άνθρωπος. Όλοι μπορεί να ξεφύγουμε σε κάποια κατάσταση. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι εμείς οι υπόλοιποι πρέπει να το δεχτούμε. Πρέπει να τιμωρηθεί αυτό το πράγμα και έτσι πιστεύω θα δημιουργηθούν δικλείδες ασφαλείας για όλους μας», είπε αρχικά.Περιγράφοντας το συμβάν, ανέφερε: «Ήμουν μόνη μου εκείνο το βράδυ, με αυτόν τον άνθρωπο είχαμε μια σχέση στο παρελθόν, έχουμε μείνει φίλοι, χωρίς να βρισκόμαστε. Εγώ ζήτησα μια εξυπηρέτηση για ένα πρακτικό θέμα και έτσι βρεθήκαμε σε μια συνάντηση που ήταν έξω από την οικία μου».Η ηθοποιός εξήγησε ότι εκείνος, όσο προχωρούσε η συζήτηση, άρχισε να γίνεται απότομος και εμμονικός. «Άρχισε να μιλάει για τις σχέσεις μας, πήγαμε στο παρελθόν, εκεί έγινε λίγο πιο εμμονικός πιο απότομος με χτύπησε στο πρόσωπο ελαφρώς, όχι να δημιουργήσει κακώσεις. Έφυγα και κάλεσα την οικογένειά του για να του πει να φύγει, όπως και έγινε και μετά επανήλθε. Όπως επανήλθε, κάποιες ώρες μετά, υπήρχε μια έντονη συμπεριφορά, εγώ κοιμόμουν, φώναζε, χτυπούσε το κουδούνι. Εκεί κατάλαβα ότι δεν μπορώ να το διαχειριστώ αυτό το πράγμα και κάλεσα την Αστυνομία στην αρχή για σύσταση και μετά κατάλαβα ότι υπάγεται στο ενδοικογενειακής», συμπλήρωσε.Παρά το περιστατικό, η Τζένη Αλιμόνου επισήμανε ότι πρόκειται για έναν καλό άνθρωπο. Η απώλεια της μητέρας του, όπως τόνισε, είχε ως αποτέλεσμα να εκδηλώσει ασταθή συμπεριφορά. «Νομίζω ότι και για τον ίδιο ήταν καλό το ότι απομακρύνθηκε από τον χώρο και έτσι μπορέσαμε όλοι να ηρεμήσουμε. Θεωρώ ότι μετά τον χαμό της μητέρας του δημιούργησε μια συμπεριφορά ασταθή σε κάποιες περιπτώσεις. Σε γενικές γράμμες είναι ένας πάρα πολύ καλός άνθρωπος», κατέληξε.