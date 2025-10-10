Η 21χρονη κόρη του Τσάρλι Σιν αποκάλυψε όλες τις πλαστικές επεμβάσεις που έχει κάνει: Fillers, ρινοπλαστική και αυξητική στήθους
Η 21χρονη μοιράστηκε φωτογραφίες στο Instagram με το «πριν και το μετά» και παραδέχτηκε ανοιχτά όλες τις επεμβάσεις που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια
Μία εικόνα από όλες τις αισθητικές επεμβάσεις, στις οποίες έχει υποβληθεί όλα αυτά τα χρόνια, δημοσίευσε η Σάμι Σιν. Η κόρη της Ντενίζ Ρίτσαρντς και του Τσάρλι Σιν, ευχαρίστησε δημόσια τον πλαστικό της χειρουργό, παρουσιάζοντας μέσα από το Instagram τη θεαματική της μεταμόρφωση.
Η 21χρονη δημοσίευσε σε stoty της φωτογραφίες «πριν και μετά», συγκρίνοντας την εφηβική της εικόνα με τη σημερινή της εμφάνιση. Στη μία φωτογραφία, η Σάμι Σθβ εμφανίζεται ξανθιά και με φυσικά χαρακτηριστικά, ενώ στη νεότερη ποζάρει με ροζ μαλλιά και τελείως διαφορετικό πρόσωπο. «Δόξα τω Θεώ για τα extensions, τα fillers στα χείλη, την αυξητική στήθους, τη ρινοπλαστική, τις όψεις πορσελάνης και το φίλτρο στο FaceApp», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της, αναφερόμενη στις αισθητικές παρεμβάσεις που έχει κάνει.
Η νεαρή δεν έχει κρύψει την αγάπη της για τις αισθητικές επεμβάσεις. Σε βίντεο στο TikTok τον περασμένο Απρίλιο είχε δηλώσει: «Φαίνεται πως έχω ενοχλήσει πολύ κόσμο κάνοντας ρινοπλαστική, οπότε είπα να τους εκνευρίσω κι άλλο λέγοντάς σας όλα όσα έχω πειράξει».
Η Σάμι Σιν αποκάλυψε ότι ξεκίνησε με fillers στα χείλη στα 18 της και κάνει επαναλήψεις κάθε χρόνο «γιατί έχει εθιστεί». Έκανε επίσης Botox στα φρύδια για ανόρθωση, αλλά το αφαίρεσε, καθώς ένιωθε ότι «βαραίνει το πρόσωπό της». «Μετά ανακάλυψα τα fillers στη μύτη και τα έκανα για να δείχνει πιο ίσια και ανασηκωμένη. Τελικά αποφάσισα να κάνω ρινοπλαστική για να πετύχω το αποτέλεσμα που ήθελα», είπε, αποκαλύπτοντας ότι έχει υποβληθεί σε δύο ρινοπλαστικές συνολικά.
Το 2023 προχώρησε και σε αυξητική στήθους, αλλά δύο χρόνια αργότερα αφαίρεσε τα εμφυτεύματα λόγω προβλημάτων υγείας. «Αντιμετωπίζω περίεργα συμπτώματα εδώ και δύο χρόνια και ανακάλυψα ότι έχω ασθένεια από τα εμφυτεύματα στήθους. Είμαι ευγνώμων που μπόρεσα να τα αφαιρέσω. Νιώθω άσχημα για τις γυναίκες που δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα, γιατί η ασθένεια αυτή δεν είναι αστείο», είχε γράψει τον Ιούνιο κάτω από μία selfie της. Όσο για το χαμόγελό της, αποκάλυψε πως οι όψεις πορσελάνης που έκανε το 2024 ήταν «η χειρότερη διαδικασία που έχει περάσει».
