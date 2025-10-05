Η πρώην του Τράβις Κέλσι απαντά στις αναφορές της Τέιλορ Σουίφτ στο «Opalite»
Η πρώην του Τράβις Κέλσι απαντά στις αναφορές της Τέιλορ Σουίφτ στο «Opalite»

 Η influencer  έκανε μια ανάρτηση στα social media, μετά τις φήμες ότι η Σουίφτ αναφέρεται σε εκείνη μέσα από τους στίχους του τραγουδιού

Ελένη Μήτση
Η Κέιλα Νικόλ, πρώην σύντροφος του Τράβις Κέλσι, φαίνεται να αντέδρασε έμμεσα στο νέο άλμπουμ της Τέιλορ Σουίφτ «The Life of a Showgirl», το οποίο κυκλοφόρησε την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, έπειτα από εικασίες των θαυμαστών της ότι ένα από τα κομμάτια της τραγουδίστριας αποτελεί υπαινιγμό προς το παρελθόν του αρραβωνιαστικού της.

Η Τέιλορ Σουίφτ κυκλοφόρησε το δωδέκατο άλμπουμ της, και πρόσωπα από το κοινό της έσπευσαν να σχολιάσουν πως το κομμάτι «Opalite» αναφέρεται στην Κέιλα Νικόλ, η οποία είχε σχέση με τον Τράβις Κέλσι για περίπου πέντε χρόνια, η οποία ξεκίνησε το 2017.

Το τραγούδι φαίνεται να περιγράφει τις αποτυχημένες σχέσεις της Σουίφτ πριν γνωρίσει τον Κέλσι, με την τραγουδίστρια να δίνει την εντύπωση πως μιλά για την ερωτική ζωή του αθλητή πριν εκείνη μπει στη ζωή του. Στους στίχους ακούγεται να τραγουδά: «Δεν μπορούσες να το καταλάβεις, γιατί ένιωθες μόνος / Εσύ ήσουν εκεί αληθινά, εκείνη ήταν στο τηλέφωνό της κι εσύ απλώς μια πόζα. Τελικά έφυγες από το τραπέζι, κι όμως τι απλή σκέψη / Πεινάς, ώσπου να μην πεινάς πια», υπονοώντας, σύμφωνα με τους θαυμαστές, τη σχέση του Κέλσι με τη Νικόλ.

Ακούστε εδώ το  «Opalite»

Taylor Swift - Opalite (Visualizer)

Λίγες ώρες μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ, η Νικόλ δημοσίευσε ένα βίντεο στα Instagram stories της από το «America’s Next Top Model», όπου η διαγωνιζόμενη Ίβα Μαρσίλ, απαντώντας σε ερώτηση της Τάιρα Μπανκς για το πώς συγκρίνει τον εαυτό της με τις άλλες, λέει: «Δεν συγκρίνω τον εαυτό μου με άλλες γυναίκες. Δεν υπάρχει λόγος να με συγκρίνει κανείς με οποιαδήποτε άλλη». Η ανάρτηση θεωρήθηκε από πολλούς ως έμμεση απάντηση στα σχόλια για το τραγούδι.

Η Σουίφτ δεν έχει σχολιάσει ποτέ δημόσια τη σχέση του Κέλσι με την Κέιλα Νικόλ, ωστόσο η πρώην του αθλητή έχει βρεθεί ξανά στο επίκεντρο των social media. Τον Οκτώβριο του 2023, η Νικόλ προκάλεσε συζητήσεις όταν σταμάτησε να ακολουθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον συμπαίκτη του Κέλσι, Πάτρικ Μαχόουμς, λίγες ημέρες αφότου η Σουίφτ εθεάθη να δειπνεί με τη σύζυγό του, Μπρίτνεϊ Μαχόουμς, στη Νέα Υόρκη, την περίοδο που η σχέση της με τον Κέλσι άρχιζε να γίνεται πιο σοβαρή.

Ο Τράβις Κέλσι και η Κέιλα Νικόλ σε παλαιότερη εμφάνισή τους

Απαντώντας τότε στις φήμες περί ρήξης της φιλίας της με την Μπρίτνεϊ Μαχόουμς, η Νικόλ είχε δηλώσει στο People: «Υπάρχει πολύ μεγάλη ιστορία και φιλία εκεί, που δεν αλλάζει από τη μια μέρα στην άλλη. Αλλά επειδή όλα εξελίσσονται τόσο γρήγορα και δημόσια, έπρεπε να προστατεύσω τον εαυτό μου. Αυτό είναι όλο. Η αγάπη παραμένει».

Η πρώτη δημόσια εμφάνιση της Νικόλ μετά τον αρραβώνα της Σουίφτ με τον Κέλσι τον Αύγουστο προκάλεσε επίσης το ενδιαφέρον των ΜΜΕ, καθώς αρνήθηκε να σχολιάσει το θέμα σε δημοσιογράφο της «Daily Mail». Αντίθετα, δήλωσε στο «People» πως το σημαντικότερο μάθημα που πήρε μέσα στο 2025 είναι ότι «οι γνώμες των άλλων έχουν τόση αξία, όση τους δίνεις. Αν δεν τους επιτρέψω να με επηρεάσουν, απλώς δεν θα το κάνουν. Ξέρεις τι εννοώ; Μερικές φορές πιστεύουμε ότι τα social media είναι ολόκληρος ο κόσμος — αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι».

Φωτογραφίες: Shutterstock

