Κατερίνα Καινούργιου: Η ενόχλησή της με πλάνο που έδειχνε σκύλο με βαμμένα αυτιά - «Θλίβομαι με αυτό που βλέπω»
Σε συνέντευξη που παραχώρησε η Μαρία Καλάβρια στην εκπομπή της φάνηκε σε πλάνο ένας σκύλος με βαμμένα αυτιά
Ένα πλάνο που προβλήθηκε κατά τη διάρκεια συνέντευξης της Μαρίας Καλάβρια στάθηκε αφορμή για την έντονη αντίδραση της Κατερίνας Καινούργιου. Η παρουσιάστρια, βλέποντας έναν σκύλο με βαμμένα αυτιά, δεν έκρυψε την ενόχληση και την απογοήτευσή της.
Μετά την προβολή των δηλώσεων του μοντέλου, την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Super Κατερίνα» η παρουσιάστρια σχολίασε αρχικά:«Παιδιά με συγχωρείτε. Σε αυτό το βίντεο είδα κάτι που δεν μπορώ να το αφήσω ασχολίαστο. Είδα σκυλάκια με πολύχρωμα αυτιά. Θέλετε να επικοινωνήσουμε με τη δημοσιογράφο; Ήταν ψεύτικα σκυλάκια; Αν ήταν αληθινά σκυλάκια που τα βάφουν, νομίζω ότι πρέπει να μην το αφήσουμε».
Όταν το πλάνο προβλήθηκε ξανά, με τους συναδέλφους της Κατερίνας Καινούργιου και την ίδια να αντιλαμβάνονται ότι ο σκύλος ήταν αληθινός και όχι ψεύτικος, η παρουσιάστρια τόνισε: «Δεν είναι ψεύτικο, συγγνώμη τώρα με όλο τον σεβασμό. Δεν ξέρω πώς, πότε, γιατί, δεν ξέρω. Είναι θέμα ιδιοκτήτη, αλλά θλίβομαι με αυτό που βλέπω. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι έχει να κάνει με τη Μαρία. Φαντάζομαι... Πάμε να προχωρήσουμε».
