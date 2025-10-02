Δημήτρης Πιατάς για Γιώργο Λάνθιμο: Έκανε το πιο σημαντικό που θα μπορούσε να συμβεί σε αυτόν τον τόπο, έφυγε
Δημήτρης Πιατάς για Γιώργο Λάνθιμο: Έκανε το πιο σημαντικό που θα μπορούσε να συμβεί σε αυτόν τον τόπο, έφυγε
Ο ηθοποιός βρέθηκε στην πρώτη ελληνική προβολή της νέας ταινίας του σκηνοθέτη «Bugonia»
Με αφορμή την πρεμιέρα της ταινίας «Bugonia» του Γιώργου Λάνθιμου, ο Δημήτρης Πιατάς έκανε ένα σχόλιο για τον σκηνοθέτη, τονίζοντας πως το πιο καθοριστικό βήμα που έκανε ήταν η απόφασή του να φύγει από την Ελλάδα.
Ο ηθοποιός βρέθηκε την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου, στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας «Νύχτες Πρεμιέρας», στην πρώτη ελληνική προβολή της νέας ταινίας του Γιώργου Λάνθιμου και μιλώντας για την πορεία που έχει χαράξει μέχρι σήμερα ο σκηνοθέτης, δήλωσε ότι νιώθει μια προσωπική και εθνική υπερηφάνεια για το πρόσωπό του.
Όπως είπε ο Δημήτρης Πιατάς στο «Buongiorno» για την απόφαση του Γιώργου Λάνθιμου να χτίσει μία καριέρα εκτός συνόρων: «Έχουμε μία προσωπική, εθνική υπερηφάνεια για τον Λάνθιμο, γιατί έκανε το πιο σημαντικό πράγμα θα μπορούσε να συμβεί σε αυτόν τον τόπο. Έφυγε από τον τόπο. Δεν λείπουν οι καλές κινηματογραφικές δουλειές στην Ελλάδα. Γίνονται και μεγάλες παραγωγές, που έδειξαν εμπορικότητα και πήγαν προς τα έξω».
Δείτε το βίντεο
Ο ίδιος ο Γιώργος Λάνθιμος βρέθηκε στην πρεμιέρα και ανέβηκε στη σκηνή για να μιλήσει στο κοινό, επιφυλάσσοντας μια απρόσμενη έκπληξη. Συγκεκριμένα, έπαιξε στο κινητό του ένα ηχητικό μήνυμα της πρωταγωνίστριας και μούσας του, Έμα Στόουν, η οποία δεν κατάφερε να ταξιδέψει στην Αθήνα. Το μήνυμα ήταν ηχογραφημένο στα ελληνικά.
«Εγώ θα μοιραστώ μαζί σας μια πολύ ιδιαίτερη ικανότητα που έχει η Έμα Στόουν. Ενώ δεν μιλάει ελληνικά πραγματικά πέρα από δυο τρεις λέξεις, ξέρει τέλεια την ελληνική αλφάβητο και μπορεί να διαβάσει οποιοδήποτε κείμενο χωρίς να καταλαβαίνει τι σημαίνει. Οπότε, της έγραψα κάτι στα ελληνικά και της ζήτησα να μας το ηχογραφήσει», ανέφερε ο Γιώργος Λάνθιμος.
Δείτε το βίντεο
Στο ηχητικό, η Έμα Στόουν ακούγεται να λέει: «Καλησπέρα, θα ήθελα πολύ να είμαι μαζί σας στην πρώτη προβολή της Βουγονίας στην Ελλάδα, αλλά δυστυχώς δεν πέτυχε ο... διακτινισμός. Σας εύχομαι καλή προβολή και καλό βράδυ». Το κοινό υποδέχθηκε το μήνυμα με θερμά χειροκροτήματα και χαμόγελα.
Η πλοκή της ταινίας
Η νέα ταινία του Λάνθιμου, με πρωταγωνίστρια την Έμα Στόουν, ακολουθεί την ιστορία δύο νεαρών ανδρών, που είναι υπέρμαχοι των θεωριών συνωμοσίας, που απαγάγουν την CEO μιας μεγάλης εταιρείας, πιστεύοντας ότι είναι εξωγήινη και σχεδιάζει να καταστρέψει τη Γη.
Ο ηθοποιός βρέθηκε την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου, στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας «Νύχτες Πρεμιέρας», στην πρώτη ελληνική προβολή της νέας ταινίας του Γιώργου Λάνθιμου και μιλώντας για την πορεία που έχει χαράξει μέχρι σήμερα ο σκηνοθέτης, δήλωσε ότι νιώθει μια προσωπική και εθνική υπερηφάνεια για το πρόσωπό του.
Όπως είπε ο Δημήτρης Πιατάς στο «Buongiorno» για την απόφαση του Γιώργου Λάνθιμου να χτίσει μία καριέρα εκτός συνόρων: «Έχουμε μία προσωπική, εθνική υπερηφάνεια για τον Λάνθιμο, γιατί έκανε το πιο σημαντικό πράγμα θα μπορούσε να συμβεί σε αυτόν τον τόπο. Έφυγε από τον τόπο. Δεν λείπουν οι καλές κινηματογραφικές δουλειές στην Ελλάδα. Γίνονται και μεγάλες παραγωγές, που έδειξαν εμπορικότητα και πήγαν προς τα έξω».
Δείτε το βίντεο
Η έκπληξη του Γιώργου Λάνθιμου στις Νύχτες Πρεμιέρας και το μήνυμα της Έμα Στόουν στα ελληνικάΓια 31η χρονιά πραγματοποιείται το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας «Νύχτες Πρεμιέρας», το οποίο θα γεμίσει τις κινηματογραφικές αίθουσες της πόλης έως τις 12 Οκτωβρίου. Η χθεσινή τελετή έναρξης στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών είχε ιδιαίτερη λάμψη, καθώς προβλήθηκε η πολυαναμενόμενη νέα ταινία του βραβευμένου Έλληνα δημιουργού Γιώργου Λάνθιμου, με τίτλο «Bugonia».
Ο ίδιος ο Γιώργος Λάνθιμος βρέθηκε στην πρεμιέρα και ανέβηκε στη σκηνή για να μιλήσει στο κοινό, επιφυλάσσοντας μια απρόσμενη έκπληξη. Συγκεκριμένα, έπαιξε στο κινητό του ένα ηχητικό μήνυμα της πρωταγωνίστριας και μούσας του, Έμα Στόουν, η οποία δεν κατάφερε να ταξιδέψει στην Αθήνα. Το μήνυμα ήταν ηχογραφημένο στα ελληνικά.
«Εγώ θα μοιραστώ μαζί σας μια πολύ ιδιαίτερη ικανότητα που έχει η Έμα Στόουν. Ενώ δεν μιλάει ελληνικά πραγματικά πέρα από δυο τρεις λέξεις, ξέρει τέλεια την ελληνική αλφάβητο και μπορεί να διαβάσει οποιοδήποτε κείμενο χωρίς να καταλαβαίνει τι σημαίνει. Οπότε, της έγραψα κάτι στα ελληνικά και της ζήτησα να μας το ηχογραφήσει», ανέφερε ο Γιώργος Λάνθιμος.
Δείτε το βίντεο
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Στο ηχητικό, η Έμα Στόουν ακούγεται να λέει: «Καλησπέρα, θα ήθελα πολύ να είμαι μαζί σας στην πρώτη προβολή της Βουγονίας στην Ελλάδα, αλλά δυστυχώς δεν πέτυχε ο... διακτινισμός. Σας εύχομαι καλή προβολή και καλό βράδυ». Το κοινό υποδέχθηκε το μήνυμα με θερμά χειροκροτήματα και χαμόγελα.
Η πλοκή της ταινίας
Η νέα ταινία του Λάνθιμου, με πρωταγωνίστρια την Έμα Στόουν, ακολουθεί την ιστορία δύο νεαρών ανδρών, που είναι υπέρμαχοι των θεωριών συνωμοσίας, που απαγάγουν την CEO μιας μεγάλης εταιρείας, πιστεύοντας ότι είναι εξωγήινη και σχεδιάζει να καταστρέψει τη Γη.
Ειδήσεις σήμερα:
Κοβέσι: Η διαφθορά υπάρχει παντού, όχι μόνο στην Ελλάδα, άψογη η συνεργασία με τις ελληνικές αρχές - Τι είπε για ΟΠΕΚΕΠΕ και Τεμπη
Νέο έκτακτο δελτίο για την κακοκαιρία από την ΕΜΥ: Σε 5 περιοχές τα πιο επικίνδυνα φαινόμενα τις επόμενες ώρες
Η καταγγελία που «ξήλωσε» το κύκλωμα με τις επιστροφές ΦΠΑ - Τι είπε στο τηλέφωνο ο άγνωστος
Κοβέσι: Η διαφθορά υπάρχει παντού, όχι μόνο στην Ελλάδα, άψογη η συνεργασία με τις ελληνικές αρχές - Τι είπε για ΟΠΕΚΕΠΕ και Τεμπη
Νέο έκτακτο δελτίο για την κακοκαιρία από την ΕΜΥ: Σε 5 περιοχές τα πιο επικίνδυνα φαινόμενα τις επόμενες ώρες
Η καταγγελία που «ξήλωσε» το κύκλωμα με τις επιστροφές ΦΠΑ - Τι είπε στο τηλέφωνο ο άγνωστος
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα