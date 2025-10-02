Δημήτρης Πιατάς για Γιώργο Λάνθιμο: Έκανε το πιο σημαντικό που θα μπορούσε να συμβεί σε αυτόν τον τόπο, έφυγε





ταινίας του Γιώργου Λάνθιμου και μιλώντας για την πορεία που έχει χαράξει μέχρι σήμερα ο σκηνοθέτης, δήλωσε ότι νιώθει μια προσωπική και εθνική υπερηφάνεια για το πρόσωπό του.

χτίσει μία καριέρα εκτός συνόρων:

Η έκπληξη του Γιώργου Λάνθιμου στις Νύχτες Πρεμιέρας και το μήνυμα της Έμα Στόουν στα ελληνικά

Bugonia

Η νέα ταινία του Λάνθιμου, με πρωταγωνίστρια την Έμα Στόουν, ακολουθεί την ιστορία δύο νεαρών ανδρών, που είναι υπέρμαχοι των θεωριών συνωμοσίας, που απαγάγουν την CEO μιας μεγάλης εταιρείας, πιστεύοντας ότι είναι εξωγήινη και σχεδιάζει να καταστρέψει τη Γη.