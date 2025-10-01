Σίντνεϊ Σουίνι: Χέρι-χέρι με τον νέο της σύντροφο σε βραδινή έξοδο - Δείτε φωτογραφίες
Η Σουίνι και ο πρώην μάνατζερ του Τζάστιν Μπίμπερ, Σκούτερ Μπράουν, απαθανατίστηκαν σε γκαλερί στο Λος Άντζελες
Η Σίντνεϊ Σουίνι και ο νέος της σύντροφος, Σκούτερ Μπράουν, δεν κρύβουν πια τον έρωτά τους. Η 28χρονη ηθοποιός και ο πρώην μάνατζερ του Τζάστιν Μπίμπερ απαθανατίστηκαν πιασμένοι χέρι-χέρι το βράδυ της Τρίτης 30 Σεπτεμβρίου σε γκαλερί στο Λος Άντζελες.
Η Σουίνι εμφανίστηκε με μαύρο δερμάτινο τζάκετ, τζιν σορτσάκι, ψηλές μπότες και κόκκινη τσάντα, ενώ ο 44χρονος σύντροφός της προτίμησε λευκό T-shirt, μπεζ παντελόνι και μπλε καπέλο.
Η ηθοποιός, που πριν από μερικούς μήνες χώρισε με τον αρραβωνιαστικό της, Τζόναθαν Νταβίνο, έπειτα από επτά χρόνια σχέσης, και ο μάνατζερ συνοδεύονταν από φίλους, αλλά αργότερα πήγαν να δειπνήσουν οι δυο τους. Αν και προσπάθησαν να αποχωρήσουν χωριστά, εντοπίστηκαν να μπαίνουν στο ίδιο αυτοκίνητο.
Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Page Six, η σχέση τους δεν είναι περιστασιακή, αλλά έχει προχωρήσει. Το τελευταίο διάστημα οι δυο τους έχουν κάνει μια σειρά από δημόσιες εμφανίσεις: από δείπνο σε γνωστό εστιατόριο, μέχρι το πάρτι γενεθλίων της Σουίνι με θέμα το Διάστημα, αλλά και οικογενειακή έξοδο με τους γονείς της.
Φωτογραφία: Shutterstock
Sydney Sweeney and Scooter Braun hold hands on date night as romance goes ‘full throttle’ https://t.co/rg9J0NOtgg pic.twitter.com/DGJqqcyGEo— Page Six (@PageSix) October 1, 2025
