Βασίλης Μπούτσικος για τη σειρά «Το Παιδί»: Με ανησυχούσε το να καταλάβει ο κόσμος ότι έχουμε σεβαστεί το κομμάτι του αυτισμού

Την πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε οκαι μίλησε μεταξύ άλλων, για την καριέρα του, την πορεία στην υποκριτική και τις σπουδές του. Ο ηθοποιός πρωταγωνιστεί στη σειρά «Το παιδί», ενώ έχει λάβει πολύ θετικά σχόλια για τον ρόλο και την ερμηνεία του.«Η σειρά έχει απήχηση γιατί είναι μια δουλειά που μας αρέσει. Δεν είναι ότι θέλουμε απλά να πάει καλά. Η πρόταση ήρθε από τη συμπρωταγωνίστριά μου, Ντένια Στασινοπούλου. Έκανα μια συνάντηση μαζί της και με τον σκηνοθέτη κι είδα ότι είναι ωραία», σημείωσε αρχικά, σε συνέντευξη που έδωσε στο «Καλημέρα είπαμε».Ο ηθοποιός υποδύεται ένα παιδί που είναι στο φάσμα του αυτισμού, με τον ρόλο του όπως λέει κι ο ίδιος να αποτελεί «πρόκληση» για έναν καλλιτέχνη. «Είναι πρόκληση αλλά δεν είμαι μόνος σε αυτό. Είναι ο σκηνοθέτης, μια ομάδα στο κομμάτι του σεναρίου που από εκεί ξεκινάει το πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε. Είδα ταινίες, έκανα εξάσκηση, μίλησα με μία φίλη λογοθεραπεύτρια που με βοήθησε», εξήγησε ο Βασίλης Μπούτσικος.Αναφορικά για το τι τον κέρδισε στον ρόλο, δήλωσε: «Η δυσκολία ήταν ο φόβος και η πρόκληση. Αυτό που με ένοιαζε ήταν να φανεί ότι έχουμε σεβαστεί αυτό το κομμάτι κι όχι ότι είναι κάτι πρόχειρο. Μου άρεσε η συμπεριληπτικότητα του ρόλου. Δεν είναι ότι απλά είναι ένα παιδί στο φάσμα του αυτισμού, είναι μέρος μιας μεγαλύτερης ιστορίας».Ο Βασίλης Μπουτσικός πρόσθεσε: «Ο μεγαλύτερος μου φόβος και ανησυχία ήταν μη νομίζουν ότι κοροϊδεύουμε κάτι ή οτι δεν έχουμε πάρει στα σοβαρά κάτι. Έχει σημασία να μη θεωρήσεις κάτι δεδομένο και απλοϊκό. Ταυτόχρονα δεν πρέπει να είναι κάτι που δεν μπορούμε να το ακουμπήσουμε, γιατί ζουν ανάμεσά μας οι άνθρωποι αυτοί. Δεν είναι κάτι που δεν μπορούμε να μιλήσουμε για αυτό, αλλά είναι και κάτι που πρέπει να προσέχουμε πώς το αγγίζουμε».Όπως είπε στη συνέχεια, το κοινό του στοιχείο με τον ρόλο είναι η απομόνωση που αναζητά, αφού δεν του αρέσει ιδιαίτερα η ζωή στην πόλη. «Θα ήθελα να πάω στην εξοχή, να πάω στα Τζουμέρκα στα βουνά. Δεν ξέρω αν θα ζούσα για πάντα στην πόλη», είπε.Ο ίδιος από νεαρή ηλικία ήταν καλλιτεχνική φύση, χωρίς ωστόσο να γνωρίζει ότι θέλει να γίνει ηθοποιός. Μάλιστα, το γεγονός ότι δεν είχε επιρροές από την οικογένειά του δεν τον βοήθησε ιδιαίτερα στο να διαλέξει αμέσως το θέατρο. «Μου άρεσαν τα αστέρια, οπότε πέρασα Φυσικό. Στο δεύτερο έτος κάτι δεν μου άρεσε, κατάλαβα ότι θέλω κάτι άλλο. Κι έτσι, βρήκα τη θεατρική ομάδα στο πανεπιστήμιο, μπήκα σε αυτό και αποφάσισα να δώσω εξετάσεις στο Εθνικό Θέατρο», σημείωσε.