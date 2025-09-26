Exathlon: Αποχώρησε ο Γιώργος Πιλίδης - «Συνέβη κάτι πολύ άσχημο στην οικογένειά μου», εξήγησε
Exathlon: Αποχώρησε ο Γιώργος Πιλίδης - «Συνέβη κάτι πολύ άσχημο στην οικογένειά μου», εξήγησε
Ο πρωταθλητής πάλης συγκέντρωσε τους συμπαίκτες του και τους ενημέρωσε για την αποχώρησή του
Μια ανακοίνωση από τον Γιώργο Πιλίδη ξάφνιασε τους παίκτες του Exathlon το βράδυ της Πέμπτης 25 Σεπτεμβρίου. Ο πρωταθλητής πάλης συγκέντρωσε τους συμπαίκτες του και τους ενημέρωσε ότι αποχωρεί άμεσα από το παιχνίδι για προσωπικούς και οικογενειακούς λόγους.
«Ελάτε λίγο… Ήρθα να σας χαιρετήσω γιατί φεύγω…», είπε χαρακτηριστικά ο 25χρονος αθλητής, αφήνοντας τους υπόλοιπους παίκτες άφωνους. Λίγο αργότερα, στην προσωπική του εξομολόγηση στην κάμερα, αποκάλυψε τους λόγους πίσω από την απόφασή του, εξηγώντας πως κάτι συνέβη στην οικογένειά του, που τον αναγκάζει να γυρίσει πίσω.
«Δυστυχώς, εμένα η πορεία μου στο Exathlon τελειώνει κάπου εδώ. Σήμερα το πρωί δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από την οικογένεια μου. Συνέβη κάτι πολύ άσχημο για εμένα και για εκείνους, οπότε σήμερα είναι η τελευταία μέρα που βρίσκομαι εδώ και πρέπει να αποχωρήσω», δήλωσε.
Δείτε το βίντεο
