Η Μάρω Κοντού ζήτησε από δύο γυναίκες να την πάρουν μαζί στο αυτοκίνητο λόγω της απεργίας των ταξί - Δείτε φωτογραφία
Την είδαμε να στέκεται στον δρόμο, σταματήσαμε να της πούμε μια καλησπέρα και μας ζήτησε ευγενικά να την πάμε κάπου, περιέγραψε μία από τις δύο γυναίκες
Μια απίστευτη ιστορία με πρωταγωνίστρια τη Μάρω Κοντού έγινε γνωστή μέσα από το Facebook, με την ηθοποιό να ζητάει από δύο άγνωστες γυναίκες να τη μεταφέρουν στον προορισμό της λόγω της απεργίας των ταξί.
Η είδηση έγινε γνωστή μέσω μιας ανάρτησης στα social media, με μία γυναίκα να δημοσιεύει φωτογραφία της με τη Μάρω Κοντού και μία φίλη της, την ώρα που η ηθοποιός επέβαινε στο όχημά της.
Όπως περιέγραψε η γυναίκα, είδε ξαφνικά την ηθοποιό να στέκεται στον δρόμο και σταμάτησαν αρχικά για να τη χαιρετήσουν. Τότε, η Μάρω Κοντού τους ζήτησε αν μπορούν να τη μεταφέρουν στον προορισμό της, καθώς λόγω της απεργίας δεν κυκλοφορούσαν ταξί.
Όπως έγραψε η γυναίκα στη δημοσίευσή της στο Facebook για τη συνάντηση με την ηθοποιό: «Την είδαμε να στέκεται στον δρόμο. Σταματήσαμε να της πούμε μια καλησπέρα. Μας ζήτησε ευγενικά να την πάμε κάπου γιατί είχαν απεργία τα ταξί κι εμείς χατίρια δεν χαλάμε, πόσω μάλλον όταν αυτήν που στο ζητάει είναι η κυρία Κοντού. Που όπως λέει και ο φίλος μας ο Νίκος το σινεμά μας τραβάει όπου κι αν είμαστε».
