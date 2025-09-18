Μάρθα Καραγιάννη: Το αφιερωματικό βίντεο της Φίνος Φιλμ για τα 3 χρόνια από τον θάνατό της
Μάρθα Καραγιάννη: Το αφιερωματικό βίντεο της Φίνος Φιλμ για τα 3 χρόνια από τον θάνατό της

Ήταν ταυτόχρονα το κορίτσι της διπλανής πόρτας και η απόλυτη σταρ του σινεμά, αναφέρεται σε ανάρτηση της εταιρείας παραγωγής για την αείμνηστη ηθοποιό, που έφυγε από τη ζωή στα 83 της χρόνια

Μάρθα Καραγιάννη: Το αφιερωματικό βίντεο της Φίνος Φιλμ για τα 3 χρόνια από τον θάνατό της
Ιωάννα Μαρίνου
Τρία χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου, από τον θάνατο της Μάρθας Καραγιάννη, με τη Φίνος Φιλμ να τιμά την «εκρηκτική, κομψή και γεμάτη ρυθμό και λάμψη» ηθοποιό με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Συγκεκριμένα, στον επίσημο λογαριασμό της εταιρείας παραγωγής στο Instagram δημοσιεύτηκε ένα αφιερωματικό βίντεο με διάσημες σκηνές από ταινίες στις οποίες είχε πρωταγωνιστήσει η Μάρθα Καραγιάννη. Όπως επισημαίνεται στη δημοσίευση, η αείμνηστη ηθοποιός, που έφυγε από τη ζωή στα 83 της χρόνια το 2022, ήταν ταυτόχρονα το κορίτσι της διπλανής πόρτας και η απόλυτη σταρ του σινεμά, ενώ ο χορός ήταν αναπόσπαστο κομμάτι της προσωπικότητάς της.

Στην ανάρτηση της Φίνος Φιλμ αναφέρεται: «Εκρηκτική, κομψή, γεμάτη ρυθμό και λάμψη, η Μάρθα ήταν ταυτόχρονα το κορίτσι της διπλανής πόρτας και η απόλυτη σταρ του σινεμά. Ο χορός ήταν μέσα της — όχι σαν ρόλος, αλλά σαν ανάσα. Ο Φίνος το ήξερε καλά: δεν υπήρχε άλλη σαν τη Μάρθα για να δώσει ζωντάνια, στυλ και ακρίβεια στις χορευτικές σκηνές κάθε ταινίας. Γιατί η Μάρθα δεν περπατούσε στη σκηνή… πετούσε».

Δείτε την ανάρτηση της Φίνος Φιλμ


Ιωάννα Μαρίνου
