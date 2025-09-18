Μάρθα Καραγιάννη: Το αφιερωματικό βίντεο της Φίνος Φιλμ για τα 3 χρόνια από τον θάνατό της

Ήταν ταυτόχρονα το κορίτσι της διπλανής πόρτας και η απόλυτη σταρ του σινεμά, αναφέρεται σε ανάρτηση της εταιρείας παραγωγής για την αείμνηστη ηθοποιό, που έφυγε από τη ζωή στα 83 της χρόνια