Ντίνος Καρύδης: Το αφιέρωμα της Φίνος Φιλμ για τον έναν χρόνο από τον θάνατό του
Ο ηθοποιός έφυγε σαν σήμερα στα 85 του χρόνια από καρκίνο
Ένας χρόνος συμπληρώνεται σήμερα από τον θάνατο του Ντίνου Καρύδη και η Φίνος Φιλμ τον τίμησε με μια δημοσίευση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο ηθοποιός έφυγε από τη ζωή στα 85 του χρόνια μετά από μάχη που έδινε με τον καρκίνο.
Στον επίσημο λογαριασμό της εταιρείας παραγωγής στο Instagram δημοσιεύτηκε ένα βίντεο με σκηνές από ταινίες στις οποίες είχε πρωταγωνιστήσει ο Ντίνος Καρύδης, ενώ γίνεται μια αναφορά στο τι σήμαινε για εκείνον η έννοια της οικογένειας.
Στη λεζάντα της ανάρτησης της Φίνος Φιλμ επισημαίνεται: «Ένας χρόνος σήμερα από τη μέρα που έφυγε ο σπουδαίος Ντίνος Καρύδης. Τον θυμόμαστε με ένα αφιέρωμα με ξεχωριστές του στιγμές στη Φίνος Φιλμ. ''Η οικογένεια δεν είναι απλώς ένα σπουδαίο πράγμα. Είναι τα πάντα. Σαν την οικογένεια δεν έχει'' — Ντίνος Καρύδης».
