Αλέκος Σακελλάριος: Το βίντεο της Φίνος Φιλμ για τα 34 χρόνια από τον θάνατό του
Με κοφτερό μυαλό και ασύλληπτο ένστικτο, έπιασε τον παλμό της ελληνικής κοινωνίας, αναφέρεται στην ανάρτηση της εταιρείας παραγωγής
Με αφορμή τη συμπλήρωση 34 χρόνων από τον θάνατο του Αλέκου Σακελλάριου, η Φίνος Φίλμ τίμησε τον σκηνοθέτη μέσα από ένα αφιερωματικό βίντεο με πλάνα από ταινίες του.
Ο Αλέκος Σακελλάριος πέθανε στις 28 Αυγούστου του 1991 από έμφραγμα του μυοκαρδίου. Όπως αναφέρεται στην ανάρτηση που έκανε η εταιρεία παραγωγής στα social media, ο σπουδαίος σκηνοθέτης «μας έκανε να γελάσουμε με τον εαυτό μας και να τον αγαπήσουμε λίγο περισσότερο», καταγράφοντας με χιούμορ την ελληνική κοινωνία μέσα από θεατρικά έργα, σενάρια και τραγούδια που παραμένουν διαχρονικά.
Η Φίνος Φιλμ τόνισε πως ο Αλέκος Σακελλάριος υπήρξε «αληθινός λαϊκός δημιουργός» και πως τα έργα του «ζουν ακόμη». Για να τον τιμήσει, επέλεξε σκηνές από πέντε αγαπημένες κωμωδίες του, ευχαριστώντας έτσι τον δημιουργό που άφησε το στίγμα του στον ελληνικό κινηματογράφο.
Δείτε το βίντεο
Όπως αναγράφεται στη λεζάντα της δημοσίευσης: «Ίσως δεν έχει υπάρξει άλλος σκηνοθέτης από τον Αλέκο Σακελλάριο που να μας έκανε να γελάσουμε με τον εαυτό μας και να τον αγαπήσουμε λίγο περισσότερο! Πολυτάλαντος, πνευματώδης, ακούραστος, ο Αλέκος Σακελλάριος μίλησε για την Ελλάδα όπως πραγματικά είναι: με τα κουσούρια της, τις αλήθειες της, τις μικρές καθημερινές της ιστορίες. Με κοφτερό μυαλό και ασύλληπτο ένστικτο, έπιασε τον παλμό της ελληνικής κοινωνίας και τον μετέτρεψε σε θεατρικά έργα, σενάρια και τραγούδια που δεν λένε να γεράσουν».
Στη συνέχεια προστέθηκε: «Ο Αλέκος Σακελλάριος ήταν ένας αληθινός λαϊκός δημιουργός και όπως συμβαίνει με τους μεγάλους, τα έργα του δεν έμειναν στο χθες — ζουν ακόμη, γελούν ακόμη και συγκινούν ακόμη. Έφυγε από κοντά μας σαν σήμερα το 1991 και επιλέξαμε 5 αγαπημένες κωμωδίες του για να τον θυμηθούμε και να του ψιθυρίσουμε ένα "ευχαριστώ" εκεί ψηλά!».
