Μαρία Κορινθίου για τη σεξουαλική παρενόχληση που υπέστη στην αρχή της καριέρας της: Ήμουν πάρα πολύ ψύχραιμη
Μαρία Κορινθίου για τη σεξουαλική παρενόχληση που υπέστη στην αρχή της καριέρας της: Ήμουν πάρα πολύ ψύχραιμη
Η ηθοποιός υποστηρίζει ότι το περιστατικό συνέβη μετά τις σπουδές της στην Αμερική
Τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε τη σεξουαλική παρενόχληση που υποστηρίζει ότι υπέστη στην αρχή της καριέρας της, περιέγραψε η Μαρία Κορινθίου, σημειώνοντας πως ήταν ιδιαίτερα ψύχραιμη.
Η ηθοποιός μίλησε για τα πρώτα της βήματα στον καλλιτεχνικό χώρο, εξηγώντας πως σοκαρίστηκε από τη σεξουαλική παρενόχληση που βίωσε, καθώς τότε ήταν στην ηλικία των 20. Παρ' όλα αυτά, επέλεξε να παραβλέψει το περιστατικό και να κυνηγήσει τα όνειρά της.
Όπως ανέφερε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό «OK!»: «Φυσικά με σόκαρε την πρώτη φορά που μου συνέβη. Για ένα κορίτσι στα 20 του δεν είναι και εύκολο. Αλλά γύριζα την πλάτη και συνέχιζα. Έχανα δουλειές, αλλά το ήξερα από τη στιγμή που το αντιμετώπιζα με την αλήθεια μου».
Στη συνέχεια, περιέγραψε την αντίδρασή της απέναντι στον άνθρωπο που ισχυρίζεται ότι την παρενόχλησε, τονίζοντας πως έδειξε ψυχραιμία και θάρρος. Αντιμετώπισε το περιστατικό με αποφασιστικότητα, όπως είπε, παρά τις απειλές ότι δεν θα είχε μέλλον στον χώρο.
«Σκέψου ένα κορίτσι 23 χρόνων που ήμουν τότε, ερχόμενη από την Αμερική, με όνειρα μετά τις σπουδές μου και μεγαλωμένη μέσα σε ένα προστατευμένο περιβάλλον, να βλέπω τέτοιου είδους συμπεριφορές. Και παρ’ όλα αυτά, λέω "μπράβο μου", γιατί κάποια άλλα κορίτσια δεν έχουν τη δύναμη ούτε το θάρρος – και είναι φυσιολογικό αυτό σε μια τόσο ευαίσθητη ηλικία. Ήμουν πάρα πολύ ψύχραιμη, η καρδιά μου μόνο ήξερε πόσο δυνατά χτυπούσε εκείνη τη στιγμή. Αλλά είπα δυο κουβέντες σαν λέαινα και έφυγα. Με απειλές ότι από εδώ και στο εξής δεν θα κάνω τίποτα σε αυτό τον χώρο. Και η τελευταία μου ατάκα ήταν: "Αυτό θα το δούμε"» εξομολογήθηκε η ηθοποιός.
Η ηθοποιός μίλησε για τα πρώτα της βήματα στον καλλιτεχνικό χώρο, εξηγώντας πως σοκαρίστηκε από τη σεξουαλική παρενόχληση που βίωσε, καθώς τότε ήταν στην ηλικία των 20. Παρ' όλα αυτά, επέλεξε να παραβλέψει το περιστατικό και να κυνηγήσει τα όνειρά της.
Όπως ανέφερε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό «OK!»: «Φυσικά με σόκαρε την πρώτη φορά που μου συνέβη. Για ένα κορίτσι στα 20 του δεν είναι και εύκολο. Αλλά γύριζα την πλάτη και συνέχιζα. Έχανα δουλειές, αλλά το ήξερα από τη στιγμή που το αντιμετώπιζα με την αλήθεια μου».
Στη συνέχεια, περιέγραψε την αντίδρασή της απέναντι στον άνθρωπο που ισχυρίζεται ότι την παρενόχλησε, τονίζοντας πως έδειξε ψυχραιμία και θάρρος. Αντιμετώπισε το περιστατικό με αποφασιστικότητα, όπως είπε, παρά τις απειλές ότι δεν θα είχε μέλλον στον χώρο.
«Σκέψου ένα κορίτσι 23 χρόνων που ήμουν τότε, ερχόμενη από την Αμερική, με όνειρα μετά τις σπουδές μου και μεγαλωμένη μέσα σε ένα προστατευμένο περιβάλλον, να βλέπω τέτοιου είδους συμπεριφορές. Και παρ’ όλα αυτά, λέω "μπράβο μου", γιατί κάποια άλλα κορίτσια δεν έχουν τη δύναμη ούτε το θάρρος – και είναι φυσιολογικό αυτό σε μια τόσο ευαίσθητη ηλικία. Ήμουν πάρα πολύ ψύχραιμη, η καρδιά μου μόνο ήξερε πόσο δυνατά χτυπούσε εκείνη τη στιγμή. Αλλά είπα δυο κουβέντες σαν λέαινα και έφυγα. Με απειλές ότι από εδώ και στο εξής δεν θα κάνω τίποτα σε αυτό τον χώρο. Και η τελευταία μου ατάκα ήταν: "Αυτό θα το δούμε"» εξομολογήθηκε η ηθοποιός.
Ειδήσεις σήμερα
Ο Τάιλερ Ρόμπινσον συζούσε «με τρανς σύντροφο» που παρέδωσε στο FBI τα μηνύματα για το όπλο της δολοφονίας
Ασφυκτική η κατάσταση με τους μετανάστες σε Αγυιά Χανίων και Γαύδο - Δείτε βίντεο
Άννα Βίσση: Μαγική νύχτα στο Καλλιμάρμαρο με 60.000 κόσμο - Το φιλί με τον Καρβέλα και η εντυπωσιακή εμφάνισή της
Ο Τάιλερ Ρόμπινσον συζούσε «με τρανς σύντροφο» που παρέδωσε στο FBI τα μηνύματα για το όπλο της δολοφονίας
Ασφυκτική η κατάσταση με τους μετανάστες σε Αγυιά Χανίων και Γαύδο - Δείτε βίντεο
Άννα Βίσση: Μαγική νύχτα στο Καλλιμάρμαρο με 60.000 κόσμο - Το φιλί με τον Καρβέλα και η εντυπωσιακή εμφάνισή της
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα