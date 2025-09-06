Μίνως Μάτσας: Γενέθλια για τον μουσικοσυνθέτη και τα δύο του παιδιά - «Να μας χαίρεστε» έγραψε
Ο ίδιος γιορτάζει την ίδια μέρα με τα παιδιά του, Σαμουήλ κι Ελένη
Τριπλά γενέθλια γιόρτασε σήμερα, Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου ο Μίνως Μάτσας, καθώς γεννήθηκε την ίδια ημέρα με τα δίδυμα παιδιά του, Σαμουήλ και Ελένη, που έκλεισαν τα τέσσερά τους χρόνια.
Με αφορμή την ξεχωριστή αυτή ημέρα, ο γνωστός μουσικοσυνθέτης μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους στα social media μια φωτογραφία με τα παιδιά του να κάθονται πάνω σε ντραμς.
Στο στιγμιότυπο, ο Μίνως Μάτσας έχει στα χέρια του δύο κεράκια, τα οποία και κρατάει μπροστά στα παιδιά του. Ο ίδιος έκανε την ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ενώ στη λεζάντα που τη συνοδεύει έγραψε: «3 γενέθλια με 53 χρόνια διαφορά! Να μας χαίρεστε».
