Ο Τσάνινγκ Τέιτουμ μίλησε για πρώτη φορά για το διαζύγιό του με την Τζένα Ντιούαν: «Προσπαθήσαμε να μείνουμε μαζί»
Για το διαζύγιό του με την Τζένα Ντιούαν μίλησε για πρώτη φορά ο Τσάνινγκ Τέιτουμ, αποκαλύπτοντας πόσο τον πόνεσε, ενώ σημείωσε πως επηρέασε όχι μόνο τη ζωή του, αλλά και τη 12χρονη κόρη τους, Έβερλι. Ο ηθοποιός αναφέρθηκε στην προσωπική του μάχη και εξήγησε πώς βρήκε την ψυχική του ισορροπία.
Σε συνέντευξη που έδωσε στο Variety, o ηθοποιός εξέφρασε αρχικά, την επιθυμία του να βρίσκεται περισσότερο κοντά στην κόρη του: «Όλα είναι στο παρελθόν. Αλλά είναι πολύ δύσκολο να μην έχεις την κόρη σου το μισό του χρόνου». Όπως είπε μάλιστα, συνέδεσε την προσωπική του εμπειρία με τον ρόλο του στην επερχόμενη ταινία «Roofman», όπου υποδύεται τον Τζέφρεϊ Μάντσεστερ, έναν πατέρα που νοσταλγεί την κόρη του μετά την περίοδο φυλάκισης.
Ο Τσάνινγκ Τέιτουμ και η Τζένα Ντιούαν οριστικοποίησαν το διαζύγιό τους τον Σεπτέμβριο του 2024, συμφωνώντας σε κοινή νομική και φυσική επιμέλεια της Έβερλι, ενώ τυχόν διαφορές για τη διατροφή θα επιλύονται με ιδιωτική συνάντηση ενώπιον δικαστή. Η διαδικασία κράτησε έξι χρόνια, εν μέρει λόγω διαφωνίας για τα έσοδα του Τσάνινγκ Τέιτουμ από το Magic Mike, τα οποία ξεκίνησαν, ενώ ήταν ακόμα παντρεμένος.
«Η Τζένα κι εγώ είμαστε καλά τώρα, αλλά ήταν επώδυνο να καταρρεύσει αυτή η σχέση, ειδικά τόσο νωρίς», ανέφερε ο 45χρονος ηθοποιός. «Προσπαθήσαμε να μείνουμε μαζί για ενάμιση χρόνο, αλλά ξέραμε ότι… Δεν χρειάζεται να μπω σε λεπτομέρειες», τόνισε. Στη συνέχεια, υπογράμμισε τη σημασία της ψυχοθεραπείας: «Δεν με νοιάζει πώς μεγάλωσες! Νομίζω ότι όλοι χρειάζονται θεραπεία».
Μετά τον χωρισμό, τόσο ο ίδιος όσο και η Τζένα Ντιούαν έχουν προχωρήσει στην προσωπική τους ζωή. Ο Τέιτουμ είχε σχέση με τη Ζόι Κράβιτζ για τρία χρόνια και αρραβωνιάστηκαν, πριν χωρίσουν πέρσι, ενώ πλέον βγαίνει με το μοντέλο Ίνκα Γουίλιαμς, με την οποία ανακοίνωσαν πρόσφατα τη σχέση τους μέσω Instagram. Η Τζένα Ντιούαν από την πλευρά της, είναι αρραβωνιασμένη με τον Στιβ Κάζι από το 2020 κι έχουν αποκτήσει μαζί δύο παιδιά, τον 5χρονο Κάλλουμ και την ενός έτους Ριάνον.
Channing Tatum is opening up about his difficult divorce from Jenna Dewan. https://t.co/q1L6D7ae2q— Us Weekly (@usweekly) September 2, 2025
