Κάιλι Πέιτζ: Από υπερβολική δόση φεντανύλης και κοκαΐνης έχασε τη ζωή της η πορνοστάρ
Κάιλι Πέιτζ: Από υπερβολική δόση φεντανύλης και κοκαΐνης έχασε τη ζωή της η πορνοστάρ
H 28χρονη βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στο Λος Άντζελες στις 25 Ιουνίου, πέντε ημέρες αφού είχε σημειώσει 60 ημέρες καθαρή
Η 28χρονη πορνοστάρ Κάιλι Πέιτζ πέθανε από υπερβολική δόση κοκαΐνης και φεντανύλης, μόλις λίγες μέρες αφότου γιόρτασε ένα ορόσημο αποχής από τα ναρκωτικά, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές της Καλιφόρνια. Η νεαρή γυναίκα που είχε εμφανιστεί και σε μίνι σειρά του Netflix για τη βιομηχανία του πορνό, βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στο Λος Άντζελες στις 25 Ιουνίου, πέντε ημέρες αφού είχε σημειώσει 60 ημέρες καθαρή.
Η νεκροψία έδειξε ότι ο θάνατός της προκλήθηκε από υπερβολική δόση φεντανύλης και κοκαΐνης, με αποτέλεσμα να χαρακτηριστεί ατύχημα από τον ιατροδικαστή της κομητείας του Λος Άντζελες. Η αστυνομία είχε κληθεί στο σπίτι της μετά από το τηλεφώνημα φίλου της που ζήτησε να γίνει έλεγχος στον χώρο. Σύμφωνα με πηγές της αστυνομίας, εκεί βρέθηκαν φεντανύλη, εξοπλισμός χρήσης ναρκωτικών, καθώς και φωτογραφίες της με διάφορους άνδρες.
Η Κάιλι Πέιτζ ήταν γνωστή για τις ταινίες της με ομάδες όπως οι Vixen Media και ο καναδικός κολοσσός Brazzers, ο οποίος και εξέφρασε τη θλίψη του για τον θάνατό της: «Η ομάδα της Brazzers είναι βαθιά λυπημένη για την απώλεια της Κάιλι. Θα τη θυμόμαστε για το γέλιο της, την καλοσύνη της και για το φως που έφερνε όπου κι αν βρισκόταν. Απευθύνουμε θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους φίλους και τους θαυμαστές της».
Ένας έρανος στο GoFundMe που στήθηκε για την κάλυψη των εξόδων μεταφοράς της σωρού της στο Οκλαχόμα και για την κηδεία, συγκέντρωσε σχεδόν 21.000 δολάρια. Όπως αναφέρεται στην πλατφόρμα: «Η Κάιλι ήταν κόρη που αγαπούσε πολύ, αδερφή που δεν άφηνε ποτέ και φίλη που εμφανιζόταν χωρίς να της ζητηθεί. Τη χάσαμε πολύ νωρίς, και τώρα η οικογένειά της προσπαθεί να τη φέρει σπίτι, στο Midwest, για να την αποχαιρετήσουν οι φίλοι και η οικογένεια».
Η νεκροψία έδειξε ότι ο θάνατός της προκλήθηκε από υπερβολική δόση φεντανύλης και κοκαΐνης, με αποτέλεσμα να χαρακτηριστεί ατύχημα από τον ιατροδικαστή της κομητείας του Λος Άντζελες. Η αστυνομία είχε κληθεί στο σπίτι της μετά από το τηλεφώνημα φίλου της που ζήτησε να γίνει έλεγχος στον χώρο. Σύμφωνα με πηγές της αστυνομίας, εκεί βρέθηκαν φεντανύλη, εξοπλισμός χρήσης ναρκωτικών, καθώς και φωτογραφίες της με διάφορους άνδρες.
New details in death of porn star Kylie Page just days after she celebrated sobriety milestone https://t.co/yYutldjcua pic.twitter.com/4YdAc6qBva— New York Post (@nypost) August 26, 2025
Ένας έρανος στο GoFundMe που στήθηκε για την κάλυψη των εξόδων μεταφοράς της σωρού της στο Οκλαχόμα και για την κηδεία, συγκέντρωσε σχεδόν 21.000 δολάρια. Όπως αναφέρεται στην πλατφόρμα: «Η Κάιλι ήταν κόρη που αγαπούσε πολύ, αδερφή που δεν άφηνε ποτέ και φίλη που εμφανιζόταν χωρίς να της ζητηθεί. Τη χάσαμε πολύ νωρίς, και τώρα η οικογένειά της προσπαθεί να τη φέρει σπίτι, στο Midwest, για να την αποχαιρετήσουν οι φίλοι και η οικογένεια».
Ειδήσεις σήμερα:
Οι άνθρωποί της αποχαιρετούν την Αλεξάνδρα Νικολαΐδου - Κηδεύεται αυτή την ώρα στο κοιμητήριο Χολαργού
Λιμενικοί κυνηγάνε τους «απονεριστές» στη Σίκινο που βουτούν πίσω από τα πλοία που φεύγουν - Δείτε βίντεο
Τι αλλάζει στις κληρονομιές: Μεγαλύτερο μερίδιο θα παίρνουν οι σύζυγοι, το πλαίσιο για το σύμφωνο συμβίωσης
Οι άνθρωποί της αποχαιρετούν την Αλεξάνδρα Νικολαΐδου - Κηδεύεται αυτή την ώρα στο κοιμητήριο Χολαργού
Λιμενικοί κυνηγάνε τους «απονεριστές» στη Σίκινο που βουτούν πίσω από τα πλοία που φεύγουν - Δείτε βίντεο
Τι αλλάζει στις κληρονομιές: Μεγαλύτερο μερίδιο θα παίρνουν οι σύζυγοι, το πλαίσιο για το σύμφωνο συμβίωσης
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα