Η Στέλλα Μάξγουελ κάνει διακοπές στην Ελλάδα και ποζάρει σε γουρούνα - Δείτε φωτογραφίες

Μάξγουελ έκανε γνωστό με μία ανάρτησή της στο Instagram ότι επισκέφτηκε τη χώρα. Συγκεκριμένα μοιράστηκε εικόνες της, φορώντας μαύρο μαγιό και μπεζ φούστα πάνω σε τετράτροχο όχημα ATV.



Στις περισσότερες λήψεις το μοντέλο με διεθνή καριέρα εμφανίστηκε μόνη της, ενώ σε άλλη εικόνα ήταν μαζί με τη στυλίστρια Ρας Μπαουν Μπάρτραμ.

Στην Ελλάδα κάνει διακοπές η Στέλλα Μάξγουελ , με το σούπερ μόντελ να δημοσιεύει φωτογραφίες της ενώ πόζαρε σε γουρούνα.Τη Δευτέρα 25 Αυγούστου, ηΠριν από περίπου έναν χρόνο, το μοντέλο είχε πει σε συνέντευξή της στη δημοσιογράφο Μαρία Λεμονιά, ότι η Ελλάδα θα γίνει «μόνιμη καλοκαιρινή μου αγάπη». Συγκεκριμένα είχε δηλώσει: «Δεν έχω επισκεφτεί ακόμα τα ελληνικά νησιά, αλλά είναι στα άμεσα σχέδιά μου. Ίσως και το φθινόπωρο που ο τουρισμός είναι λιγότερος και μπορείς να χαρείς το φυσικό τοπίο χωρίς πολυκοσμία. Έχω αδυναμία στο Λος Άντζελες, αλλά η Ελλάδα φαίνεται ότι θα γίνει η μόνιμη καλοκαιρινή μου αγάπη».