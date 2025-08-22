ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Πυρκαγιά σε εξέλιξη στα Δερβενοχώρια Βοιωτίας

Ο Σάκης Ρουβάς φωτογραφίζει την Κάτια Ζυγούλη στην Κέρκυρα
GALA
Κάτια Ζυγούλη Σάκης Ρουβάς Κέρκυρα

Ο Σάκης Ρουβάς φωτογραφίζει την Κάτια Ζυγούλη στην Κέρκυρα

Το ζευγάρι κάνει διακοπές στον τόπο καταγωγής του τραγουδιστή

Ο Σάκης Ρουβάς φωτογραφίζει την Κάτια Ζυγούλη στην Κέρκυρα
6 ΣΧΟΛΙΑ
Στην Κέρκυρα φωτογράφισε ο Σάκης Ρουβάς την Κάτια Ζυγούλη, εκεί όπου τις τελευταίες ημέρες το ζευγάρι κάνει διακοπές.

Ο τραγουδιστής και η σύζυγός του βρίσκονται στον τόπο καταγωγής του. Την Πέμπτη 21 Αυγούστου, ο Σάκης Ρουβάς απαθανάτισε την Κάτια Ζυγούλη σε παραλία του νησιού, με την ίδια να χαμογελάει στον φακό με φόντο τη θάλασσα.

Το ζευγάρι απόλαυσε και το ηλιοβασίλεμα στην ίδια παραλία, καθώς ο Σάκης Ρουβάς ανάρτησε ένα δεύτερο στιγμιότυπο στο Instagram γράφοντας «αγαπώ την Κέρκυρα».

Δείτε τις φωτογραφίες

Ο Σάκης Ρουβάς φωτογραφίζει την Κάτια Ζυγούλη στην Κέρκυρα

Ο Σάκης Ρουβάς φωτογραφίζει την Κάτια Ζυγούλη στην Κέρκυρα

Ειδήσεις σήμερα:

Βόλος: Ο 40χρονος δολοφόνησε την σύζυγό του μπροστά στα τέσσερα παιδιά τους - Την μαχαίρωσε στον λαιμό και την πλάτη

Παγκόσμια κούρσα για τους υπερηχητικούς πυραύλους - Τα δύο υπερόπλα που ο Πούτιν λέει πως κάνουν στάχτη κάθε στόχο

Η συμμορία με τις γουρούνες στη Μύκονο: Έθαβαν τα κλοπιμαία σαν τον Εσκομπάρ
6 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Plastic Free Greece: Πάρος

360 κιλά απορριμμάτων, με επικρατέστερα τα πλαστικά, συγκέντρωσε η δράση καθαρισμού του φετινού προγράμματος, από συντονισμένες προσπάθειες που πραγματοποιήθηκαν σε δύο δαντελωτές αμμουδιές και δύο βυθούς του κοσμοπολίτικου νησιού.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης