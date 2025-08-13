Λεονάρντο Ντι Κάπριο: Η αμήχανη στιγμή στην Ίμπιζα - Αστυνομικοί δεν τον αναγνώρισαν και τον σταμάτησαν για έλεγχο
Λεονάρντο Ντι Κάπριο: Η αμήχανη στιγμή στην Ίμπιζα - Αστυνομικοί δεν τον αναγνώρισαν και τον σταμάτησαν για έλεγχο
Ο σταρ έδωσε το παρών σε ιδιωτικό πάρτι, όμως έπρεπε να περάσει πρώτα από έλεγχο
Αντιμέτωπος με μια… αμήχανη στιγμή στην Ίμπιζα βρέθηκε ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο, όταν αστυνομικοί τον σταμάτησαν και του έκαναν έλεγχο, χωρίς να τον αναγνωρίσουν. Ο 50χρονος ηθοποιός, που συνήθως κρύβει το πρόσωπό του με μάσκες και καπέλα, εμφανίστηκε χωρίς το συνηθισμένο κάλυμμα σε ένα ιδιωτικό πάρτι τεκίλας, αλλά δεν ξέφυγε από τον τυπικό έλεγχο.
Σε βίντεο που δημοσίευσε η Daily Mail, ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο φαίνεται να περιμένει υπομονετικά τη σειρά του για σωματική έρευνα. Στο βίντεο ακούγεται μια γυναίκα να λέει: «Με ψάχνουν κανονικά τώρα». Δεν είναι γνωστό αν επρόκειτο για τη σύντροφό του, το 27χρονο μοντέλο Βιτόρια Τσερέτι, η οποία βρισκόταν μαζί του στο νησί.
Άτομο από το περιβάλλον του που μίλησε στην PageSix διευκρίνισε ότι ο σταρ δεν πέρασε μόνο εκείνος από έλεγχο, αλλά η αστυνομία υπέβαλε σε σωματική έρευνα και διαδικασία ταυτοποίησης όλους τους καλεσμένους, καθώς στο πάρτι παρευρίσκονταν αρκετά γνωστά ονόματα. «Ήταν αστείο, έκαναν ένα διπλό κοίταγμα και μετά τον άφησαν να περάσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Το κλειστό event, που φιλοξενήθηκε σε ιδιωτική βίλα από την Patron και τον Ισπανό ηθοποιό και τραγουδιστή Άρον Πάιπερ, είχε και άλλες… εκπλήξεις, καθώς ο Τράβις Σκοτ φέρεται να μην κατάφερε να μπει. Αντίθετα, την είσοδό τους εξασφάλισαν η Κένταλ Τζένερ και ο στενός φίλος του ΝτιΚάπριο, Τόμπι Μαγκουάιρ.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Leonardo DiCaprio suffers embarrassment as he’s stopped and searched by police who don’t recognize him https://t.co/wiClCI6YrA pic.twitter.com/xZbFMOmXAh— Page Six (@PageSix) August 13, 2025
