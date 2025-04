Διάσημοι ηθοποιοί που άλλαξαν δόντια για τους ρόλους τους - Γκουρού των ειδικών εφέ του Χόλιγουντ τα φυλάει σε… αποθήκη

Κλείσιμο

Κουτιά με οδοντικά καλούπια ηθοποιών στο εργαστήριο του Archer στο Χόλιγουντ

Η Aimee Lou Wood είναι αναμφισβήτητα μία από τις πιο ξεχωριστές παρουσίες στην τρίτη σεζόν της επιτυχημένης σειράς The White Lotus.Ωστόσο, πέρα από τις αστείες ατάκες και την αστρολογική της τρέλα, κάτι ακόμα έχει τραβήξει την προσοχή: τα δόντια της. Τα φυσικά, αψεγάδιαστα αλλά όχι «κινηματογραφικά τέλεια» δόντια της έχουν πυροδοτήσει τόσο εγκώμια όσο και αρνητικά σχόλια. Μια νέα μορφή αισθητικής ή απλώς μια σπάνια επιστροφή στο αυθεντικό;Όπως αναφέρει ο Guardian , ο Gary Archer, ο άνθρωπος πίσω από τα πιο αξέχαστα «χαμόγελα» του Χόλιγουντ, δεν καταλαβαίνει την αναστάτωση. «Μου φαίνονται μια χαρά», λέει για τα δόντια της Wood. Και ξέρει από πρώτο χέρι. Έχει σχεδιάσει προσθετικά δόντια για περισσότερες από 350 ταινίες και σειρές — από τους θρυλικούς χαυλιόδοντες του Interview with the Vampire έως τα «βρετανικά» δόντια του Austin Powers. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί τον αποκαλούν «Godfather of FX Teeth».«Μου ζητούν διαρκώς "στραβά, σάπια, κίτρινα, με κενά" – αυτό που οι περισσότεροι Αμερικανοί δεν θεωρούν ιδανικό. Εγώ τα λέω "character teeth", γιατί είναι γεμάτα προσωπικότητα», λέει ο Archer, ο οποίος μεγάλωσε στο Λονδίνο και μετανάστευσε στις ΗΠΑ σε μικρή ηλικία. Εκεί, ξεκίνησε την καριέρα του ως βοηθός στον οδοντιατρικό εργαστήριο του πατέρα του, μέχρι που μια τυχαία κλήση από το στούντιο του Mrs. Doubtfire τού άλλαξε τη ζωή.Η καριέρα του απογειώθηκε όταν δημιούργησε τα δόντια που πέφτουν σε ποτήρι νερού στον Ρόμπιν Γουίλιαμς στο Mrs. Doubtfire. Σύντομα ακολούθησαν τα «σατιρικά» δόντια του Μάικ Μάιερς στο Austin Powers, με τον ίδιο τον ηθοποιό να δηλώνει ότι ο όρος “British teeth” έγινε γνωστός εξαιτίας εκείνου του σχεδιασμού.«Ο Μάικ κι εγώ μιλούσαμε συχνά για το βρετανικό χιούμορ. Έλεγε πάντα: “Δεν υπάρχει πιο Άγγλος από έναν Άγγλο που ζει στο εξωτερικό”», θυμάται ο Archer.Σήμερα, στα 60 του, έχει μια συλλογή από καλούπια με τα ονόματα των μεγαλύτερων αστέρων: Drew Barrymore, Tom Cruise, Brad Pitt, Ralph Fiennes, Helen Mirren, Anthony Hopkins και πολλοί ακόμη έχουν περάσει από το εργαστήριό του στο Woodland Hills.Με την πρόοδο της τεχνολογίας, πολλές διαδικασίες έχουν αλλάξει. «Πλέον μπορώ να σκανάρω το στόμα κάποιου με μια κάμερα-ραβδί και να στείλω το αρχείο απευθείας σε τρισδιάστατο εκτυπωτή. Συχνά δεν γνωρίζω καν τον ηθοποιό που φτιάχνω δόντια γι’ αυτόν», λέει.