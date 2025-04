Ο Έλτον Τζον εξομολογήθηκε ότι ένιωθε εξαντλημένος και γεμάτος αμφιβολίες, όταν δημιουργούσε τον νέο του δίσκο

Who Believes in Angels?», σε συνεργασία με την Μπράντι Καρλάι, να έχει μόλις κυκλοφορήσει. Ωστόσο, ο

Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι οι αμφιβολίες για τον εαυτό του επηρέασαν βαθιά τη συμπεριφορά του. «

Παρά τα 78 του χρόνια και τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει, ο Έλτον Τζον παραμένει δημιουργικός, με τον τελευταίο του δίσκο «βραβευμένος με πέντε Grammy καλλιτέχνης εξομολογήθηκε στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ «Who Believes In Angels? Stories from the Edge Of Creation», την Παρασκευή 4 Απριλίου, ότι κατά τη διάρκεια της δημιουργίας της νέας του δουλειάς ένιωθε εξαντλημένος, ενώ τον ταλαιπωρούσαν οι αμφιβολίες του.Στη συζήτηση που ακολούθησε μετά την προβολή, ο Έλτον Τζον μίλησε για τη δύσκολη περίοδο που βίωνε κατά την ηχογράφηση του άλμπουμ. «Δεν ήμουν σε καλή κατάσταση όταν το κάναμε», ανέφερε. «Όταν βρίσκεσαι στο στούντιο και προσπαθείς να συνειδητοποιήσεις ότι θέλεις να κάνεις έναν σπουδαίο δίσκο, δεν μπορείς να προβλέψεις τι θα συμβεί. Μπήκαμε μέσα χωρίς τραγούδια. Οι τέσσερίς μας (Ο Έλτον Τζον, ο παραγωγός Άντριου Γουάτ και ο μόνιμος συνεργάτης του καλλιτέχνη Μπέρνι Τόπιν). Χωρίς σχέδιο. Απλώς σκεφτήκαμε “είναι μια σύμπραξη μυαλών και ταλέντων, ας ξεκινήσουμε”. Αλλά δυστυχώς, εγώ δεν ήμουν καλά. Ήμουν κουρασμένος. Ήμουν εξαντλημένος», είπε χαρακτηριστικά.Περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, είχα πολλές αμφιβολίες για την ικανότητά μου να ανταποκριθώ σε αυτό που χρειαζόμασταν. Αυτό οδήγησε σε πολλή επιθετικότητα και κακή συμπεριφορά. Κατά κάποιο τρόπο, ήταν απαραίτητο για μένα να περάσω αυτό το στάδιο, γιατί ποτέ δεν είχα τόσες αμφιβολίες και τόση ανασφάλεια πριν ξεκινήσω ένα πρότζεκτ», εξήγησε.Το ντοκιμαντέρ κυκλοφόρησε παράλληλα με το άλμπουμ και καταγράφει τη δημιουργική διαδικασία πίσω από τη δουλειά τους. Η Μπράντι Καρλάιλ και ο Έλτον Τζον είναι φίλοι εδώ και χρόνια, ωστόσο η συνεργασία τους αποτέλεσε και μια νέα πρόκληση. «Δεν είχα κάνει ποτέ κάτι τέτοιο πριν», τόνισε. «Τελικά, έγραψα ένα στίχο για τη Λόρα Νάιρο, που ήταν ένα από τα είδωλά μου. Ήρθε φυσικά σαν τραγούδι. Ήταν σαν να με είχε καταλάβει το πνεύμα της όταν το έγραφα. Μόλις το ολοκληρώσαμε, και μετά κάναμε το ''Little Richard’s Bible'' και το ''Swing for the Fences'', η κακή μου διάθεση και η αγωνία έφεραν την ενέργεια που χρειαζόταν», συμπλήρωσε.Η πιο συγκινητική στιγμή για τον 78χρονο καλλιτέχνη ήρθε στο κλείσιμο του άλμπουμ. «Όταν ηχογράφησα το ''When This Old World Is Done with Me'', έκλαψα. Νομίζω πως ήταν όλα τα συναισθήματα που είχα μαζεμένα, η πίεση να δημιουργήσω έναν καλό δίσκο, διαφορετικό από αυτούς που έκανα μέχρι τώρα. Και τελικά όλα πήγαν υπέροχα, χάρη σε αυτούς τους τρεις ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα μου», εξομολογήθηκε.