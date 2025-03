Μπλέικ Λάιβλι: Δεν έγινε δεκτό από το δικαστήριο το αίτημά της να αποκτήσει πρόσβαση στο τηλεφωνικό απόρρητο του Μπαλντόνι

Δικαστής αποφάσισε ότι η Μπλέικ Λάιβλι δεν μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε όλα τα μηνύματα του Τζάστιν Μπαλντόνι στο πλαίσιο της νομικής τους διαμάχης, όπως επιβεβαιώνει το Us Weekly. Την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου, το δικαστήριο έκανε εν μέρει δεκτό το αίτημα της 37χρονης ηθοποιού να αποκτήσει τα αρχεία τηλεφωνικών επικοινωνιών του 41χρονου σκηνοθέτη, μελών της εταιρείας παραγωγής του, Wayfarer Studios, καθώς και των ανθρώπων που είναι υπεύθυνοι για τις δημόσιες σχέσεις του. Ωστόσο, η απόφαση επιτρέπει στην ομάδα της Λάιβλι να ζητήσει τα αρχεία επικοινωνιών μόνο από άτομα που δεν εμπλέκονται άμεσα στη μήνυση.Ταυτόχρονα, ο δικαστής απέρριψε το σκέλος του αιτήματος που αφορούσε περισσότερα από δύο χρόνια τηλεφωνικών δεδομένων, χαρακτηρίζοντάς το ως «υπερβολικά παρεμβατικό και δυσανάλογο σε σχέση με τις ανάγκες της υπόθεσης». Ο δικηγόρος του Μπαλντόνι, Μπράιαν Φρίντμαν, σχολίασε την απόφαση, εκφράζοντας την ικανοποίησή του.«Το δικαστήριο έβαλε φρένο στην κατάφωρη προσπάθεια της κυρίας Λάιβλι να παραβιάσει το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα των πελατών μας. Πρόκειται για μια σημαντική νίκη», δήλωσε ο Φρίντμαν στο Us Weekly την Παρασκευή. «Όσο κι αν η πλευρά της Λάιβλι προσπαθεί να διαστρεβλώσει την απόφαση, το δικαστήριο αναγνώρισε ότι πρόκειται για μια απέλπιδα προσπάθεια να περισώσει αβάσιμους ισχυρισμούς, αφού πρώτα κατέστρεψαν τη φήμη των πελατών μας στους New York Times».Η νομική ομάδα της Μπλέικ Λάιβλι αντέδρασε έντονα, αφήνοντας αιχμές για τον Τζάστιν Μπαλντόνι και τον δικηγόρο του. «Τι ακριβώς κρύβει ο Μπράιαν Φρίντμαν; Αφού υποσχέθηκε να δώσει στη δημοσιότητα όλα τα "στοιχεία", έσπευσε στο δικαστήριο για να κρατήσει μυστικά τα τηλεφωνικά αρχεία του Μπαλντόνι, του Χιθ, του Σαρόβιτς, του Νέιθαν, του Γουάλας και του Άμπελ, που συμμετείχαν στην εκστρατεία αντεκδίκησης», ανέφερε εκπρόσωπος της ηθοποιού.Συνέχισε λέγοντας: «Το δικαστήριο αποφάνθηκε ότι αν υποβάλουμε πιο συγκεκριμένα αιτήματα, θα μπορέσουμε να αποκτήσουμε τα αρχεία που αναζητούμε. Σήμερα θα το κάνουμε, καταθέτοντας τα σχετικά αιτήματα απευθείας στους εμπλεκόμενους κατηγορούμενους και ανυπομονούμε να δούμε τα στοιχεία».Η δικαστική διαμάχη μεταξύ των δύο ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2024, όταν η Μπλέικ Λάιβλι μήνυσε τον συμπρωταγωνιστή και σκηνοθέτη της στην ταινία It Ends With Us, κατηγορώντας τον για σεξουαλική παρενόχληση στα γυρίσματα. Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο Τζάστιν Μπαλντόνι και η ομάδα διαχείρισης κρίσεων του ενορχήστρωσαν μια συντονισμένη προσπάθεια σπίλωσης του ονόματός της.Ο Τζάστιν Μπαλντόνι από τη μεριά του, αρνήθηκε τις κατηγορίες και αντέκρουσε με μήνυση εναντίον της Μπλέικ Λάιβλι, του συζύγου της, Ράιαν Ρέινολντς, και της υπεύθυνης δημοσίων σχέσεών της, Λέσλι Σλόαν, διεκδικώντας αποζημίωση ύψους 400 εκατομμυρίων δολαρίων. Η Σλόαν, από την πλευρά της, έχει ζητήσει να αφαιρεθεί το όνομά της από τη δίκη. Ο Μπαλντόνι έχει επίσης μηνύσει τους New York Times, που πρώτοι δημοσίευσαν τους ισχυρισμούς της Λάιβλι, με την εφημερίδα να υπερασπίζεται το ρεπορτάζ της, ενώ η ηθοποιός αρνείται όλες τις αντεγκλήσεις.Παράλληλα, την Παρασκευή έγινε γνωστό ότι η Λάιβλι προσέλαβε τον ειδικό διαχείρισης κρίσεων Νικ Σαπίρο, πρώην υπάλληλο της CIA, για να ενισχύσει την επικοινωνιακή της στρατηγική. «Η νομική ομάδα της κυρίας Λάιβλι συνεργάζεται με τον κο Σαπίρο για τη χάραξη στρατηγικής επικοινωνίας στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης δίκης για σεξουαλική παρενόχληση και αντίποινα, η οποία εκδικάζεται στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης», επιβεβαίωσε η νομική της ομάδα στο Us Weekly. Οι δύο πλευρές έχουν απορρίψει την πιθανότητα διαμεσολάβησης και η δίκη αναμένεται να ξεκινήσει τον Μάρτιο του 2026.Shutterstock