 Μισέλ Τράχτενμπεργκ: Η ομάδα της ταινίας «Spyral» θα αποτίσει φόρο τιμής στη μνήμη της στο επερχόμενο φεστιβάλ SXSW στο Όστιν

Η εκλιπούσα Μισέλ Τράχτενμπεργκ επρόκειτο, σύμφωνα με πληροφορίες, να κάνει μια δημόσια εμφάνιση στο επερχόμενο φεστιβάλ SXSW στο Όστιν, προτού γίνει γνωστή η είδηση του θανάτου της νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Το SXSW (South by Southwest) είναι ένα από τα μεγαλύτερα και πιο σημαντικά φεστιβάλ στον κόσμο που συνδυάζει μουσική, κινηματογράφο, διαδραστικά μέσα και τεχνολογία. Διοργανώνεται κάθε χρόνο στο Όστιν του Τέξας, συνήθως τον Μάρτιο, και αποτελεί σημείο συνάντησης για καλλιτέχνες, δημιουργούς, επιχειρηματίες και επαγγελματίες από διάφορους κλάδους.Η Μισέλ Τράχτενμπεργκ, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 39 ετών υπό «αδιευκρίνιστες» συνθήκες, είχε συμμετάσχει στην ταινία «Spyral», η οποία θα προβληθεί στο πλαίσιο του φεστιβάλ. Η παραγωγός της ταινίας, Τζένιφερ Χάτσινς, δήλωσε στο TMZ την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου ότι η ηθοποιός είχε προγραμματίσει να παραστεί στην προβολή της ταινίας, που είναι προγραμματισμένη για τις 12 Μαρτίου στο Όστιν.Σύμφωνα με το TMZ, η Τζένιφερ Χάτσινς ανέφερε ότι η ομάδα της Spyral γνώριζε τα προβλήματα υγείας της ηθοποιού, ωστόσο εκείνη σκόπευε να παρακολουθήσει την προβολή, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω Zoom, ανάλογα με την κατάστασή της. Η εκδήλωση αναμένεται να πραγματοποιηθεί κανονικά, αλλά, όπως αναφέρει η ίδια πηγή, η ομάδα της Spyral θα αποτίσει φόρο τιμής στη μνήμη της ηθοποιού.Ο εκπρόσωπος της Μισέλ Τράχτενμπεργκ επιβεβαίωσε την είδηση του θανάτου της την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου, λίγο μετά τη δημοσιοποίηση της τραγικής είδησης. «Με μεγάλη θλίψη επιβεβαιώνουμε ότι η Μισέλ Τράχτενμπεργκ έφυγε από τη ζωή», ανέφερε η δήλωση που δόθηκε στο Us Weekly. «Η οικογένεια ζητά να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά της σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Δεν υπάρχουν περισσότερες λεπτομέρειες προς το παρόν».Η ανακοίνωση ήρθε λίγο αφότου αστυνομικές πηγές επιβεβαίωσαν στο Us Weekly ότι η ηθοποιός βρέθηκε αναίσθητη από τη μητέρα της στο διαμέρισμά της στη Νέα Υόρκη. Την Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου, το γραφείο ιατροδικαστικής υπηρεσίας της πόλης δήλωσε στη New York Post ότι η αιτία θανάτου της Μισέλ Τράχτενμπεργκ καταχωρήθηκε ως «αδιευκρίνιστη», καθώς η οικογένειά της αντιτάχθηκε στη διενέργεια νεκροψίας, για θρησκευτικούς λόγους.Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock