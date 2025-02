Παραιτήθηκε ένας εκ των δικηγόρων του Diddy - Αρνείται να τον υπερασπιστεί για τις κατηγορίες σεξουαλικής εκμετάλλευσης

Ένας από τους δικηγόρους υπεράσπισης του Diddy αποχώρησε από την υπόθεση. Οένας από τους έξι δικηγόρους που εκπροσωπούν τον Σον Κομπς στη δίκη για εμπορία ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση, υπέβαλε αίτημα αποχώρησης την Πέμπτη, δηλώνοντας ότι το κάνει «με σεβασμό, αλλά και με λύπη».«Υπό καμία συνθήκη δεν μπορώ να συνεχίσω να εκπροσωπώ αποτελεσματικά τον Σον Κομπς, σύμφωνα με τα Πρότυπα Ποινικής Δικαιοσύνης του Αμερικανικού Δικηγορικού Συλλόγου», ανέφερε στα σχετικά έγγραφα που εξασφάλισε το Page Six. Ωστόσο, δεν αποκάλυψε τον ακριβή λόγο της αποχώρησής του, επικαλούμενος το «δικηγορικό απόρρητο». «Γνωρίζω ότι οι τοπικοί κανόνες απαιτούν μια αίτηση αποχώρησης συνηγόρου να υποστηρίζεται και να εγκρίνεται μόνο με την παροχή επαρκών λόγων μέσω ένορκης δήλωσης ή άλλων μέσων», πρόσθεσε, «όμως υπάρχουν επαρκείς λόγοι που σχετίζονται με τις προστασίες του δικηγορικού απορρήτου για τη συνοπτική διατύπωση της αίτησής μου».Διαβεβαίωσε μάλιστα, τον δικαστή ότι η αποχώρησή του δεν θα καθυστερήσει τη δίκη, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 5 Μαΐου, καθώς ο Σον Κομπς θα συνεχίσει να εκπροσωπείται από άλλους πέντε δικηγόρους. Πριν καταθέσει την αίτηση, ενημέρωσε τον κύριο συνήγορο του μουσικού, Μαρκ Αγνιφίλιο, για την απόφασή του.Ωστόσο, η αποχώρησή του δεν έχει εγκριθεί ακόμα, καθώς ο δικαστής πρέπει να αποφασίσει αν υπάρχουν επαρκείς λόγοι για να γίνει δεκτό το αίτημά του. Δεν είναι σαφές πόσος χρόνος θα χρειαστεί για την έκδοση της απόφασης. Οι εκπρόσωποι του Diddy δεν έχουν κάνει κάποιο σχόλιο σχετικά με την εξέλιξη αυτή. Στο μεταξύ, ο ιδρυτής της Bad Boy Records βρίσκεται υπό κράτηση στο Μπρούκλιν από τον Σεπτέμβριο του 2024, δέκα μήνες μετά την έναρξη των νομικών προβλημάτων του.Τον Νοέμβριο του 2023, η πρώην σύντροφός του, Κάσι τον κατηγόρησε για βιασμό και κακοποίηση κατά τη διάρκεια της δεκαετούς σχέσης τους. Αν και η αγωγή διευθετήθηκε μόλις 24 ώρες αργότερα, δεκάδες άλλοι άνθρωποι έχουν έκτοτε διατυπώσει παρόμοιες κατηγορίες εναντίον του, τις οποίες εκείνος αρνείται.Τον Μάρτιο του 2024, η Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας πραγματοποίησε έφοδο στις κατοικίες του Σον Κομπς και έξι μήνες αργότερα συνελήφθη. Κατηγορείται για διοργάνωση άγριων σεξουαλικών πάρτι, γνωστών ως «freak offs», καθώς και για συνωμοσία εκβιασμού, εμπορία ανθρώπων με χρήση βίας, απάτη ή εξαναγκασμό και μεταφορά ατόμων για πορνεία. Ο ράπερ, που αν καταδικαστεί αντιμετωπίζει ποινή ισόβιας κάθειρξης, δήλωσε αθώος σε όλες τις κατηγορίες.Παράλληλα με την υπεράσπισή του, ο Κομπς πέρασε και στην αντεπίθεση, καταθέτοντας αγωγή ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων για συκοφαντική δυσφήμιση εναντίον της NBCUniversal και της εταιρείας παραγωγής Ample, κατηγορώντας τις για ψευδείς ισχυρισμούς που παρουσιάστηκαν στο ντοκιμαντέρ «Diddy: The Making of a Bad Boy».Σύμφωνα με τον ίδιο, η σειρά τον παρουσιάζει ως υπεύθυνο για «πολλαπλά αποτρόπαια εγκλήματα, συμπεριλαμβανομένων κατά συρροή δολοφονιών, βιασμών ανηλίκων και εμπορίας ανηλίκων για σεξουαλική εκμετάλλευση», χωρίς να του δοθεί η ευκαιρία να αποδείξει την αθωότητά του στο δικαστήριο. «Το ντοκιμαντέρ τον χαρακτηρίζει κακόβουλα και αβάσιμα ως "τέρας" και "ενσάρκωση του Σατανά", συγκρίνοντάς τον με τον Τζέφρι Έπσταϊν», αναφέρεται στη μήνυση. Η νομική ομάδα του ισχυρίζεται ότι είχε προειδοποιήσει το τηλεοπτικό δίκτυο έναν μήνα πριν από την προβολή του ντοκιμαντέρ, ότι οι ισχυρισμοί ήταν «αναμφισβήτητα ψευδείς» και δεν υπήρχαν αξιόπιστα στοιχεία που να τους στηρίζουν.Shutterstock