Μπιάνκα Σενσόρι και Κάνιε Γουέστ: Ντόρος, τολμηρή τέχνη ή... βαθιά νοήματα πίσω από την πρόκληση στα Grammy;

Οι αντιδράσεις στη γυμνή εμφάνιστη της Σενσόρι στα Grammy

Η ευφυής σχεδιάστρια Μπιάνκα

Το βράδυ της περασμένης Κυριακής στο πολύπαθο, λόγω πυρκαγιών, Λος Αντζελες, η 67η απονομή των ταλαιπωρημένων -εξαιτίας φθίνουσας τηλεθέασης- βραβείων Grammy ετοιμαζόταν να ξεκινήσει. Τόσο η καταπονημένη μεγαλούπολη όσο και το κουρασμένο σόου έμοιαζαν να προσδοκούν ένα αναπάντεχο περιστατικό που θα πυροδοτούσε, με την καλή έννοια, ένα αναζωογονητικό εθνικό ενδιαφέρον. Και σαν να συνωμότησε το σύμπαν, οι όποιες προσευχές τους εισακούστηκαν. Κάπως παράδοξα, είναι η αλήθεια, κατέφτασε στην τελετή ο διάσημος Αμερικανός ράπερ Κάνιε Γουέστ που είχε ήδη στην καριέρα του κερδίσει 24 βραβεία Grammy μαζί με την εντυπωσιακών σωματικών αναλογιών Αυστραλο-ιταλίδα σύζυγό του.Οι κάμερες λοιπόν στραφήκαν αυτομάτως προς το μέρος τους, τα φλας άστραψαν και οι εθιστικά εξαρτημένοι από τους σταρ συνωστίστηκαν απέναντί τους μέχρι πλήρους σύγχυσης. Εκείνος ανέκφραστος, με μαύρο μούσι, μαύρα γυαλιά ηλίου, μαύρο μακό χωμένο στο μαύρο παντελόνι του και μαύρα μποτάκια με σόλα από μαύρο καουτσούκ. Εφερνε ενδυματολογικά στο «κατράμι» look πορτιέρη, μπράβου και παρκαδόρου μαζί σε αλήστου μνήμης ντόπιο επαρχιακό σκυλάδικο. Εκείνη, δήθεν συνεσταλμένη, με τα μαύρα μαλλιά της μαζεμένα πίσω σε κότσο, εμφανίστηκε πλάι του φορώντας ασορτί μαύρη γούνα. Κι ενώ οι σωματοφύλακες απομάκρυναν τους θερμόαιμους οπαδούς και οι παπαράτσι τσαλαπατιόντουσαν για το ποιος θα απαθανατίσει την καλύτερη πόζα τους, ήρθε θεαματική η αποκάλυψη: το γούνινο παλτό γλίστρησε ξαφνικά από τους ωμούς της, φανερώνοντας ένα τελείως διάφανο μίνι φόρεμα χωρίς εσώρουχα . Ουάου!Σύσσωμο το σεμνότυφο Τραμπικό σύμπαν ανατρίχιασε μπροστά στους τηλεοπτικούς του δέκτες. Εφριξε σοκαρισμένο στη θέα αυτής της δημόσιας άσεμνης πρόκλησης. Τσίτσιδη, ξεβράκωτη, θεόγυμνη ! Παρομοίως ταράχτηκαν οι απανταχού της χώρας συντηρητικοί θεοσεβούμενοι που θεωρούν το αόρατο ντύσιμο ιδιαίτερα αγενές, αν όχι χυδαίο. Προτού ξεκινήσουν λιτανείες στις ευαγγελικές εκκλησίες για επίκληση ελέους έναντι της περιφρόνησης στους ιερούς κώδικες που δήθεν απαιτούν μέχρι και τη βιβλική Εύα φασκιωμένη ως τον λαιμό, η τάξη επειγόντως αποκαταστάθηκε. Αλαφιασμένο το προσωπικό της μουσικής εκδήλωσης, που εστιάζει αποκλειστικά στην ποπ και τη ραπ, έσπευσε πελαγωμένο να αντιμετωπίσει την πρωτοφανέρωτη κρίση στο κόκκινο χαλί. Προκειμένου μην τυχόν κατηγορηθεί για διευκόλυνση προσβολής της δημοσίας αιδούς, απομάκρυνε άρον άρον το ζευγάρι από τον χώρο υποδοχής. Αυτό ήταν. Τα πρωτόκολλα και οι ενδυματολογικοί κώδικες επανήλθαν προτού σμπαραλιαστούν ολοκληρωτικά.Οι διαδόσεις όμως περί βίαιης εκδίωξης του ζευγαριού έδωσαν το έναυσμα στα social media για ψηφιακό μαλλιοτράβηγμα. Το ντύσιμο της Μπιάνκα Σενσόρι , ή μάλλον η απουσία του, έγινε αφορμή για άγριους, σχεδόν ομηρικούς, καβγάδες. Λογικό. Οι άνθρωποι καβγαδίζουν επειδή δεν έχουν την ικανότητα να επιχειρηματολογούν. Αναπόφευκτα φουντώνουν οι παρεξηγήσεις, οι οποίες μετατρέπουν τους ανεπαίσθητους ψιθύρους σε εκκωφαντικές κραυγές.Μια ψύχραιμη μερίδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διέκρινε ένα φτηνό διαφημιστικό τρικ για να γίνει ντόρος. Μα, το είχε ανάγκη ολόκληρος σούπερ σταρ; Σύμφωνα όμως με τα παλιά επικοινωνιακά τροπάρια, καλύτερα να μιλούν άσχημα για σένα παρά να μη μιλούν καθόλου. Ενα άλλο σκανδαλισμένο τμήμα τους «διάβασε», προς φρίκη του, στο συμβάν μια στυλιστική επιλογή που επιβεβαίωνε την απεικόνιση της κυριαρχίας της ετεροφυλοφιλίας. Μια αυτεξούσια φεμινιστική κατηγορία το ερμήνευσε, δακρυσμένη, ως ωμή καθοδήγηση και καταναγκαστικό έλεγχο μιας γυναίκας-θύματος από την ανδρική εξουσία του χειριστικού συζύγου της. Περιέγραψε τη Σενσόρι ως ευάλωτη «μαριονέτα», αιχμάλωτη της εκκεντρικής προσωπικότητας του Ye, όπως επισήμως πλέον αποκαλείται ο αμφιλεγόμενος Κάνιε Γουέστ. Καμπόσοι ψαγμένοι μετέφρασαν το γεγονός ως απελευθερωτικό καλλιτεχνικό δρώμενο. Ως τολμηρή έκφραση αυτοπροσδιορισμού, όπως το ζεϊμπέκικο του Βασίλη Μπισμπίκη, που λέει ο λόγος. Κάτι σαν μια συμβολική δήλωση του φύλου και της διασημότητας απέναντι στην έκθεση και την οπτική κατανάλωσή τους από το αδηφάγο κοινό. Ψιλά γράμματα κάτω από άνευ λόγου μανιφέστα με βαθιά νοήματα. Προφανώς γιατί δεν πέρασε καν από τον νου όλου αυτού του διάσπαρτου γαλαξία των αντιμαχόμενων πληκτρολογούντων ότι το πρώην μοντέλο μόδας σπανίως κρατάει ορατό ρούχο πάνω του. Σε ποικίλες εμφανίσεις της, η προβολή του διαφανώς γυμνού της σώματος συνιστά μόνιμο μοτίβο της δημόσιας φιγούρας της.Οπότε μάλλον πάει τζάμπα το υποτιθέμενο συγκλονιστικό ξάφνιασμα για την εμφάνισή της στα βραβεία της μουσικής βιομηχανίας. Εξάλλου με την καθημερινή ρουτίνα της αρνείται να συμμετάσχει στην παραδοσιακή στη σόουμπιζ επιδειξιμανή τελετουργία μιας επιτηδευμένης προκλητικής κοκεταρίας. Μιας εμφανισιακά προσοντούχας και ελκυστικής κουλτούρας που ενώνει τη γενιά της Μέι Γουέστ (καμιά σχέση με τον Κάνιε) με εκείνη της Μέριλιν Μονρόε και με τη σειρά της με αυτή της Ριάνα ή της Μπέλα Χαντίντ, ας πούμε. Ωστόσο, η 30χρονη Σενσόρι δεν υιοθέτησε κάποιο πονηρό χαμόγελο, ούτε αποπειράθηκε κάποιο παιχνιδιάρικο κλείσιμο του ματιού ως σημάδι συνωμοτικής συμμετοχής στην προώθηση ενός σκανδαλιστικού αστείου. Δεν εκδήλωσε ποτέ προθυμία να υποδυθεί έναν ρόλο που αναστατώνει τους πάσης φύσεως σεξουαλικά λιγούρηδες. Απλώς, δίχως αμηχανία, καταθέτει βουβά τη γυμνή οπτική της σάρκας της με ένα ειρωνικά παρεξηγήσιμο κενό όσο και αινιγματικό βλέμμα. Με αυτή την «ποζάτη στολή» εγγράφει απαθώς την ταυτότητα της καλλιτεχνικής φήμης της. Δεν δίνει άλλωστε συνεντεύξεις, ούτε κάνει δηλώσεις. Η μόνη μορφή επικοινωνίας της είναι το χυμώδες σώμα της. Μόνιμα γαργαλιστικά ελκυστικό σε φωτογραφικά ενσταντανέ χωρίς σουτιέν, με διάφανα μπουστάκια και κραυγαλέα ευδιάκριτα στρινγκ που προβάλλουν μέσα από τα ακραία μίνιμαλ σορτσάκια, τα see through κορμάκια της ή, τέλος πάντων, δίχως αυτά.Οι εξωφρενικά ημίγυμνες εμφανίσεις της περιλαμβάνουν μια θεατρικότητα συνδυασμένη με ένα προϋπολογισμένο σοκ προς τους άναυδους θεατές. Εμφανώς, η γκαρνταρόμπα της δεν περιέχει εσώρουχα. Το έχει αποδείξει προσφάτως σε δείπνο στο εστιατόριο «Giorgio Baldi» της Σάντα Μόνικα ή κατά τη διάρκεια γεύματος στο «Chateau Marmont» του Δυτικού Χόλιγουντ. Από μια άποψη ευτυχώς που ο 48χρονος ράπερ σύζυγός της δεν προσκλήθηκε, εξαιτίας των αντισημιτικών σχόλιων μίσους, στην ορκωμοσία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στις 20 Ιανουαρίου. Υποτίθεται ότι θα τον συνόδευε στην τελετή ντυμένη σύμφωνα με το ενδυματολογικό πρωτόκολλο. Ποτέ κανείς δεν ξέρει όμως εκ των πρότερων τι, εξ ιδιοσυγκρασίας, δεν θα φορούσε. Από την άλλη, όμως, η ίδια είναι κάτοχος μεταπτυχιακού στην Αρχιτεκτονική. Με εντυπωσιακό επαγγελματικό βιογραφικό συνεργασίας με κορυφαίους αρχιτέκτονες. Φέρεται, ακόμη, να είναι προικισμένη με δείκτη ευφυΐας 140, πλησίον δηλαδή των εξαιρετικά ευφυών ανθρώπων που αποτελούν μόλις το 1% του παγκόσμιου πληθυσμού. Δεν είναι σίγουρα διάνοια αλά Στίβεν Χόκινγκ ή Αλμπερτ Αϊνστάιν, αλλά το μυαλό της κόβει παρότι τα φαινόμενα απατούν. Ιδίως όταν βάφει κατάξανθο το μαλλί της.Και βέβαια, κατέχει σήμερα τη θέση της επικεφαλής σχεδιάστριας στην εταιρεία πολυτελούς ένδυσης υπό την ετικέτα Yeezy που ανήκει στον σύζυγό της, αυτής που σχεδιάζει και παράγει, μεταξύ άλλων, αθλητικά παπούτσια. Τόσο αποτρόπαια παράλογα, ικανά να φέρουν εικονικά αετώματα στην πρόσοψη των κορδονιών ενώ στις ογκώδεις σόλες τους θα χωρούσαν άνετα οι κίονες του Παρθενώνα. Σε τέτοιες δημιουργίες η Σενσόρι θα μπορούσε κάλλιστα να φέρει τον τίτλο του κτηνιάτρου σε εργαστήριο «μοδάτων» τερατογενέσεων.