Όσκαρ 2023: Νταν Κουάν και Ντάνιελ Σάινερτ - Το δυναμικό δίδυμο που έφερε 11 υποψηφιότητες στα φετινά Όσκαρ

Ο Νταν Κουάν και ο Ντάνιελ Σάινερτ, γνωστοί ως «Daniels», είναι ένα ταλαντούχο δίδυμο σκηνοθετών και σεναριογράφων που έχουν κάνει όνομα στη βιομηχανία του θεάματος με το καινοτόμο και μοναδικό τους στυλ.



Οι δύο άντρες γνωρίστηκαν όταν και οι δύο σπούδαζαν κινηματογράφο στο Emerson College στη Βοστώνη της Μασαχουσέτης. Τους ένωσε η κοινή αίσθηση του χιούμορ και η αγάπη τους για τα μουσικά βίντεο, γεγονός που τους οδήγησε να αρχίσουν να συνεργάζονται ως σκηνοθέτες.



Από εκεί και πέρα, απέκτησαν γρήγορα φήμη για το μοναδικό τους στυλ και την αντισυμβατική τους προσέγγιση στη δημιουργία ταινιών.



Πρώτα κέρδισαν την αναγνώριση ως σκηνοθέτες μουσικών βίντεο, συμπεριλαμβανομένου του δημοφιλούς διαφημιστικού βίντεο του DJ Snake για το single «Turn Down for What» (2013).

Με ένα έργο που εκτείνεται σε ταινίες, μουσικά βίντεο και διαφημίσεις, οι Daniels έχουν καθιερωθεί ως μια υπολογίσιμη δύναμη στη βιομηχανία του θεάματος.



Οι Daniels έκαναν για πρώτη φορά θραύση στην κινηματογραφική βιομηχανία με την πρώτη τους μεγάλου μήκους ταινία «Swiss Army Man», μια ιδιόρρυθμη και αντισυμβατική ταινία που αψήφησε την κοινότοπη αφήγηση και απέσπασε ευρεία κριτική αναγνώριση. Η ταινία, στην οποία πρωταγωνιστούν ο Paul Dano και ο Daniel Radcliffe, έγινε γρήγορα κλασική ταινία, και οι Daniels καθιερώθηκαν ως ταλαντούχοι και πρωτότυπο κινηματογραφιστές. Στην υπόθεση του «Swiss Army Man» ο Χανκ βρίσκεται σε ένα μικροσκοπικό κι έρημο νησάκι, εγκαταλείπτοντας κάθε ελπίδα να δει ξανά το σπίτι του. Μια μέρα όλα αλλάζουν, όταν ένα νεκρό σώμα ξεβράζεται στην ακτή και για τον Χανκ μοιάζει ως η μοναδική ευκαιρία για σωτηρία. Μαζί με τον νέο του «φίλο» και ένα σωρό αυτοσχέδια κόλπα, ξεκινάει μια επική περιπέτεια επιστροφής.

Έκτοτε, το ζευγάρι έχει εργαστεί σε αρκετές επιτυχημένες ταινίες μεγάλου μήκους, όπως «The Death of Dick Long» (2019), το οποίο χάρισε στον Scheinert μια υποψηφιότητα για το Independent Spirit Award καλύτερης πρώτης ταινίας.



Ωστόσο, η τελευταία τους ταινία, το «Everything Everywhere All at Once» (2022), που δημιούργησε το δίδυμο, οδηγεί την κούρσα των φετινών Όσκαρ, με 11 υποψηφιότητες.

Στην πλοκή, η Μισέλ Γιο που είναι η πρώτη Ασιάτισσα που κέρδισε υποψηφιότητα για το Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου, υποδύεται την Έβελιν, μια ασιάτισσα που μετανάστευσε στην Αμερική για να πραγματοποιήσει τα όνειρά της. Η Έβελιν καλείται να αντιμετωπίσει ένα καθαριστήριο με κακή οικονομική διαχείριση, έναν άβουλο σύζυγο, έναν αυστηρό πατέρα και μια ατίθαση κόρη.

Ο μοναδικός συνδυασμός χιούμορ, καρδιάς και δράσης τους έχει κερδίσει την αναγνώριση των κριτικών και ένα αφοσιωμένο κοινό. Ο Kwan, ειδικότερα, έχει πρόσφατα επεκταθεί στα παιδικά βιβλία, με την κυκλοφορία δύο τίτλων που εξερευνούν το πολυσύμπαν με τρόπο προσιτό στους νεότερους αναγνώστες.



Εκτός από τη δουλειά τους στον κινηματογράφο, οι Daniels έχουν επίσης γίνει γνωστοί ως μερικοί από τους πιο ευρηματικούς σκηνοθέτες μουσικών βίντεο στη βιομηχανία. Έχουν σκηνοθετήσει μουσικά βίντεο για μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής, συμπεριλαμβανομένων των Haim, DJ Snake και Foster the People, και έχουν κερδίσει πολλά βραβεία για τη δουλειά τους, συμπεριλαμβανομένου ενός βραβείου Grammy για το καλύτερο μουσικό βίντεο.

Η μοναδική και ευφάνταστη προσέγγιση των Daniels στη δημιουργία ταινιών τους έχει κερδίσει ένα μεγάλο και αφοσιωμένο κοινό και έχουν γίνει γνωστοί για την ικανότητά τους να διευρύνουν τα όρια του εφικτού στην κινηματογραφική παραγωγή.



Είτε γυρίζουν μια ταινία μεγάλου μήκους, ένα μουσικό βίντεο είτε μια διαφήμιση, οι Daniels φέρνουν πάντα μια νέα προοπτική και μια τολμηρή αίσθηση δημιουργικότητας στη δουλειά τους και η επιρροή τους, είναι βέβαιο ότι θα συνεχιστεί για πολλά χρόνια ακόμα.

Φωτογραφίες: Xavier Collin/Image Press Agency / SplashNews.com / IDEAL IMAGE