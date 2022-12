Κλείσιμο

Κλείσιμο

Τα μεγάλα έπαθλαΤο Greece’s Next Top Model, o μεγαλύτερος διαγωνισμός μόδας, που έχει κερδίσει το τηλεοπτικό κοινό, επέστρεψε δυναμικά στην οθόνη του Star, με νέες, ασύγκριτες αλλά και σπουδαία έπαθλα!Η νικήτρια του φετινού διαγωνισμού, θα κερδίσει:- το σημαντικό χρηματικό έπαθλο των 50.000 ευρώ!- μία υποτροφία διετούς φοίτησης για οποιαδήποτε ειδικότητα επιλέξει απότα ΙΕΚ Άλφα!- ρολόι και κοσμήματα αξίας 20.000 ευρώ από την εταιρεία Georg Jensen!- ένα ετήσιο συμβόλαιο με την Dust and Cream!- ένα αυτοκίνητο Citroen Ami!Η κατάκτηση του τίτλου του Greece’s Next Top Model δεν θα είναι εύκολη υπόθεση, αλλά θα είναι σίγουρα συγκλονιστική!Ζήσε την ανεπανάληπτη εμπειρία του GNTM 5!GNTM 5Απόψε (Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου) στις 21:00Επόμενο νέο επεισόδιο την Παρασκευή 16/12 στις 21:00Παραγωγός: Νίκος ΧριστοφόρουΣκηνοθεσία: Γιάννης ΜικρόςExecutive Producer: Σάββας Βέλλας, Γιάννης ΘηραίοςProject Manager: Μάνος ΒουράκηςArt Director: Πάνος ΚάτσοςΑρχισυνταξία: Βασίλης ΒουτσαράςΔιεύθυνση Φωτογραφίας: Θέμης ΜερτύρηςΣκηνογράφος: Χριστίνα ΚωστέαΣκηνογράφος Αποστολών: Κώστας ΜαρκήςΟργάνωση Παραγωγής: Λουκάς ΖαγοραίοςΔιεύθυνση Παραγωγής: Ολυμπία Χανιώτου, Αντώνης ΚατσίβελοςΕκτέλεση Παραγωγής: Green Pixel