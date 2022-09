Τζέμα Κόλινς και ο αρραβωνιαστικός της Ράμι Χαγουάς απόλαυσαν τις τελευταίες ημέρες του καλοκαιριού στη Μύκονο Η τηλεπερσόνα εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο τον ελεύθερο της χρόνο και χάρηκε τον ήλιο του ελληνικού νησιού.Η Βρετανίδα σταρ του ριάλιτι «Be The Only Way Is Essex» και ο επιχειρηματίας σύντροφός της εθεάθησαν στο νησί των ανέμων, να απολαμβάνουν τα σοκάκια και τις θάλασσες του γραφικού νησιού των Κυκλάδων.Η Κόλινς απαθανατίστηκε στην παραλία να φοράει ένα ροζ μαγιό, ενώ αργότερα φωτογραφήθηκε να κάνει βόλτες φορώντας ασορτί ολόσωμη φόρμα με τον αρραβωνιαστικό της να τη συνοδεύει, φορώντας ένα μαγιό και ένα μαύρο μπλουζάκι.Η Τζέμα Κόλινς ξεκίνησε να βγαίνει με τον σύντροφό της από το 2011 και της έκανε πρόταση γάμου δύο χρόνια αργότερα. Ωστόσο χώρισαν το 2014, επανασυνδέθηκαν και πριν από ένα χρόνο της έκανε δεύτερη πρόταση γάμου.

Μπορεί να είναι σχεδόν άγνωστη στο ελληνικό κοινό, όμως οι Βρετανοί γνωρίζουν πολύ καλά την πληθωρική Τζέμα Κόλινς.



Η Τζέμα έγινε γνωστή χάρη στην εκρηκτική συμμετοχή της στο ριάλιτι σόου The Only Way Is Essex και έκτοτε προσελκύει ανά τακτά χρονικά διαστήματα την προσοχή των σκανδαλοθηρικών ΜΜΕ της Βρετανίας, είτε μέσω της προσωπικής της ζωής και των τολμηρών της φωτογραφίσεων, είτε μέσω της δημόσιας «μάχης» της με την παχυσαρκία.



Η Κόλινς, πριν από μερικά χρόνια συμμετείχε στο talent σόου Dancing On Ice, φόρεσε τα παγοπέδιλά της και σε μία εμφάνισή της λίγο πριν ολοκληρώσει το νούμερό της, έφαγε μια θεαματική τούμπα που έκοψε την ανάσα του κοινού.