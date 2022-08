8 τραγούδια από celebrities για... celebrities μετά τον χωρισμό τους

χωρισμός είναι μία δυσάρεστη κατάσταση για το πρώην ζευγάρι, πόσω μάλλον όταν πρόκειται για αστέρια του Χόλιγουντ ή διάσημους τραγουδιστές με εκατομμύρια φαν να μαθαίνουν τα νέα.

Παρόλα αυτά, για μερικά από τα διασημότερα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας, ο χωρισμός αποτέλεσε τροφή για σκέψη και δημιουργικότητα με αποτέλεσμα να κυκλοφορήσουν κομμάτια που μιλούν για τον χωρισμό, τα οποία έχουν σημειώσει πολύ μεγάλη επιτυχία.

Από τον χωρισμό της Σελένα Γκόμεζ και του Τζάστιν Μπίμπερ μέχρι το διαζύγιο της Κέιτι Πέρι με τον Ράσελ Μπραντ, η μουσική απέκτησε μερικά «διαμάντια» τα οποία έχουν πλέον διαχρονική αξία και τραγουδιούνται ακόμη και σήμερα.

Αυτό αποκτά ακόμη περισσότερο ενδιαφέρον, όταν και οι δύο πρώην σύντροφοι είναι τραγουδιστές. Δείτε παρακάτω μερικά από τα δημοφιλέστερα τραγούδια που γράφτηκαν από διασημότητες που χώρισαν.

Σελένα Γκομέζ και ο Τζάστιν Μπίμπερ ήταν ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της ξένης σόουμπιζ και ο χωρισμός τους ήταν δυσάρεστη είδηση για πολλούς από τους φαν τους. και ο Τζάστιν Μπίμπερ ήταν ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της ξένης σόουμπιζ και ο χωρισμός τους ήταν δυσάρεστη είδηση για πολλούς από τους φαν τους.

Οι δυο τους είχαν σχέση από το 2010 έως και το 2018.

Όταν η Σελένα Γκομέζ κυκλοφόρησε το 2014 το τραγούδι «The Heart Wants What It Wants» πολλά ήταν τα δημοσιεύματα που ήθελαν οι στίχοι να αφορούν τον πρώην σύντροφό της, Μπίμπερ.

Εκείνη όχι μόνο δεν διέψευσε τίποτα από όλα αυτά, αλλά σε συνέντευξή της είχε δηλώσει: «Είναι ο τέλειος τρόπος για να κλείσεις ένα κεφάλαιο. Αυτό θα πω για κάθε άτομο που με έχει κρίνει για κάθε απόφαση που έχω πάρει, για κάθε άνθρωπο [και] για την καρδιά που κρίνεται για κάτι που έχει κάνει».





Τζάστιν Μπίμπερ, ήταν να της αφιερώσει ένα κομμάτι. Ο χωρισμός του από την Γκόμεζ ήταν κάτι που τον σημάδεψε και το λιγότερο που θα μπορούσε να κάνει ο, ήταν να της αφιερώσει ένα κομμάτι.

Σε μία συνέντευξη που έδωσε στην Έλεν Ντε Τζένερις, ο Μπίμπερ είχε παραδεχτεί ότι τόσο το «Sorry» όσο και άλλα τραγούδια του από το άλμπουμ «Purpose» του 2015, ήταν εμπνευσμένα από τον χωρισμό του με τη Σελένα Γκομέζ.





Τζάστιν Τίμπερλεϊκ κυκλοφόρησε μετά τον χωρισμό του με τη Μπρίτνεϊ Σπίαρς. Είναι γνωστό, ότι το «Cry Me a River» τουκυκλοφόρησε μετά τον χωρισμό του με τη Μπρίτνεϊ Σπίαρς.

«Είχα ένα τηλεφώνημα, πολύ δυσάρεστο. Μπήκα στο στούντιο και εκείνος (ο Τίμπαλαντ) μπορούσε να πει ότι ήμουν εμφανώς τσαντισμένος» παραδέχτηκε ο τραγουδιστής μετά από έναν καβγά που είχε με τη Σπίαρς μέσω τηλεφώνου.



Μπρίτνεϊ Σπίαρς να είναι πλέον παντρεμένη με τον Σαμ Ασγκάρι και να δηλώνει πιο ευτυχισμένη από ποτέ, αλλά στο παρελθόν η ποπ σταρ είχε πληγωθεί από τον χωρισμό της με τον Τίμπερλεϊκ, οπότε μετά τη δική του αφιέρωση και η Σπίαρς τραγούδησε μία μπαλάντα, το «Everytime». Μπορεί ηνα είναι πλέον παντρεμένη με τον Σαμ Ασγκάρι και να δηλώνει πιο ευτυχισμένη από ποτέ, αλλά στο παρελθόν η ποπ σταρ είχε πληγωθεί από τον χωρισμό της με τον Τίμπερλεϊκ, οπότε μετά τη δική του αφιέρωση και η Σπίαρς τραγούδησε μία μπαλάντα, το «Everytime».

«Μιλούσε για εκείνη, εκείνη την ώρα στο ραδιόφωνο» είχε πει η Αννέτ Αρτάνι που βοήθησε στους στίχους. Όπως αποκάλυψε εκείνη τη μέρα ο πρώην της έβγαλε πολλά προσωπικά τους στη φόρα και αυτό την είχε πληγώσει πολύ. Μετά από αυτό, η Σπίαρς αποφάσισε να απαντήσει στο «Cry Me a River» με τo «Everytime».





Νικ Τζόνας με τη Μάιλι Σάιρους στα μέσα των 00s, διαδέχτηκε το κομμάτι «Wedding Bells» που από τους πρώτους κιόλας στίχους, πολλοί που γνώριζαν για τη σχέση τους, ήξεραν ότι οι Jonas Brothers το αφιέρωσαν στον χωρισμό του ενός από τα αδέρφια.

Ο χωρισμός τουμε τη Μάιλι Σάιρους στα μέσα των 00s, διαδέχτηκε το κομμάτι «Wedding Bells» που από τους πρώτους κιόλας στίχους, πολλοί που γνώριζαν για τη σχέση τους, ήξεραν ότι οι Jonas Brothers το αφιέρωσαν στον χωρισμό του ενός από τα αδέρφια.

«Δεν ξέρω ποιος άλλος παντρεύεται... οπότε νιώθω ότι αυτό είναι πολύ προφανές» είχε απαντήσει σχετικά με το εάν πίστευε ότι το τραγούδι αναφερόταν σε εκείνη.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Δεν μπορείς να μισήσεις κανέναν επειδή έγραψε για κάτι που έχετε περάσει μαζί. Νομίζω ότι το έχεις λίγο στον νου σου αυτό, όταν βγαίνεις με έναν καλλιτέχνη που γράφει και στίχους».





Κλείσιμο

Κέιτι Πέρι κυκλοφορήσει το «Wide Awake» υπέργραψε το διαζύγιό της, με τον Ράσελ Μπραντ και αποφάσισε να γράψει ένα τραγούδι και να εκφράσει τα συναισθήματά της σχετικά με αυτό. «Πώς μπόρεσα να διαβάσω τόσο λάθος τα αστέρια; Δεν είναι πάντα έτσι όπως φαίνεται. Είμαι ξύπνια πια» λένε οι στίχοι του τραγουδιού της.

Λίγο πριν ηκυκλοφορήσει το «Wide Awake» υπέργραψε το διαζύγιό της, με τονκαι αποφάσισε να γράψει ένα τραγούδι και να εκφράσει τα συναισθήματά της σχετικά με αυτό. «Πώς μπόρεσα να διαβάσω τόσο λάθος τα αστέρια; Δεν είναι πάντα έτσι όπως φαίνεται. Είμαι ξύπνια πια» λένε οι στίχοι του τραγουδιού της.

Τέιλορ Σουίφτ με τον Τζέικ Τζίλενχαλ δεν κράτησε και το 2010 τράβηξαν ξεχωριστούς δρόμους. Η τραγουδίστρια αποχαιρέτησε τον πρώην αγαπημένο της με το «All Too Well» και το γεγονός ότι το κομμάτι τον αφορούσε, ήταν κάτι παραπάνω από προφανές. Ο ίδιος μάλιστα είχε σχολιάσει: «Είναι ο τρόπος της να εκφράζεται. Οι καλλιτέχνες βασίζονται στις προσωπικές τους εμπειρίες για να γράψουν τραγούδια και δεν είμαι θυμωμένος μαζί της».

Η σχέση τηςμε τονδεν κράτησε και το 2010 τράβηξαν ξεχωριστούς δρόμους. Η τραγουδίστρια αποχαιρέτησε τον πρώην αγαπημένο της με το «All Too Well» και το γεγονός ότι το κομμάτι τον αφορούσε, ήταν κάτι παραπάνω από προφανές. Ο ίδιος μάλιστα είχε σχολιάσει: «Είναι ο τρόπος της να εκφράζεται. Οι καλλιτέχνες βασίζονται στις προσωπικές τους εμπειρίες για να γράψουν τραγούδια και δεν είμαι θυμωμένος μαζί της».

Αριάνα Γκράντε τραγούδησε και εκείνη για τον χωρισμό της. Η διαφορά είναι όμως ότι έφτιαξε ένα… συγκεντρωτικό τραγούδι αφού σύμφωνα με τα ξένα δημοσιεύματα, οι στίχοι του «Thank you Next» δεν αφορούν έναν, αλλά τέσσερεις από τους πρώην συντρόφους της. τραγούδησε και εκείνη για τον χωρισμό της. Η διαφορά είναι όμως ότι έφτιαξε ένα… συγκεντρωτικό τραγούδι αφού σύμφωνα με τα ξένα δημοσιεύματα, οι στίχοι του «Thank you Next» δεν αφορούν έναν, αλλά τέσσερεις από τους πρώην συντρόφους της.

Πιτ Ντέιβιντσον και Μακ Μίλερ.

Αυτοί είναι οι: «Big Sean», Ρίκι Αλβάρεζ,και Μακ Μίλερ.