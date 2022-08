Το «Life is a beach Mission Ionio» πάει Λευκάδα με την Πηνελόπη Αναστασοπούλου

Κλείσιμο

Το « Life is a beach Mission Ionio » είναι ο απόλυτα εναλλακτικός τηλεοπτικός οδηγός για αυθεντικά travel stories! Πηνελόπη Αναστασοπούλου, Μάκης Παπασημακόπουλος, Γιώργος Λέντζας, Παύλος Χάππιλος, Άγγελος Μπράτης, Βασιλική Ρούσου, Αντώνης Τσαπατάκης, λένε δυνατό «ναι» στην πρόσκληση του Χάρη Κιαγιαδάκη και το Life is a beach Mission Ionio γίνεται πραγματικότητα.ξεκινά για ένα ταξίδι ενός μήνα με φίλους, όπου η απόλυτη αίσθηση ελευθερίας, η μαγεία της περιπλάνησης και η έκπληξη του απρόοπτου δημιουργούν την απόλυτη ταξιδιωτική εμπειρία, όπως τη ζει αληθινά μια παρέα, με πάθος και ζεστασιά!Αφιέρωμα στην αφρόκρεμα των πασίγνωστων, παγκοσμίως, παραλιών και τα χαρακτηριστικά τιρκουάζ νερά τους. Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου απολαμβάνει την απόλυτη χαλάρωση σε Πόρτο Κατσίκι και Εγκρεμνούς, τις πιο πολυσύχναστες παραλίες της Ελλάδας, που όμως το Life is a beach πετυχαίνει χωρίς κόσμο.Ο Χάρης Καγιαδάκης, για λόγους που ακόμα δεν μπορεί να εξηγήσει λογικά, αποφασίζει να κάνει paragliding!