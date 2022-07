Ο Μπρους Γουίλις «ξεσηκώνεται» καθώς η 10χρονη κόρη του τον μαθαίνει να χορεύει

Κλείσιμο

έχοντας λίγη βοήθεια από τη 10χρονη κόρη τουπροσπαθεί να μάθει να χορεύει. Η σύζυγος του ηθοποιού Έμα Χέμινγκ Γουίλις ανέβασε στη σελίδα της στο Instagram ένα βίντεο με τον πρωταγωνιστή του «Die Hard» να λικνίζεται μαζί με τη μεγαλύτερη κόρη τους.Ωστόσο μόλις η μικρή είδε τις αρχικές κινήσεις του μπαμπά της στον χορό ανέλαβε γρήγορα δράση και είπε να του κάνει δύο μαθήματα.«Πάμε δυνατά για αυτό το Σαββατοκύριακο», έγραψε η Έμα στη λεζάντα που συνόδεψε το χαριτωμένο βίντεο.Στο κλιπ, η Μέιμπελ κουνάει τους γοφούς της, ενώ κάνει πως κρατιέται από κάτι. Ο Μπρους πάντως δείχνει να ανταποκρίνεται καθώς κάνει τις ίδιες κινήσεις. Η μικρή δεν δείχνει ευχαριστημένη με την «ερμηνεία» του μπαμπά της και προσπαθεί περισσότερο να τον μάθει να χορεύει. Και οι δυο τους μετά από πολλές προσπάθειες ξεσπούν σε γέλια.Υπενθυμίζουμε ότι τον περασμένο Μάρτιο, η οικογένεια Γουίλις σόκαρε το Χόλιγουντ και τον κόσμο όταν ανακοίνωσε την απόσυρση του από την υποκριτική μετά τη διάγνωση της αφασίας. Η αφασία είναι μια εγκεφαλική διαταραχή που επηρεάζει την ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της ομιλίας και της γραφής.«Προς τους καταπληκτικούς υποστηρικτές του Μπρους, ως οικογένεια θα θέλαμε να μοιραστούμε ότι ο αγαπημένος μας Μπους αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα υγείας και πρόσφατα διαγνώστηκε με αφασία, η οποία επηρεάζει τις γνωστικές του ικανότητες. Ως αποτέλεσμα αυτού και με πολλή σκέψη ο Μπρους αποχωρεί από την καριέρα που σήμαινε τόσα πολλά γι' αυτόν», ανέφερε η ανακοίνωση που αποδόθηκε στην Έμα, τη Μέιμπελ και την οκτάχρονη αδελφή της Έβελιν, καθώς και στην πρώην σύζυγο του Γουίλις, Ντέμι Μουρ, και τις κόρες τους Ρούμερ, 33 ετών, Σκάουτ, 31 ετών, και Ταλούλα, 28 ετών.Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, η οποία χρονολογείται από το 1980, ο Μπρους πρωταγωνίστησε σε ταινίες που σημείωσαν μεγάλη επιτυχία όπως: Die Hard (1988), Look Who's Talking (1989), Pulp Fiction (1994), 12 Monkeys (1995), The Jackal (1997), Armageddon (1998), The Sixth Sense (1999), The Whole Nine Yards (2000), Sin City (2005), The Expendables 2 (2012).