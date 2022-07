O Μπρους Γουίλις συνέχισε να εργάζεται μετά τη διάγνωση της ασθένειας του

Κλείσιμο

πρωταγωνίστησε μαζί με τηστο «Midnight in the Switchgrass» ως πράκτορας του FBI, ενώ ολοκλήρωσε άλλες πέντε ταινίες με τον Έμετ πριν ανακοινώσει την αποχώρησή του.Με αφορμή τους ισχυρισμούς ότι ο σκηνοθέτης του «Midnight in the Switchgrass» και στενός συνεργάτης του Αμερικανού ηθοποιού Μπρους Γουίλις, Ράνταλ Έμμετ (Randall Emmett) πίεσε τον ηθοποιό να εργαστεί παρά τα προβλήματα υγείας του, ο διάσημος δικηγόρος του Hollywood Martin Singer δήλωσε στους Los Angeles Times: «Ο πελάτης μου (Μπρους Γουίλις) συνέχισε να εργάζεται μετά την ιατρική του διάγνωση επειδή ήθελε να εργαστεί και ήταν σε θέση να το κάνει, όπως ακριβώς και πολλοί άλλοι που έχουν διαγνωστεί με την ίδια ασθένεια και συνεχίζουν να εργάζονται».Και προσθέτει: «Η συμμετοχή του κ. Γουίλις σε αυτές τις ταινίες, έφερε σπόνσορες με αποτέλεσμα χιλιάδες άνθρωποι να έχουν δουλειά, πολλοί κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19».Ο Γουίλις πρωταγωνίστησε μαζί με τηστο «Midnight in the Switchgrass» ως πράκτορας του FBI, ενώ ολοκλήρωσε άλλες πέντε ταινίες με τον Έμετ πριν ανακοινώσει την αποχώρησή του. Συνολικά έχουν συνεργαστεί μέσω της εταιρείας παραγωγής του σκηνοθέτη σε πάνω από 25 ταινίες.Η οικογένεια του πρωταγωνιστή του «Pulp Fiction» ανακοίνωσε τον Μάρτιο ότι «αποσύρεται» όταν διαγνώστηκε με αφασία, μια γλωσσική διαταραχή που προκαλείται από εγκεφαλική βλάβη και επηρεάζει την ικανότητα του ατόμου να επικοινωνεί.«Αυτή είναι μια πραγματικά δύσκολη περίοδος για την οικογένειά μας και είμαστε τόσο ευγνώμονες για τη συνεχή αγάπη, τη συμπόνια και την υποστήριξή σας», πρόσθεσαν. «Προχωράμε σε αυτό ως μια ισχυρή ομάδα και θέλαμε να το μοιραστούμε με τους θαυμαστές του γιατί ξέρουμε πόσα σημαίνει εκείνος για εσάς, όπως και εσείς για εκείνον. Όπως λέει πάντα ο Μπρους, “ Γλέντα” και μαζί σκοπεύουμε να κάνουμε ακριβώς αυτό».Μια πηγή από το περιβάλλον του ηθοποιού δήλωσε στο PEOPLE ότι «όλοι είναι δίπλα του» μετά τη διάγνωση. «Ο Μπρους είναι πολύ αγαπητός και όλοι στο Χόλιγουντ τον υποστηρίζουν και είναι δίπλα του».