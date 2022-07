Κλείσιμο

Η οικογένειαέχει θέσει νέα πρότυπα ομορφιάς, ξεκινώντας σε ό,τι έχει να κάνει, με τη μόδα, τα χτενίσματα και το μακιγιάζ. Όμως, όσο περνάει ο καιρός, η εμφάνισή τους έχει εγείρει ερωτήματα σχετικά με το πόσο η εμφάνισή τους είναι αληθινή - και πόσο έχει τροποποιηθεί αισθητικά στο πέρασμα των χρόνων.Και ενώ οι θαυμαστές τους και οι πλαστικοί χειρουργοί συχνά κάνουν εικασίες για τις επεμβάσεις που έχουν κάνει οι Kardashians από την πλευρά τους λένε ότι οι επεμβάσεις πλαστικής χειρουργικής που έχουν κάνει είναι λίγες και σπάνιες.Αντίθετα, η τέλεια εμφάνισή τους οφείλεται στους εξαιρετικούς δερματολόγους που έχουν αλλά και τα καλά τους γονίδια.Διαβάστε τι έχουν πει οι Kardashians για τις πλαστικές επεμβάσεις που έχουν υποβληθεί.Όλα αυτά τα χρόνια ηέχει καταρρίψει τις φήμες περί πλαστικής χειρουργικής, αρνούμενη ότι έχει κάνει πλαστική στη μύτη ή οπουδήποτε αλλού. Αν και λέει ότι δεν έχει μπει νυστέρι πάνω της, παραδέχεται ωστόσο ότι έχει δοκιμάσει θεραπείες δέρματος με λέιζερ, όπως το «vampire facials» αλλά και πως κάνει περιστασιακά μπότοξ. Έχει κάνει επίσης αποτρίχωση με λέιζερ στο πρόσωπό της και, μετά την εγκυμοσύνη, λέει ότι αφαίρεσε τις ραγάδες της και έκανε σύσφιξη στον αφαλό της με μη χειρουργική διαδικασία.«Δεν έχω κάνει ποτέ extensions βλεφαρίδων. Δεν έχω κάνει ποτέ τίποτα... Δεν έχω γεμίσει ποτέ τα μάγουλά μου. Ποτέ δεν γέμισα τα χείλη μου. Τα φρύδια μου είναι αληθινά... Είμαι 41 ετών. Θέλω πάντα να φαίνομαι φυσική. Έρχεται ένα σημείο που το παρατραβάς - υπερβολικό γέμισμα, πολύ σφίξιμο, πολλές καλλυντικές εργασίες. Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο», είχε δηλώσει πρόσφατα η Κιμ στο «Allure».Όπως και η αδελφή της Κιμ, ηέχει βρεθεί πολλές φορές αντιμέτωπη με φήμες για πλαστικές επεμβάσεις, με κάποιους να την κατηγορούν ότι έφτασε στο σημείο να κάνει «μεταμόσχευση προσώπου». Η Κλόε από την πλευρά της απαντά ότι τίποτα από όλα αυτά δεν είναι αλήθεια και ότι η μόνη δουλειά που έχει κάνει στην πραγματικότητα είναι μια επέμβαση στη μύτη. Η Κλόε παραδέχεται ότι έχει δοκιμάσει fillers και μπότοξ, αλλά απέφευγε τις ενέσεις επειδή «πονούσε φρικτά».«Τα fillers δεν λειτούργησαν σε μένα. Έμοιαζα τρελή και εξακολουθώ να πιστεύω ότι τα αποτελέσματα είναι εκεί μέσα. Πήγα να τα διαλύσω όλα περίπου τρεις φορές. Το πρόσωπό μου ήταν τόσο χάλια που έπρεπε να πάω να το διαλύσω όλο αυτό. Ήταν πολύ άσχημο και τώρα φοβάμαι να το ξανακάνω. Ορκίζομαι ότι όλα τα πράγματα είναι ακόμα στο πρόσωπό μου», είχε πει η Κλόε το 2016.Κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισης στο reunion του «Keeping Up with the Kardashians» του «E!» αρκετά χρόνια αργότερα, είχε πει: «Για μένα, όλοι λένε, "Ω, Θεέ μου, έχει κάνει την τρίτη μεταμόσχευση προσώπου", αλλά εγώ έχω κάνει μία επέμβαση στη μύτη, με τον Dr. Raj Kanodia, και όλοι αναστατώνονται τόσο πολύ, όπως, γιατί δεν μιλάω γι' αυτό. Κανείς δεν με έχει ρωτήσει ποτέ». Kόρτνεϊ Καρντάσιαν έχει αντιμετωπίσει τις δικές της... κατηγορίες για πλαστικές επεμβάσεις, αλλά η μόνη επέμβαση στην οποία έχει δηλώσει ότι έχει υποβληθεί ήταν μια πλαστική στήθους όταν ήταν 22 ετών. Η Kόρτνεϊ λέει ότι πραγματικά μετανιώνει για την επέμβαση και εύχεται να μην την είχε κάνει ποτέ.Η ριάλιτι σταρ ισχυρίζεται επίσης ότι δεν χρησιμοποιεί καν fillers, απαντώντας το 2019 σε κάποιον που είχε σχολιάσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι άλλαξε το πρόσωπό της. Στη συνέχεια, το 2021, η Kόρτνεϊ διέψευσε ότι είχε κάνει αυξητική στα οπίσθιά της, όταν ένας follower της στο Instagram έγραψε ότι είχε κάνει «πολλές χειρουργικές επεμβάσεις», συμπεριλαμβανομένης μιας «δουλειάς στη μύτη, αλλά και κάποιου είδους επέμβαση στους γλουτούς της».«Δεν υπάρχει καλύτερο κομπλιμέντο από ένα κομπλιμέντο του τύπου "πολύ καλό για να είναι αληθινό". Σφηνάκι γλουτών και βραζιλιάνικο λίφτινγκ γλουτών; Χμ, ευχαριστώ. Και εσύ μόλις άρχισες», είχε απαντήσει η Kόρτνεϊ. Κάιλι Τζένερ λέει ότι δεν έχει μπει ακόμα κάτω από το νυστέρι, αλλά δεν βλέπει τίποτα κακό με τους ανθρώπους που το κάνουν. Προς το παρόν, η Κάιλι επιμένει στις ενέσεις, τις οποίες ξεκίνησε για πρώτη φορά το 2015, όταν… γέμισε τα χείλη της. Η Κάιλι σημείωσε ότι εκτός από το filler στα χείλη το υπόλοιπο πρόσωπό της, οφείλεται αποκλειστικά στο καλό μακιγιάζ.«Οι άνθρωποι νομίζουν ότι μπήκα πλήρως κάτω από το μαχαίρι και ανακατασκεύασα πλήρως το πρόσωπό μου, κάτι που είναι εντελώς ψευδές. Είμαι τρομοκρατημένη! Δεν θα το έκανα ποτέ. Δεν καταλαβαίνουν τι μπορούν να κάνουν πραγματικά τα καλά μαλλιά και το μακιγιάζ όπως και τα fillers. Είναι fillers. Δεν το αρνούμαι αυτό», είχε πει η Κάιλι στο «Paper».Από όλες τις Καρτνάσιανς - Τζένερς, η Κένταλ έχει παραμείνει η πιο σιωπηλή σχετικά με το αν έχει κάνει επέμβαση. Όλα αυτά τα χρόνια, το διάσημο μοντέλο έχει πυροδοτήσει φήμες ότι έχει κάνει πλαστική στήθους και ενέσεις στα χείλη, αλλά έχει επιλέξει να μην απαντήσει. Μία από τις μοναδικές φορές που η Κένταλ μίλησε ήταν σε ένα βίντεο που μοιράστηκε η Κάιλι, η οποία κατέρριψε τις φήμες ότι η Κένταλ είχε κάνει ενέσεις στα χείλη.Η μητέρα των κοριτσιών ηόλα αυτά τα χρόνια, είναι η πιο… εκδηλωτική σχετικά με τις επεμβάσεις πλαστικής χειρουργικής, ανοίγοντας τα χαρτιά της για το τι έχει κάνει πριν και μετά την εκτόξευση της φήμης της στο «Keeping Up With The Kardashians». Η Kris παραδέχεται ότι τη δεκαετία του '80 έκανε πλαστική στήθους, αλλά τελικά την μείωσε στις αρχές της δεκαετίας του 2010.«Έχω κάνει μπότοξ και fillers και λέιζερ και τέτοια πράγματα. Έκανα πλαστική στήθους τη δεκαετία του '80 μετά από τέσσερα παιδιά, επειδή η βαρύτητα πήρε τα πάνω της... Ένιωθα μάνα και τίποτα δεν μου ταίριαζε πια, και ξαφνικά, ήθελα να τα βγάλω. Οπότε, ο ίδιος γιατρός που τα έβαλε, τα έβγαλε και μετά έπρεπε να κάνει ένα μικρό lifting για να βάλει τα μικρότερα», είχε δηλώσει η Κρις στο «E!'s Good Work» το 2015.Η Κρις μάλιστα έκανε live λίφτινγκ στο λαιμό μπροστά στις κάμερες το 2011 και στη συνέχεια μείωσε τους λοβούς των αυτιών της σε τηλεοπτική προβολή το 2018.