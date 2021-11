Το νέο τρέιλερ του «Spider-Man No Way Home» βάζει τον Πίτερ Πάρκερ αντιμέτωπο με τους κακούς του Πολυσύμπαντος

Head of the class, The Sex Lives of College Girls και Gossip Girl Reboot. Οι κορυφαίες νεανικές σειρές της HBO έρχονται αποκλειστικά στο Vodafone TV.

Sony και Disney δημοσιοποίησαν πριν από λίγες ώρες το νέοτου πολυαναμενόμενου, το τρίτο κατά σειρά κεφάλαιο της ιστορίας του Πίτερ Πάρκερ στο κινηματογραφικό σύμπαν τηςΟ άνθρωπος αράχνη, αποτελεί πλέον δημόσιο κίνδυνο καθώς αποκαλύφθηκε η ταυτότητά του και για αυτό ο Πίτερ Πάρκερ (Τομ Χόλαντ) , ζητά τη βοήθεια του Doctor Strange (Μπένεντικτ Κάμπερμπατς) ώστε να χρησιμοποιήσει ένα ξόρκι για να ξεχάσει ο κόσμος ποιος είναι πίσω από τη μάσκα του Spider Man.Η αποκάλυψη της αληθινής ταυτότητας του υπερήρωα έγινε στο τέλος του «Spider-Man: Μακριά από τον Τόπο του» (2019) από τον αντίπαλό του Mysterio. Η παραπάνω κίνηση, όμως, διαταράσσει τη συμπαντική ισορροπία διαρρηγνύοντας το πολυσύμπαν (Multiverse) και επιτρέποντας, έτσι, σε χαρακτήρες από παράλληλες διαστάσεις να παρεισφρήσουν στη δική μας πραγματικότητα.Μεταξύ αυτών, οι Doctor Octopus και Green Goblin, με τους Άλφρεντ Μολίνα και Γουίλεμ Νταφόε να επιστρέφουν για να ενσαρκώσουν τους ρόλους τους, αντίστοιχα. Όσοι, πάντως, περίμεναν και το comeback της Κίρστεν Ντανστ ως Μέρι Τζέιν ή ακόμα και των Τόμπι Μαγκουάιρ και Αντριου Γκαρφιλντ (οι ηθοποιοί που έχουν ενσαρκώσει τον αγαπημένο σούπερ ήρωα) ως Πίτερ Πάρκερ έπεσαν έξω. Η συνύπαρξη των τριών αστέρων στο "Spider-Man: No Way Home" είναι μια φήμη που έχει αποκτήσει διαστάσεις φρενίτιδας στο διαδίκτυο και ενώ όλοι περίμεναν να επαληθευτεί μέσα από το τρέιλερ, Sony και Marvel κρατούν τα χαρτιά τους κλειστά...Σίγουρα θα εμφανιστούν οι Doc Ock (Άλφρεντ Μολίνα), Green Goblin (με τη φωνή του Γούιλεμ Νταφόε) ενώ θα δούμε και τους Sandman (Τόμας Χέιντεν Τσερτς), Lizard (Ρις Ίφανς) και την πρώτη εμφάνιση του Τζέιμι Φοξ ως Electro.Η ομάδα των κακών στα κόμικ είναι γνωστή ως Sinister Six, επομένως μένει ακόμα μια θέση που πιθανότατα θα καλύψει ο Venom του Τομ Χάρντι, αν και στο τρέιλερ δεν αποκαλύπτεται εάν θα εμφανιστεί στην ταινία.Όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά για το ποιοι παλιοί και νέοι ήρωες μπορούν να κάνουν την εμφάνισή τους. Το «Spider-Man: No Way Home» κυκλοφορεί στην Ελλάδα στις 16 Δεκεμβρίου.