Αντέλ: Μαγική και εκθαμβωτική στην πρώτη της συναυλία στο Λος Άντζελες

μάγεψε τα… πλήθη για πρώτη φορά μετά από έξι χρόνια απουσίας. Η Βρετανίδα τραγουδίστρια απαστράπτουσα και πιο εντυπωσιακή από ποτέ παρουσίασε νέα τραγούδια από το καινούριο άλμπουμ της «30», που κυκλοφορεί στις 19 Νοεμβρίου.Ήδη έχει κυκλοφορήσει το πρώτο single του άλμπουμ με τίτλο «Easy on Me» και έχει κερδίσει την αγάπη των εκατομμυρίων θαυμαστών της.Στο ειδυλλιακό και πανέμορφο Griffith Observatory του Los Angeles η 30χρονη Αντέλ έκανε το πρώτο της κονσέρτο όπου ερμήνευσε με το δικό της μοναδικό τρόπο τα νέα της τραγούδια, αλλά και παλαιότερες επιτυχίες, όπως τα: Hello, Easy On Me, Skyfall, I Drink Wine, Someone Like You, When We Were Young, Make You Feel My Love, Hold On.Η Αντέλ στα πλάνα που κυκλοφόρησαν εντυπωσιάζει με δημιουργία υψηλής ραπτικής του οίκου τραγουδίστρια εμφανίστηκε με ένα εκθαμβωτικό μαύρο μεταξωτό φόρεμα με ντραπέ σχέδιο το οποίο σχεδιάστηκε αποκλειστικά για εκείνη. Ιδιαίτερη πινελιά στο όλο λουκ της τα εντυπωσιακά σκουλαρίκια του ίδιου οίκου.