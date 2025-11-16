Σαλαμέ - Τζένερ: Οι φήμες χωρισμού, τα παράπονα της Κάιλι και η αδιαφορία του Τίμοθι
Σαλαμέ - Τζένερ: Οι φήμες χωρισμού, τα παράπονα της Κάιλι και η αδιαφορία του Τίμοθι

Ο ηθοποιός έδειχνε χαλαρός και ευδιάθετος σε έξοδό του – Η Τζένερ παλεύει περισσότερο για τη σχέση τους, αναφέρει πηγή από το περιβάλλον της

Σαλαμέ - Τζένερ: Οι φήμες χωρισμού, τα παράπονα της Κάιλι και η αδιαφορία του Τίμοθι
Μόλις λίγα 24ωρα μετά τις πληροφορίες ότι ο Τίμοθι Σαλαμέ και η Κάιλι Τζένερ αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους, ο 29χρονος ηθοποιός εθεάθη στο Χόλιγουντ να περνάει μια ανέμελη βραδιά με φίλους, δίνοντας την εικόνα ότι δεν τον αγγίζει καθόλου ο θόρυβος γύρω από την προσωπική του ζωή.

Χαμόγελα και χαλαρή διάθεση
Ο Σαλαμέ έκανε την πρώτη του εμφάνιση μετά τον φερόμενο χωρισμό του από την Κάιλι Τζένερ και, όπως φάνηκε, ήταν σε εξαιρετική διάθεση. Απαθανατίστηκε την Παρασκευή να αποχωρεί από δημοφιλές στέκι του Χόλιγουντ μαζί με την παρέα του, με ένα πλατύ χαμόγελο που έδινε την αίσθηση πως δεν τον απασχολεί τίποτα.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, ήταν ο ίδιος που έβαλε τέλος στη σχέση με την 28χρονη επιχειρηματία, η οποία έχει δύο παιδιά με τον ράπερ Τράβις Σκοτ. Πηγές ανέφεραν ότι το ζευγάρι είχε περάσει ξανά μια παρόμοια κρίση στο παρελθόν, με την Τζένερ να προσπαθεί να κρατήσει ζωντανή τη σχέση.

Αποστάσεις, φορτωμένα προγράμματα και ανοιχτοί λογαριασμοί
Παρότι το κλίμα δείχνει τεταμένο, δεύτερη πηγή υποστήριξε πως «δεν έχουν τελειώσει εντελώς». Ωστόσο, οι επαγγελματικές υποχρεώσεις του Σαλαμέ και τα ταξίδια φέρεται να δημιούργησαν απόσταση ανάμεσα στους δύο.
Η συγκυρία συμπίπτει με τη συνέντευξη του ηθοποιού στη Vogue, στην οποία αποφεύγει να μιλήσει για την προσωπική του ζωή. Η δήλωσή του –«Δεν έχω κάτι να πω»– ερμηνεύτηκε από πολλούς ως έμμεση αιχμή προς την Τζένερ.
Η ίδια, σε αντίστοιχη συνέντευξη στη British Vogue, είχε δηλώσει ότι δίνει τεράστια σημασία στην ιδιωτικότητα, ωστόσο σύμφωνα με το Radar δεν της άρεσε η απροθυμία του Σαλαμέ να παραδεχθεί δημόσια τη σχέση τους.

Ανισορροπία στη σχέση και αυξημένη πίεση για την Τζένερ
Κλείσιμο
Πηγές από το περιβάλλον της Τζένερ αναφέρουν ότι πίστευε πως είχαν φτάσει στο σημείο να εμφανίζονται δημόσια και πληγώθηκε όταν ο ηθοποιός απέφυγε να μιλήσει για εκείνη.
Φίλη της οικογένειας υποστήριξε ότι η Κάιλι κάνει «περισσότερη δουλειά» στη σχέση, ενώ οι επαγγελματικές υποχρεώσεις του Σαλαμέ δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο την κατάσταση. «Έχει ταξιδέψει παντού για να τον στηρίξει, αλλά εκείνος σπάνια ανταποδίδει», τόνισε πηγή.

Ο Σαλαμέ δεν αλλάζει συνήθειες
Κύκλοι του Χόλιγουντ εξηγούν ότι ο Σαλαμέ δεν είναι ο τύπος που προβάλλει τις σχέσεις του στα φώτα της δημοσιότητας. Σε δυόμισι χρόνια σχέσης, δεν εμφανίστηκε ποτέ στο The Kardashians, δεν πήγε στο Met Gala στο πλευρό της Τζένερ, δεν έχει ανεβάσει ούτε μία κοινή φωτογραφία στα social και δεν έχει ποτέ μιλήσει δημόσια για εκείνη.
