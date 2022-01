Κορωνοϊός: Πάει για αργότερα η χαλάρωση των μέτρων σε εστίαση και διασκέδαση

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Στο να μείνουν ως έχουν για μία επιπλέον εβδομάδα τα μέτρα που έχουν ληφθεί από τις 30 Δεκεμβρίου και τα οποία εκπνέουν την ερχόμενη Δευτέρα 17 Ιανουαρίου φαίνεται να προσανατολίζονται οι ειδικοί, με βάση και την πορεία των επιδημιολογικών δεδομένων Τις αποφάσεις θα λάβουν τα μέλη τηςτου Υπουργείου Υγείας, προκειμένου να αποφανθούν για τα υφιστάμενα μέτρα.«Αύριο συνεδριάζει η Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων και προφανώς θα μας εισηγηθεί. Αυτή τη στιγμή εξετάζουμε όλα τα ενδεχόμενα, υπό την έννοια ότι η μεταδοτικότητα της «Όμικρον» δείχνει ότι έχει μία κυκλική πορεία με συγκεκριμένο χρόνο και επομένως τα πάρα πολύ περιοριστικά μέτρα, λόγω της μεταδοτικότητας, δεν έχουν απόδοση.Θεωρούμε ότι τα μέτρα που έχουν ληφθεί, είναι επαρκή μέτρα και δεν χρειάζονται επιπλέον, αλλά από εκεί και πέρα υπήρξαν και κάποια μέτρα τα οποία ελήφθησαν κυρίως με γνώμονα την εορταστική περίοδο, όπως λόγου χάριν η μουσική, για τα οποία θα συζητήσουμε με την Επιτροπή εάν αυτά τα μέτρα που είχαν στόχευση να περιορίσουν κάποια πάρτι, τα οποία συνήθως γίνονταν μέσα στην εορταστική περίοδο, έχουν κάποιο νόημα. Σας λέω μία κατεύθυνση που προφανώς θα διαμορφωθεί με βάση τις εισηγήσεις της Επιτροπής.Αν τώρα η Επιτροπή εισηγηθεί με βάση τα στοιχεία τα οποία έχει ότι πρέπει να παραμείνουμε σε αυτό το καθεστώς για παραπάνω χρόνο προφανώς και αυτό θα εκτιμηθεί» δήλωσε στον ΣΚΑΪ ο υπουργός ΥγείαςΣτο θέμα αναφέρθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος δήλωσε στον ΣΚΑΪ ότι είναι πρόωρο να μιλάμε για χαλάρωση, χωρίς ωστόσο να αποκλείσει «σημειακά να γίνουν κάποια πράγματα». Η κυβέρνηση, εξήγησε, αναμένει τις απόψεις της Επιτροπής που συνεδριάζει αύριο και πρόσθεσε ότι πλέον τα μέτρα αξιολογούνται εβδομαδιαίως.Οι πληροφορίες ανέφεραν πως εξετάζονταν το ενδεχόμενο να υπάρξει μια πρώτη κίνηση προς την κατεύθυνση της χαλάρωσης των περιορισμών,, τομείς που δέχτηκαν το πιο ισχυρό πλήγμα τους τελευταίους μήνες, λόγω της παραλλαγής «Όμικρον» Μία τέτοια κίνηση θα μπορούσε να ήταν ηστους χώρους αυτούς, που θα μπορούσε να λειτουργήσει όχι μόνο συμβολικά, αλλά και επί της ουσίας τονωτικά απέναντι σε έναν κλάδο που πλήττεται αδιάκοπα την περίοδο της πανδημίας.Ακόμη, όμως, και αν η κυβέρνηση ανάψει το «πράσινο φως» για την επαναφορά της μουσικής στους χώρους εστίασης και διασκέδασης κατόπιν σχετικής εισήγησης των επιστημόνων, η άρση των περιορισμών δεν αναμένεται πλήρης, αλλά μάλλον, καθώς θα εξακολουθούν να ισχύουν οι υπόλοιπες προδιαγραφές που έχουν θέσει οι ειδικοί, δηλαδή απαγόρευση ορθίων πελατών, ωράριο λειτουργίας τους μέχρι τις 12 το βράδυ και υποχρεωτική χρήση μάσκας από τους εργαζόμενους.Πάνω στο τραπέζι βρίσκεται, κατά πληροφορίες, και η, καθώς η επιτρεπόμενη πληρότητα ανέρχεται σήμερα σε ποσοστό 10%, με πιθανή την αύξηση του ποσοστού σε 20%. Ακόμη και αν η σχετική απόφαση δεν ληφθεί μέσα σε αυτήν την εβδομάδα, οι ίδιες πληροφορίες θέλουν την αναπροσαρμογή του αριθμού των θεατών να ακολουθεί στα επόμενα βήμα της πορείας προς την μετάβαση στην κανονικότητα, μόλις δοθεί η σχετική ευκαιρία από τους ειδικούς.Πλην της πιθανής παράτασης στα υφιστάμενα μέτρα, η κυβέρνηση δεν βρίσκεται προσώρας διατεθειμένη για την εφαρμογή νέων περιορισμών, όπως για παράδειγμα η επέκταση του υποχρεωτικού εμβολιασμού, καθώς μετά την αλλαγή στον τρόπο ισχύος του πιστοποιητικού εμβολιασμού (ώστε αυτό να ακυρώνεται μετά την παρέλευση επταμήνου μεταξύ δεύτερης και τρίτης δόσης), ο εμβολιασμός για τους πολίτες άνω των 60 ετών έφτασε σε ποσοστό 90%, σύμφωνα με το Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας Υγείας,Με δεδομένο, μάλιστα, ότι από τις 16 Ιανουαρίου και εξής ενεργοποιείται ο υποχρεωτικός εμβολιασμός για τα άτομα της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας, «για τους άνω των 60, από την ημέρα της ανακοίνωσης της υποχρεωτικότητας έχουν κλειστεί περισσότερα από 180.000 ραντεβού πρώτης δόσης. Περισσότερες από 150.000 συμπολίτες μας έχουν ήδη εμβολιαστεί» ανέφερε σχετικά χθες ο κ. Θεμιστοκλέους, ενώ γνωστοποίησε ακόμη πως «σε άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών δεν υπάρχει σύσταση από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών χορήγησης τρίτης αναμνηστικής δόσης». «Τρίτη δόση χορηγείται σε άτομα κάτω των 18 ετών, εφόσον υπάρχει πρόβλημα, ανοσοκαταστολή στο άτομο λόγω χρόνιου νοσήματος ή φαρμάκων», συμπλήρωσε. Συνεπώς, ορόσημο αποτελεί «η 16η Ιανουαρίου 2022 και μετά την ημερομηνία αυτή θα ξεκινήσει η βεβαίωση των προστίμων» προειδοποίησε ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Υγείας, παραπέμποντας ταυτόχρονα στον ιστότοπο «emvolio.gov.gr», για τις αιτήσεις απαλλαγής από τον κορωνοϊό.Στο μεταξύ, σε ύψος ρεκόρ αναμένεται να κινηθεί σήμερα ο αριθμός των κρουσμάτων κορωνοϊού, καθώς θα ενσωματωθούν και όσα από τα πρώτα 15.000 θετικά σχολικά self test επιβεβαιωθούν με rapid.Όπως εξήγησε ο καθηγητής πνευμονολογίας, εάν γίνουν 600.000 τεστ και ο δείκτης θετικότητας προσεγγίσει το 9, τότε τα κρούσματα θα είναι κοντά στις 54.000, ενώ εάν ο δείκτης είναι πιο κοντά στο 8, οι νέες μολύνσεις μπορεί να είναι κάτω από 50.000.Σχετικά με την κορύφωση του πανδημικού κύματος της Omicron, ο κ. Τζανάκης τόνισε ότι το μοντέλο τη ομάδας του εξακολουθεί να εκτιμά ότι θα κορυφωθεί μεταξύ 20 με 25 Ιανουαρίου, ωστόσο εάν αποδειχθεί ότι οι γιορτές δεν έχουν εκδηλώσει το πλήρες αποτύπωμά τους και τα σχολεία συμβάλουν στη διασπορά, τότε ενδεχομένως να καθυστερήσει.«Τα πράγματα δεν είναι εύκολα» επισήμανε ο καθηγητής μιλώντας στον ΣΚΑΙ, συμπληρώνοντας ότι ο εβδομαδιαίος μέσος όρος κρουσμάτων τώρα βρίσκεται στις 35.000 και εάν αυτός ο ρυθμός συνεχιστεί θα μιλάμε για συνολικά 700.000 με 800.000 μολύνσεις έως το τέλος Ιανουαρίου.Τη χθεσινή ημέρα, το πρώτο self test εντόπισε 15.547 κρούσματα στα σχολεία, εκ των οποίων 2.300 εκπαιδευτικών θετικών στον ιό.Από το δεύτερο self test εντοπίστηκαν άλλα 9.688 εν δυνάμει κρούσματα. Έτσι, συνολικά τις τελευταίες 48 ώρες, μαζί με τα χθεσινά 15.547, έχουν ανιχνευτεί 25.235 εν δυνάμει κρούσματα.Υπενθυμίζεται ότι θα ακολουθήσει και τρίτο τεστ την Πέμπτη για την προσέλευση την Παρασκευή των μαθητών στο σχολείο.«Είχαμε 15.000 θετικά σελφ τεστ και κοντά στα 10.000 σήμερα, που σημαίνει ότι αυτός ο κόσμος θα κυκλοφορούσε στην κοινότητα και δεν θα γνώριζε ότι νοσεί», τόνισε στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, σημειώνοντας ότι χάρη στη λειτουργία των σχολείων γίνεται ο μεγαλύτερος δυνατός έλεγχος του πληθυσμού, καθώς από την Κυριακή έχουν γίνει 1,6 εκατομμύρια τεστ.