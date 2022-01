Self tests και Rapid tests: Υπάρχει διαφορά;

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Τις τελευταίες ημέρες, ύστερα και από την έξαρση της, παρατηρούνταικαι διαγνωστικά κέντρα με τους περισσότερους από τους πολίτες να φτάνουν εκεί για να πραγματοποιήσουνΤην ίδια στιγμή, στα φαρμακεία διατίθενται προς πώληση τεστ αντιγόνου, τα γνωστά. Πολλοί, όμως, είναι αυτοί που αναρωτιούνται: τελικά υπάρχει διαφορά μεταξύ των τεστ που πραγματοποιούνται στο σπίτι και των rapid tests στα φαρμακεία;Τι είναι το Self TestΤα Self test είναι ουσιαστικά Rapid Test για τον, τα οποία μπορούν να πραγματοποιούν οι πολίτες χωρίς τη βοήθεια ιατρονοσηλευτικού προσωπικού στο σπίτι. Πρόκειται, δηλαδή, για τεστ αντιγόνου που δεν απαιτούν ειδικό εξοπλισμό προκειμένου να διενεργηθούν.Τι είναι το Rapid TestΤα Rapid Tests ή Τεστ Ταχείας Ανίχνευσης Αντιγόνου (Rapid Test) ανιχνεύουν το αντιγόνο του ίδιου του ιού, μέσα σε λίγα λεπτά. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η εγκυρότητα του rapid test μπορεί να αγγίζει ακόμα και το 90%.Πώς γίνεται το Rapid TestH δειγματοληψία γίνεται είτε από τη μύτη, είτε με τη λήψη επιχρίσματος από το στόμα. Oι λωρίδες που υπάρχουν στο κουτί του Rapid Test περιλαμβάνουν αντισώματα αντιγόνου που ενεργοποιούν κάποιο συγκεκριμένο ένζυμο.Στην περίπτωση που τοβγει θετικό, τότε θα παράξει μια εμφανή χρωστική.Τα Rapid Test τέτοιου τύπου είναι ιδανικά για τον εντοπισμό υψηλού ιικού φορτίου, όταν και ο κορωνοϊός είναι ιδιαίτερα μεταδοτικός.Προκειμένου να πραγματοποιηθεί το rapid test, εισάγεται μια μπατονέτα ως 3 με 4 εκατοστά στη ρινική κοιλότητα και την περιστρέφουμε (ενδεικτικά) πέντε φορές πριν την αφαιρέσουμε.Στη συνέχεια, η μπατονέτα τοποθετείται στο δείγμα με το υγρό που παρέχεται στο kit και αναμένεται το αποτέλεσμα σε 15-30 λεπτά.Τα Rapid Test είναι θεμελιωδώς διαφορετικά από ταπου χρησιμοποιούνται κυρίως αυτήν τη στιγμή και γι’ αυτό πρέπει να αξιολογούνται διαφορετικά.Τα εργαστηριακά μοριακά τεστ έχουν σχεδιαστεί για χρήση σε, είναι σχετικά υψηλού κόστους και χαρακτηρίζονται από υψηλή αναλυτική ευαισθησία και δυνατότητα διάγνωσης με μία ανάλυση.και γι’ αυτό μπορούν να περιορίσουν την ασυμπτωματική εξάπλωση, ενώ παράλληλα είναι σχετικά φθηνά και πολύ πιο εύκολο να εκτελεστούν και έτσι μπορούν να επαναλαμβάνονται πολλές φορές μέσα σε μία εβδομάδα.Ένας από τους επιστήμονες που στάθηκε στο θέμα είναι ο καθηγητής Πνευμονολογίας Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, ο οποίος υποστήριξε ότι το self test μπορεί να δώσει σωστά αποτελέσματα και «και κάνουμε καλή δειγματοληψία». Η δήλωση αυτή προκάλεσε ποικίλα σχόλια, με αρκετούς χρήστες των social media να εκφράζουν τις απορίες τους σχετικά με τη διαφορά αξιοπιστίας των δύο τεστ.Ουσιαστικά, πρόκειται απλά για δύο διαφορετικές ονομασίες που δόθηκαν για να εξυπηρετηθεί το κοινό, αλλά περιγράφουν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Επί της ουσίας, πρόκειται για τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου, είτε ρινικό, είτε ρινοφαρυγγικό, είτε σιέλου.Όταν κάποιος το κάνει σπίτι του, το ονομάζουμε self test. Όταν γίνεται σε κάποιο φαρμακείο, νοσοκομείο, κέντρο υγείας ή μικροβιολογικό εργαστήριο από κάποιον υγειονομικό, τότε το ονομάζουμε rapid test –Συμπερασματικά, μπορεί τα δύο τεστ να μην εμφανίζουν διαφορές ως προς τη δειγματοληψία και την αξιοπιστία τους, ωστόσο, όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, εάν κάποιος θεωρεί πως δεν μπορεί να το πραγματοποιήσει σωστά στο σπίτι του και με επιτυχία, ιδανικό θα ήταν να επισκεφτεί ένα φαρμακείο.