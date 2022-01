Βασιλακόπουλος: Η διαφορά rapid και self test είναι πόσο βαθιά βάζουμε τον στυλεό στη μύτη

Άμα το βάλεις από το ένα ρουθούνι κ το βγάλεις απ' το άλλο...γίνεται PCR και περνάει κατευθείαν στο #gov #βασιλακοπουλος #ραπιντ pic.twitter.com/F0f9ekkqhF — Stavros Koumertas (@skoumertas) January 2, 2022

Αν βάλετε πολύ βαθιά την μπατονετα, τότε εκτός από #rapid_test θα κανετε και reset. #βασιλακοπουλος — lazaros gkoumas (@akisgkoumas) January 2, 2022

Για όσους δεν κατάλαβαν, ο #βασιλακοπουλος σας λέει ότι όσοι πληρώνατε 10 ευρώ για rapid στα φαρμακεία ήσασταν κορόιδα, αφού θα μπορούσατε με ένα self test των 2,5 ευρώ να βάλετε απλά πιο βαθιά το στυλεό στη μύτη σας. — Παρα-καντιανός (@Jimmy_Korgialas) January 2, 2022

#Βασιλακόπουλος: μπορείτε να διασωληνωθείτε και σπίτι σας χρησιμοποιώντας καλαμάκια και μια τρόμπα. — Κapoios Αllos 🌐 (@Kapoiosmpla) January 2, 2022





Στη διαφορά ανάμεσα στα rapid και τα self test αναφέρθηκε ο καθηγητής Πνευμονολογίας, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος , εξηγώντας πώς μπορεί να αποφευχθεί η ταλαιπωρία για τους πολίτες από τις ατελείωτες ουρές για έλεγχο.«Η διαφορά του rapid test από το self test είναι πόσο βαθιά βάζουμε τον στυλεό στη μύτη μας» δήλωσε ο κ. Βασιλακόπουλος στον ΣΚΑΪ. Και πρόσθεσε:«Αν δηλαδή αντί να το βάζουμε 1-1,5 εκατοστό, αντέχουμε λίγο την ενόχληση, ή τον ελαφρό πόνο και το φτέρνισμα και βάλουμε βαθιά το στυλεό στη μύτη μας και κάνουμε καλή δειγματοληψία, κατ' ουσίαν το self test γίνεται rapid.Δεν υπάρχει κάποιος επιστημονικός λόγος να περιμένουμε 2-3 ώρες σε μία ουρά. Μπορούμε κάλλιστα να δούμε τι συμβαίνει με ένα self test αν το βάλουμε το στυλεό βαθιά στη μύτη μας και να προσαρμόσουμε τη συμπεριφορά μας αναλόγως».Η δήλωση του Θ. Βασιλακόπουλου προκάλεσε πλήθος σχολίων στο Twitter. Ενδεικτικά είναι τα ακόλουθα: