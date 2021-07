Μεταλλάξεις κορωνοϊού: Στα 121 τα κρούσματα της μετάλλαξης «Δέλτα»

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Τη γονιδιωματική ανάλυση σεπου έχουν επιλεγεί τυχαιοποιημένα ή στοχευμένα και αφορούν στην περίοδοέως, ολοκλήρωσε το, που λειτουργεί υπό το συντονισμό του ΕΟΔΥ. Από τον έλεγχο των 1.372 δειγμάτων, αναδείχθηκαν συνολικάμε στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος (Variants Of Concern - VOC),με στελέχη υπό παρακολούθηση (Variants Under Monitoring) και 1 δείγμα με στέλεχος ενδιαφέροντος (Variant of Interest - VOI).Εκ των 904 δειγμάτων με στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος, τααφορούν στο στέλεχοςαφορούν στοαφορούνκαι 2 αφορούν στοΕκ των 390 δειγμάτων με στελέχη υπό παρακολούθηση, τα 385 αφορούν στο στέλεχος B.1.1.318 (Variant E484K) και 5 αφορούν στο C.36. Το ένα στέλεχος ενδιαφέροντος αφορά στο 1 με B.1.621.Από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης τουμέχρι σήμερα έχουν ελεγχθεί στην επικράτεια συνολικάαπό εγχώρια κρούσματα. Εξ αυτώνπροέρχονται από τυχαία επιλογή δειγμάτων,προέρχονται από στοχευμένη λήψη ή επιλογή δειγμάτων και γιαδεν είναι διαθέσιμος ο τρόπος επιλογής.Μεταξύ τωντυχαία επιλεγμένων δειγμάτων στην επικράτεια, τα τέσσερα πιο συχνά στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος ή υπό παρακολούθηση που έχουν απομονωθεί είναι το, με ποσοστόακολουθούμενο από τομε ποσοστό, τομε ποσοστόκαι τομε ποσοστόΑπό τα 1.880 δείγματα που έχουν ληφθεί ή επιλεγεί στοχευμένα, έχουν βρεθεί 1.717 στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος ή υπό παρακολούθηση. Από τα δείγματα αυτά, 21,38% αφορούν στο στέλεχος Alpha, 62,34% στο B.1.1.318 (Variant E484K), 3,35% στο Beta, 3,94% στο Delta και 0,27% στο C.36.Επιπλέον, έχουν απομονωθεί συνολικά 133 στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος ή υπό παρακολούθηση ή ενδιαφέροντος από δείγματα εισαγόμενων κρουσμάτων, εκ των οποίων 109 αφορούν στο Alpha, 4 στο Beta, 1 στο B.1.525 (VOI), 1 στο B.1.617.1 (VOI), 12 στο Delta, 4 στο Β.1.1.318 (Variant E484K), και 2 στο B.1.621 (VOI).