Lidl Ελλάς & Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης: 7 χρόνια ουσιαστικής δράσης για ελληνικές θάλασσες χωρίς πλαστικά
Lidl Ελλάς & Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης: 7 χρόνια ουσιαστικής δράσης για ελληνικές θάλασσες χωρίς πλαστικά
Η φετινή χρονιά επισφραγίστηκε με εντατικές παρεμβάσεις σε καίρια σημεία της επικράτειας
Σε μια εποχή όπου η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί επιτακτική ανάγκη και όχι απλώς επιλογή εταιρικής υπευθυνότητας, η συνέπεια και η μακροπρόθεσμη δέσμευση ξεχωρίζουν τις πρωτοβουλίες με πραγματικό αντίκτυπο. Η στρατηγική συνεργασία της Lidl Ελλάς με το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης συμπλήρωσε φέτος επτά συναπτά έτη κοινής πορείας μέσα από το πρόγραμμα «Plastic Free Greece». Τελώντας υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο πλαίσιο της εθνικής καμπάνιας «Ελλάδα Χωρίς Πλαστικά Μίας Χρήσης», η πρωτοβουλία επιβεβαίωσε για ακόμη μία χρονιά τον ρόλο της ως καταλύτης περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και προστασίας της θαλάσσιας βιοποικιλότητας.
Τα εντυπωσιακά αποτελέσματα του 2026
Η φετινή χρονιά επισφραγίστηκε με εντατικές παρεμβάσεις σε καίρια σημεία της επικράτειας. Υλοποιήθηκαν συνολικά 24 δράσεις καθαρισμού —14 παράκτιοι και 10 υποθαλάσσιοι— οδηγώντας στην απομάκρυνση περισσότερων από 3 τόνων απορριμμάτων. Ειδικότερα, συλλέχθηκαν 406,5 κιλά απορριμμάτων από τις ακτές (με το 89% των λοιπών αντικειμένων να αφορά πλαστικά, μικροθραύσματα και αποτσίγαρα) και 2.675,5 κιλά από τους βυθούς.
Κινητήριος δύναμη του εγχειρήματος υπήρξε το ανθρώπινο δυναμικό: 257 εθελοντές του #teamLidl, ανάμεσά τους 176 εργαζόμενοι και 81 ανήλικα μέλη των οικογενειών τους, ένωσαν τις δυνάμεις τους. Στο πλευρό τους βρέθηκαν ενεργά οι πρεσβευτές της εταιρείας, Γιώργος Καπουτζίδης, Αντώνης Τσαπατάκης και Γωγώ Δελογιάννη, δίνοντας το παράδειγμα. Παράλληλα, οι εξειδικευμένες υποθαλάσσιες επεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν με την καθοριστική συμβολή της περιβαλλοντικής οργάνωσης Dive in Action (17 δύτες) και της Φοιτητικής Καταδυτικής Ομάδας «Νικόλαος Τζανόπουλος» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
Τα εντυπωσιακά αποτελέσματα του 2026
Η φετινή χρονιά επισφραγίστηκε με εντατικές παρεμβάσεις σε καίρια σημεία της επικράτειας. Υλοποιήθηκαν συνολικά 24 δράσεις καθαρισμού —14 παράκτιοι και 10 υποθαλάσσιοι— οδηγώντας στην απομάκρυνση περισσότερων από 3 τόνων απορριμμάτων. Ειδικότερα, συλλέχθηκαν 406,5 κιλά απορριμμάτων από τις ακτές (με το 89% των λοιπών αντικειμένων να αφορά πλαστικά, μικροθραύσματα και αποτσίγαρα) και 2.675,5 κιλά από τους βυθούς.
Κινητήριος δύναμη του εγχειρήματος υπήρξε το ανθρώπινο δυναμικό: 257 εθελοντές του #teamLidl, ανάμεσά τους 176 εργαζόμενοι και 81 ανήλικα μέλη των οικογενειών τους, ένωσαν τις δυνάμεις τους. Στο πλευρό τους βρέθηκαν ενεργά οι πρεσβευτές της εταιρείας, Γιώργος Καπουτζίδης, Αντώνης Τσαπατάκης και Γωγώ Δελογιάννη, δίνοντας το παράδειγμα. Παράλληλα, οι εξειδικευμένες υποθαλάσσιες επεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν με την καθοριστική συμβολή της περιβαλλοντικής οργάνωσης Dive in Action (17 δύτες) και της Φοιτητικής Καταδυτικής Ομάδας «Νικόλαος Τζανόπουλος» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
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