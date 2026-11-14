Αυξημένη ετοιμότητα της ΕΛ.ΑΣ. για την επέτειο του Πολυτεχνείου, τι προβλέπεται για τα μέτρα ασφαλείας



«Στόχος να μην υπάρξουν επεισόδια και φθορές»

Τι απάντησε για το ενδεχόμενο παρουσίας αστυνομικών μέσα στο Πολυτεχνείο

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Στον σχεδιασμό της Ελληνικής Αστυνομίαςαναφέρθηκε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, επισημαίνοντας ότι τα μέτρα ασφαλείας θα κινηθούν στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη χρονιά, με βασικό στόχο την ομαλή διεξαγωγή των συγκεντρώσεων και την αποτροπή επεισοδίων.εξήγησε ότι ο αριθμός των αστυνομικών που θα συμμετάσχουν στα μέτρα αναμένεται να είναι αντίστοιχος με τον περσινό, καθώς ο σχεδιασμός της προηγούμενης χρονιάς κρίθηκε επιτυχημένος. «Νομίζω ότι αριθμητικά τουλάχιστον, ως προς τους αστυνομικούς που θα συμμετέχουν στα μέτρα, θα κινηθούμε στα ίδια με τα περσινά μέτρα, τα οποία ήταν αρκετά επιτυχημένα», ανέφερε χαρακτηριστικά.Παράλληλα, διευκρίνισε ότι η ανάπτυξη των αστυνομικών δυνάμεων θα καθοριστεί με βάση τις πληροφορίες που συγκεντρώνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες, αλλά και την εκτίμηση για πιθανά έκτακτα περιστατικά κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων.Η Κωνσταντία Δημογλίδου αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο μεμονωμένα άτομα ή ομάδες να επιχειρήσουν να προκαλέσουν επεισόδια, διαταράσσοντας τις ειρηνικές συγκεντρώσεις και την πορεία για την επέτειο του Πολυτεχνείου.Όπως εξήγησε, στο παρελθόν έχουν καταγραφεί περιστατικά κατά τα οποία άτομα επιχείρησαν να προκαλέσουν φθορές ή να επιτεθούν σε αστυνομικές δυνάμεις, θέτοντας σε κίνδυνο και την ασφάλεια των συγκεντρωμένων. «Έχουμε δει πολλές φορές τέτοιους ανθρώπους να προσπαθούν να προκαλέσουν φθορές, να επιτίθενται στις αστυνομικές δυνάμεις ή να προσπαθούν να διαλύσουν τη συγκέντρωση και στη συνέχεια την πορεία. Γι’ αυτό ακριβώς θα βρίσκονται εκεί οι αστυνομικοί», υπογράμμισε.Η ίδια εξέφρασε την ελπίδα ότι και η φετινή επέτειος θα κυλήσει χωρίς προβλήματα, όπως συνέβη την προηγούμενη χρονιά. «Πέρσι ήταν μια καλή χρονιά. Δεν είχαμε επεισόδια. Θέλω να πιστεύω ότι με τον ίδιο τρόπο θα κυλήσει και φέτος», σημείωσε.Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε και η τοποθέτηση της εκπροσώπου της ΕΛ.ΑΣ. σχετικά με το ενδεχόμενο παρουσίας αστυνομικών δυνάμεων στο εσωτερικό του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.Με αφορμή τη συζήτηση για τις αποφάσεις και τους περιορισμούς που αφορούν τον φετινό εορτασμό, η Κωνσταντία Δημογλίδου ρωτήθηκε εάν έχει ζητηθεί από την Αστυνομία να βρίσκεται εντός του πανεπιστημιακού χώρου. Η ίδια ξεκαθάρισε ότι υπάρχει διαρκής συνεργασία με τις πρυτανικές αρχές των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, με βασικό γνώμονα την ασφάλεια των φοιτητών και όσων συμμετέχουν στις εκδηλώσεις. «Η Αστυνομία πάντα βρίσκεται σε συνεργασία με τις πρυτανικές αρχές σε όλα τα πανεπιστημιακά ιδρύματα για την ασφάλεια των φοιτητών», ανέφερε.Παράλληλα, υπογράμμισε ότι, εφόσον ζητηθεί οποιαδήποτε συνδρομή από τις πρυτανικές αρχές, η Ελληνική Αστυνομία θα ανταποκριθεί. «Σε περίπτωση που χρειαστεί οποιαδήποτε συνδρομή προς τις πρυτανικές αρχές, φυσικά και θα την παρέχουμε. Πάντα όμως για την ασφάλεια όσων θα συμμετέχουν σε εκδηλώσεις. Για κανέναν άλλο λόγο δεν βρίσκεται η Αστυνομία εκεί», τόνισε.Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. κατέστησε έτσι σαφές ότι προτεραιότητα των αστυνομικών μέτρων για την επέτειο του Πολυτεχνείου είναι η προστασία των πολιτών, η αποτροπή επεισοδίων και η διασφάλιση της ειρηνικής διεξαγωγής των εκδηλώσεων.